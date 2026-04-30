ETV Bharat / entertainment

पवन कल्याण हेल्थ अपडेट: पावर स्टार की पत्नी ने शेयर किया पोस्ट बोलीं- 'ठीक होने के लिए अधिक समय...'

सोशल मीडिया पर एन्ना ने पवन कल्याण के स्वास्थ्य को लेकर जताई जा रही चिंताओं का जवाब देते हुए एक भावपूर्ण संदेश लिखा. सभी की चिंता के लिए धन्यवाद देते हुए उन्होंने बताया कि उनकी अच्छी देखभाल की जा रही है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं. उन्होंने लोगों से उनकी निजता का सम्मान करने का भी अनुरोध किया और कहा कि कभी-कभी ठीक होने के लिए समय और एकांत की आवश्यकता होती है. एन्ना ने यह भी कहा कि परिवार उचित समय पर और जानकारी साझा करेगा.

हैदराबाद: आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण इस महीने की शुरुआत में अचानक तबीयत खराब होने के बाद हुई सर्जरी के बाद तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं. उनकी पत्नी एन्ना कोनिडाला ने हाल ही में एक इमोशनल पोस्ट साझा करते हुए शुभचिंतकों को आश्वस्त किया और साथ ही उनके ठीक होने के दौरान निजता बनाए रखने का अनुरोध किया.

यह स्वास्थ्य समस्या 18 अप्रैल की है, जब पवन कल्याण को एक आधिकारिक बैठक के दौरान असहनीय पीड़ा हुई. चिकित्सकीय सलाह के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने एमआरआई सहित कई जांचें कीं. रिपोर्ट के आधार पर सर्जरी की सिफारिश की गई और सफलतापूर्वक की गई.

जन सेना पार्टी के एक बयान के अनुसार, अभिनेता-राजनेता घटना से कुछ महीने पहले से ही स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे. सर्जरी के बाद, डॉक्टरों ने उन्हें पूर्ण स्वस्थ होने के लिए 7 से 10 दिनों तक आराम करने और दीर्घकालिक सावधानियों का पालन करने की सलाह दी थी. प्रशंसकों को आश्वस्त करते हुए, उनके भाई और मेगास्टार चिरंजीवी ने पुष्टि की कि पवन कल्याण 'सुरक्षित, स्थिर हैं और तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं'. उन्होंने यह भी बताया कि डॉक्टरों को उम्मीद है कि वे एक सप्ताह से दस दिनों के भीतर धीरे-धीरे अपनी दिनचर्या में लौट आएंगे.

उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर के बाद राजनीतिक और फिल्म जगत से उनके प्रति सहानुभूति के संदेश आए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल पूछा और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. पेशेवर मोर्चे पर, पवन कल्याण आखिरी बार हरीश शंकर द्वारा निर्देशित तेलुगु एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' में नजर आए थे.