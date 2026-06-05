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बॉक्स ऑफिस डे 1 कलेक्शन: 2026 में साउथ की सबसे बड़ी ओपनर, राम चरण की 'पेद्दी' ने बनाए कमाई के ये 5 बड़े रिकॉर्ड्स

'पेद्दी' बॉक्स ऑफिस डे 1 कलेक्शन ( POSTER )

हैदराबाद: टॉलीवुड स्टार राम चरण की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म पेद्दी सिनेमाघरों में छा गई है. बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी फिल्म पेद्दी में राम चरण खेल के तीन मैदानों में अलग-अलग अवतार में नजर आ रहे हैं. फिल्म बीती 4 जून को दुनियाभर में रिलीज हुई. पेद्दी ने पहले ही दिन अपनी कमाई से वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए हैं. राम चरण ने पेद्दी से खुद बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड में कई रिकॉर्ड जोड़ लिए हैं. पेद्दी ने पहले दिन वर्ल्डवाइड कितने करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है, मेकर्स ने इसकी कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा जारी कर दिया है. पेद्दी का डे 1 कलेक्शन जानने के साथ बात करेंगे कि राम चरण ने अपनी नई रिलीज फिल्म से क्या-क्या रिकॉर्ड बना लिए हैं.

पेद्दी डे 1 कलेक्शन वर्ल्डवाइड

राम चरण, जाह्नवी कपूर और दिव्येंदू शर्मा स्टारर स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ने पहले ही दिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 135.36 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ पेद्दी ने अपने ओपनिंग कलेक्शन से ये पांच रिकॉर्ड अपने नाम कर लिये हैं.

पेद्दी ने बनाए कमाई के 5 रिकॉर्ड्स

पेद्दी साल 2026 की इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई हैं. पहले नंबर पर रणवीर सिंह की धुरंधर 2 है, जिसने 236.63 करोड़ रुपये से वर्ल्डवाइड ओपनिंग ली थी.

1. साल 2026 की इंडिया में दूसरी बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म

धुरंधर 2- 236.63 करोड़ रुपये (हिंदी)

पेद्दी- 135.36 करोड़ रुपये (तेलुगु)

द राजा साब- 112 करोड़ रुपये (तेलुगु)

माना शंकरा वारा प्रसाद गारू- 84 करोड़ रुपये (तेलुगु)

उस्ताद भगत सिंह- 52.80 करोड़ रुपये (तेलुगु)

दृश्यम 3- 50.35 करोड़ रुपये (मलयालम)

बॉर्डर 2 - 45.66 करोड़ रुपये (हिंदी)

2. साल 2026 की बिगेस्ट टॉलीवुड ओपनर

इस लिस्ट में राम चरण ने अपने मेगास्टार पिता चिरंजीवी की माना शंकरा वारा प्रसाद गारू और पॉवर स्टार चाचा उस्ताद भगत सिंह को पीछे छोड़ दिया है.

पेद्दी- 135.36

द राजा साब- 112 करोड़ रुपये

माना शंकरा वारा प्रसाद गारू- 84 करोड़ रुपये

उस्ताद भगत सिंह- 52.80 करोड़ रुपये