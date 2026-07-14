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समय रैना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ठोका 3 लाख का जुर्माना, SC ने कहा- अगली बार 30 लाख रुपये, जानें मामला

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने की राशि 10 लाख रुपये से घटाकर 3 लाख रुपये कर दी और चेतावनी दी कि अगर अगली सुनवाई में वह संतुष्ट नहीं हुआ तो 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में समय रैना सहित पांच हस्तियों और स्टैंड-अप कॉमेडियन को तलब किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन को 10 लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश देते हुए कहा, 'हमारा मानना ​​है कि समय रैना ने अदालत का दुरुपयोग किया है और हमारे आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया है. अगर आप अपनी हरकतें सुधारना या समाज के सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करना नहीं जानते हैं, तो आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे'. कॉमेडियन के वकील ने आखिरी मौका तलाशते हुए नरमी बरतने की अपील की.

हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कॉमेडियन समय रैना ने उसके आदेशों का उल्लंघन किया और 'अदालत को गुमराह किया', इसलिए उन्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा.

इसमें कहा गया था कि किसी भी ऐसे भाषण पर रोक लगाई जाएगी जो किसी समुदाय या वर्ग के व्यक्तियों को अपमानित करता हो. कॉमेडियन को हर महीने दिव्यांगजनों के लिए धन जुटाने वाले शो आयोजित करने का निर्देश दिया गया था, जिनकी कहानियां प्रेरणादायक होनी चाहिए. दिव्यांगों का मजाक उड़ाने वाली विवादास्पद टिप्पणियां 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो में की गई थीं.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पिछले साल एक सुनवाई के दौरान कहा था, 'हम आप पर सामाजिक बोझ डाल रहे हैं, दंडात्मक बोझ नहीं. आप समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं. अगर आप बहुत लोकप्रिय हो गए हैं, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें'.

बता दें, क्योर एसएमए फाउंडेशन ने कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ एक याचिका दायर कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर 'असंवेदनशील टिप्पणी' की थी. क्योर एसएमए फाउंडेशन की ओर से पेश वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि उन्होंने (कॉमिक्स बनाने वालों ने) विकलांगों के लिए कुछ कार्यक्रम आयोजित किए हैं, लेकिन उन्होंने अदालत के निर्देशानुसार फाउंडेशन से संपर्क नहीं किया है.

अपराजिता सिंह ने अदालत को बताया, 'मुझे नहीं पता कि वह किस तरह के युवा आदर्श हैं... यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं. समय रैना की ओर से माफी मांगने का कोई ठोस सबूत नहीं है'. समय रैना के वकील ने बताया कि उनके पास क्योर एसएमए फाउंडेशन का पता नहीं था, और इसीलिए उन्होंने उनसे संपर्क नहीं किया. समय रैना के वकील ने कहा, 'दिव्यांग लोगों को बुलाया गया था और तस्वीरें भी मौजूद हैं, लेकिन अगर अपराजिता के मुवक्किल से संपर्क नहीं हो पाया तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है. हम अपने मुवक्किल पर दबाव बनाएंगे और यह काम करवाएंगे'.