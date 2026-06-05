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बॉक्स ऑफिस डे 1 कलेक्शन: 2026 में साउथ की सबसे बड़ी ओपनर, राम चरण की 'पेद्दी' ने बनाए कमाई के ये 5 बड़े रिकॉर्ड्स

पेद्दी एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसमें राम चरण को खेल के अलग-अलग मैदन में बाजी मारते देखा जा रहा है.

Peddi Box Office Collection Day 1
'पेद्दी' बॉक्स ऑफिस डे 1 कलेक्शन (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 5, 2026 at 12:49 PM IST

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Updated : June 5, 2026 at 1:03 PM IST

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हैदराबाद: टॉलीवुड स्टार राम चरण की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म पेद्दी सिनेमाघरों में छा गई है. बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी फिल्म पेद्दी में राम चरण खेल के तीन मैदानों में अलग-अलग अवतार में नजर आ रहे हैं. फिल्म बीती 4 जून को दुनियाभर में रिलीज हुई. पेद्दी ने पहले ही दिन अपनी कमाई से वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए हैं. राम चरण ने पेद्दी से खुद बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड में कई रिकॉर्ड जोड़ लिए हैं. पेद्दी ने पहले दिन वर्ल्डवाइड कितने करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है, मेकर्स ने इसकी कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा जारी कर दिया है. पेद्दी का डे 1 कलेक्शन जानने के साथ बात करेंगे कि राम चरण ने अपनी नई रिलीज फिल्म से क्या-क्या रिकॉर्ड बना लिए हैं.

पेद्दी डे 1 कलेक्शन वर्ल्डवाइड

राम चरण, जाह्नवी कपूर और दिव्येंदू शर्मा स्टारर स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ने पहले ही दिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 135.36 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ पेद्दी ने अपने ओपनिंग कलेक्शन से ये पांच रिकॉर्ड अपने नाम कर लिये हैं.

  • पेद्दी ने बनाए कमाई के 5 रिकॉर्ड्स

पेद्दी साल 2026 की इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई हैं. पहले नंबर पर रणवीर सिंह की धुरंधर 2 है, जिसने 236.63 करोड़ रुपये से वर्ल्डवाइड ओपनिंग ली थी.

1. साल 2026 की इंडिया में दूसरी बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म

धुरंधर 2- 236.63 करोड़ रुपये (हिंदी)

पेद्दी- 135.36 करोड़ रुपये (तेलुगु)

द राजा साब- 112 करोड़ रुपये (तेलुगु)

माना शंकरा वारा प्रसाद गारू- 84 करोड़ रुपये (तेलुगु)

उस्ताद भगत सिंह- 52.80 करोड़ रुपये (तेलुगु)

दृश्यम 3- 50.35 करोड़ रुपये (मलयालम)

बॉर्डर 2 - 45.66 करोड़ रुपये (हिंदी)

2. साल 2026 की बिगेस्ट टॉलीवुड ओपनर

इस लिस्ट में राम चरण ने अपने मेगास्टार पिता चिरंजीवी की माना शंकरा वारा प्रसाद गारू और पॉवर स्टार चाचा उस्ताद भगत सिंह को पीछे छोड़ दिया है.

पेद्दी- 135.36

द राजा साब- 112 करोड़ रुपये

माना शंकरा वारा प्रसाद गारू- 84 करोड़ रुपये

उस्ताद भगत सिंह- 52.80 करोड़ रुपये

अनागंगा ओका राजू- 22 करोड़ रुपये

डकैत- ए लव स्टोरी- 13.57 करोड़ रुपये

3. राम चरण की तीसरी बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म (वर्ल्डवाइड)

आरआरआर- 223 करोड़ रुपये

गेम चेंजर -186 करोड़ रुपये

पेद्दी- 135.36 करोड़ रुपये

आचार्य- 83.2 करोड़ रुपये

रंगस्थलम - 46.2 करोड़ रुपये

4. 100 करोड़ से ज्यादा से ओपनिंग करने वाली टॉलीवुड फिल्में

पुष्पा 2- 294 करोड़ रुपये

आरआरआर- 227 करोड़ रुपये

बाहुबली 2- 217 करोड़ रुपये

कल्कि 2898 एडी- 191.5 करोड़ रुपये

गेम चेंजर 186 करोड़ रुपये

सालार पार्ट 1- 178 करोड़ रुपये

दे कॉल हिम ओजी-154 करोड़ रुपये

साहो- 125-130 करोड़ रुपये

आदिपुरुष - 140 करोड़ रुपये

देवरा पार्ट 1- 140 से 150 करोड़ रुपये

पेद्दी - 135.36 करोड़ रुपये

द राजा साब- 112 करोड़ रुपये

2026 की साउथ सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग

पेद्दी- 135.36 करोड़ रुपये (तेलुगु)

द राजा साब- 112 करोड़ रुपये (तेलुगु)

माना शंकरा वारा प्रसाद गारू- 84 करोड़ रुपये (तेलुगु)

उस्ताद भगत सिंह- 52.80 करोड़ रुपये (तेलुगु)

दृश्यम 3- 50.35 करोड़ रुपये (मलयालम)

पेट्रियॉट- 28.10 करोड़ रुपये (मलयालम)

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Last Updated : June 5, 2026 at 1:03 PM IST

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