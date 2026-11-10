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आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM और साउथ स्टार पवन कल्याण तीसरी पत्नी अन्ना कोनिडेला से हुए अलग, किया तलाक का एलान

आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM और साउथ स्टार पवन कल्याण तीसरी पत्नी अन्ना कोनिडेला से हुए अलग ( IANS )

हैदराबाद: आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक्टर पवन कल्याण और उनकी पत्नी अन्ना कोनिडाला ने शादी के 13 साल बाद अलग होने का ऐलान किया है. कल्याण के इंस्टाग्राम पेज पर कल देर रात पोस्ट किए गए एक जॉइंट स्टेटमेंट में, उन्होंने कहा कि उन्होंने यह फ़ैसला "आपसी समझ और सम्मान" के साथ लिया है. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों अच्छे दोस्त बने रहेंगे.

अलग होने पर क्या आया बयान?

बयान में कहा गया, 'भले ही हमारी शादी खत्म हो गई है, हम अच्छे दोस्त बने हुए हैं और अपने प्यारे बच्चों के लिए समर्पित माता-पिता हैं. उनकी खुशी और भलाई हमेशा हमारी साझा प्राथमिकता रहेगी'. अपने शुभचिंतकों को संबोधित करते हुए, कपल ने लोगों से इस पर्सनल बदलाव के दौरान उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की भी रिक्वेस्ट की. इसमें कहा गया, 'इस पर्सनल बदलाव के दौरान, हम चाहते हैं कि आप हमारी समझ, दया और हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें. हम उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो इस पूरे सफर में हमारे साथ खड़े रहे'. दो शादी पहले ही टूट चुकी हैं इस अलगाव के साथ कल्याण की तीसरी शादी खत्म हो गई. कल्याण की शादी पहले 1997 में नंदिनी से हुई थी, लेकिन 1999 में दोनों अलग हो गए. बाद में उन्होंने 2009 में एक्टर रेणु देसाई से शादी की, जिनसे उनके दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, लेकिन 2012 में उनकी शादी का तलाक हो गया. 2013 में, पवन ने एना से शादी की, जो मूल रूप से रूस की हैं. उनके दो बच्चे हैं, पोलेना अंजना पवनोवा और मार्क शंकर पवनोविच. पवन कल्याण का पॉलिटिकल करियर