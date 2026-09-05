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पवन सिंह के गाने पर कॉपीराइट विवाद, Banijay को Worldwide Records ने भेजा लीगल नोटिस

वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स ने पवन सिंह के गाने 'सॉरी सॉरी' के अनधिकृत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए बनिजे को कानूनी नोटिस भेजा है.

Pawan Singh
पवन सिंह (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 5, 2026 at 5:57 PM IST

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हैदराबाद: भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ा एक नया कॉपीराइट विवाद सामने आया है. म्यूजिक कंपनी वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स ने मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी बनिजे के खिलाफ कॉपीराइट और म्यूजिक राइट्स के उल्लंघन को लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की है. मामला भोजपुरी स्टार पवन सिंह के चर्चित गाने 'सॉरी-सॉरी' के रियलिटी शो राइज एंड फॉल में बिना अनुमति इस्तेमाल किए जाने से जुड़ा है.

उन्होंने रियलिटी शो राइज एंड फॉल में पवन सिंह के भोजपुरी गाने 'सॉरी सॉरी' के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है. नोटिस के मुताबिक, यह गाना राइज एंड फॉल के पहले सीजन के 16वें एपिसोड में इस्तेमाल किया गया था. जाने-माने लॉ फर्म आनंद एंड आनंद के जरिए भेजे गए कानूनी नोटिस में आरोप लगाया गया है कि जिन भोजपुरी गानों के अधिकार वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स के पास हैं, उन्हें बिना इजाजत या लाइसेंस के इस्तेमाल किया गया.

वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स से जुड़े सूत्रों के अनुसार, यह कानूनी कार्रवाई कॉपीराइट और म्यूजिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर की गई है. कानूनी नोटिस में बिना इजाजत इस्तेमाल किए गए कंटेंट के बारे में सफाई और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है.

नोटिस के एक हिस्से में कहा गया है, 'हालांकि, यह बातचीत स्थिति को सुधारने के आखिरी मौके के तौर पर की जा रही है: 1- कॉपीराइट वाले कामों की स्ट्रीमिंग या ब्रॉडकास्टिंग तुरंत बंद करें और उल्लंघन करने वाले कंटेंट को हटाएं. 2- राइज एंड फॉल शो के इस्तेमाल से हुई कमाई का पूरा हिसाब दें.'

ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी म्यूजिक कंपनी के कॉपीराइट से सुरक्षित गानों का बिना इजाजत इस्तेमाल किया जाता है, तो यह कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है. नोटिस में आगे कहा गया है, 'बनिजे एशिया को जवाब देने के लिए 7 कामकाजी दिन दिए गए हैं. ऐसा न करने पर कानूनी उपाय किए जाएंगे, जिनमें रोक, मुआवजा और हर्जाना शामिल है.'

फिलहाल, बनिजे ने वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स के कानूनी नोटिस पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. इससे पहले 25 सितंबर 2025 को भी इसी मामले में एक नोटिस जारी किया गया था. इस कानूनी नोटिस ने भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में कॉपीराइट और म्यूजिक अधिकारों को लेकर चल रही चर्चाओं को और तेज कर दिया है. इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना ​​है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर भोजपुरी गानों या कलाकारों से जुड़े कंटेंट का इस्तेमाल करने से पहले संबंधित म्यूज़िक कंपनी या अधिकार रखने वाली कंपनी से उचित इजाजत और लाइसेंस लेना चाहिए.

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