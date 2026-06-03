ETV Bharat / entertainment

पेद्दी: एडवांस बुकिंग जोरों पर, पहले दिन 100 करोड़ पक्के? स्पेशल शो के टिकट के दामों में बढ़ोतरी को मिली मंजूरी

पेद्दी एडवांस बुकिंग ( POSTER )

हैदराबाद: फिल्म पेद्दी की रिलीज से पहले तेलंगाना सरकार से फिल्म को खास सपोर्ट मिला है. राज्य सरकार ने राम चरण की मोस्ट अवेटेड स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म के टिकटों की कीमतों में अस्थायी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे फिल्म की टिकट का दाम तेलंगाना भी पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के बराबर आ गया है. तेलंगाना सरकार ने एक आदेश जारी कर सिनेमाघरों को सीमित अवधि के लिए पेद्दी फिल्म के टिकटों की कीमत बढ़ाने की अनुमति दी है. संशोधित मूल्य निर्धारण संरचना के तहत, सिंगल-स्क्रीन सिनेमाघरों में टिकटों की कीमत 100 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है, जबकि मल्टीप्लेक्स में 125 रुपये (जीएसटी सहित) की बढ़ोतरी की अनुमति दी गई है. इस आदेश में 3 जून को 600 रुपये के टिकट पर स्पेशल प्रीमियर शो आयोजित करने की भी अनुमति दी गई है. संशोधित टिकट कीमतें फिल्म की रिलीज से 10 दिनों तक प्रभावी रहेंगी. फिल्म की रिलीज से पहले फिल्म निर्माताओं द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों सरकारों से विशेष शो आयोजित करने और टिकटों की कीमतों में संशोधन करने की अनुमति मांगने के बाद यह मंजूरी मिली है. आंध्र प्रदेश ने पहले ही मंजूरी दे दी थी, जबकि तेलंगाना का फैसला अब तक लंबित था. इस घटनाक्रम से फिल्म की बॉक्स ऑफिस संभावनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यह रिलीज सप्ताह की ओर बढ़ रही है.