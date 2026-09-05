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पवन सिंह के गाने पर कॉपीराइट विवाद, Banijay को Worldwide Records ने भेजा लीगल नोटिस

पवन सिंह ( IANS )

हैदराबाद: भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ा एक नया कॉपीराइट विवाद सामने आया है. म्यूजिक कंपनी वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स ने मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी बनिजे के खिलाफ कॉपीराइट और म्यूजिक राइट्स के उल्लंघन को लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की है. मामला भोजपुरी स्टार पवन सिंह के चर्चित गाने 'सॉरी-सॉरी' के रियलिटी शो राइज एंड फॉल में बिना अनुमति इस्तेमाल किए जाने से जुड़ा है. उन्होंने रियलिटी शो राइज एंड फॉल में पवन सिंह के भोजपुरी गाने 'सॉरी सॉरी' के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है. नोटिस के मुताबिक, यह गाना राइज एंड फॉल के पहले सीजन के 16वें एपिसोड में इस्तेमाल किया गया था. जाने-माने लॉ फर्म आनंद एंड आनंद के जरिए भेजे गए कानूनी नोटिस में आरोप लगाया गया है कि जिन भोजपुरी गानों के अधिकार वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स के पास हैं, उन्हें बिना इजाजत या लाइसेंस के इस्तेमाल किया गया. वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स से जुड़े सूत्रों के अनुसार, यह कानूनी कार्रवाई कॉपीराइट और म्यूजिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर की गई है. कानूनी नोटिस में बिना इजाजत इस्तेमाल किए गए कंटेंट के बारे में सफाई और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है.