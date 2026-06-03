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पेद्दी: एडवांस बुकिंग जोरों पर, पहले दिन 100 करोड़ पक्के? स्पेशल शो के टिकट के दामों में बढ़ोतरी को मिली मंजूरी

फिल्म ने भारत में पहले दिन की एडवांस बुकिंग में 5.39 करोड़ रुपये की कमाई की है. पेद्दी में राम चरण-जाह्नवी लीड रोल में हैं.

Peddi Advance Booking Day 1 collection Prediction
पेद्दी एडवांस बुकिंग (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 3, 2026 at 12:51 PM IST

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हैदराबाद: फिल्म पेद्दी की रिलीज से पहले तेलंगाना सरकार से फिल्म को खास सपोर्ट मिला है. राज्य सरकार ने राम चरण की मोस्ट अवेटेड स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म के टिकटों की कीमतों में अस्थायी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे फिल्म की टिकट का दाम तेलंगाना भी पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के बराबर आ गया है.

तेलंगाना सरकार ने एक आदेश जारी कर सिनेमाघरों को सीमित अवधि के लिए पेद्दी फिल्म के टिकटों की कीमत बढ़ाने की अनुमति दी है. संशोधित मूल्य निर्धारण संरचना के तहत, सिंगल-स्क्रीन सिनेमाघरों में टिकटों की कीमत 100 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है, जबकि मल्टीप्लेक्स में 125 रुपये (जीएसटी सहित) की बढ़ोतरी की अनुमति दी गई है.

इस आदेश में 3 जून को 600 रुपये के टिकट पर स्पेशल प्रीमियर शो आयोजित करने की भी अनुमति दी गई है. संशोधित टिकट कीमतें फिल्म की रिलीज से 10 दिनों तक प्रभावी रहेंगी.

फिल्म की रिलीज से पहले फिल्म निर्माताओं द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों सरकारों से विशेष शो आयोजित करने और टिकटों की कीमतों में संशोधन करने की अनुमति मांगने के बाद यह मंजूरी मिली है. आंध्र प्रदेश ने पहले ही मंजूरी दे दी थी, जबकि तेलंगाना का फैसला अब तक लंबित था. इस घटनाक्रम से फिल्म की बॉक्स ऑफिस संभावनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यह रिलीज सप्ताह की ओर बढ़ रही है.

पेद्दी की एडवांस बुकिंग

पेद्दी ने पहले ही एडवांस बुकिंग आंकड़े दर्ज किए हैं. ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने भारत में अपने पहले दिन की एडवांस बुकिंग में 5.39 करोड़ रुपये की कमाई की है, जिसमें आरक्षित सीटें शामिल नहीं हैं. विदेशों, विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका में मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के कारण, दुनिया भर में एडवांस सेल 12 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है. तमिल और हिंदी ने क्रमशः 3,46,979 रुपये और 1,85,445 रुपये की कमाई की, जबकि सभी बाजारों में बुकिंग अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है.

पेद्दी डे 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म को लेकर मिली मिली-जुली चर्चाओं के बावजूद, तेलुगु बाजार, स्पेशल प्रीमियर और टिकटों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण, फिल्म से पहले दिन जबरदस्त कमाई करने की उम्मीद है. फिल्म ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक, 'आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलाकर किसी भी अन्य राज्य की तुलना में एक हजार से अधिक सिनेमाघर हैं.

इन दोनों राज्यों में, शुरुआती प्रीमियर शो और टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए, पेद्दी लगभग 75 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है. विदेशों में प्रीमियर शो सहित पेद्दी अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये तक कमा सकती है. दीर्घकालिक प्रदर्शन दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा.

बुच्ची बाबू सना द्वारा निर्देशित, पेद्दी में राम चरण और जाह्नवी कपूर लीड रोल में हैं. साथ ही शिव राजकुमार और जगपति बाबू भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. यह स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म 4 जून को देशभर में रिलीज होने के लिए तैयार है, जबकि 3 जून को तेलुगु राज्यों और चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसके सशुल्क प्रीमियर शो आयोजित किए जाएंगे.

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