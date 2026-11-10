आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM और साउथ स्टार पवन कल्याण तीसरी पत्नी अन्ना कोनिडेला से हुए अलग, किया तलाक का एलान
पवन कल्याण ने रूसी मॉडल अन्ना कोनिडेला से साल 2013 में शादी रचाई थी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 9:54 AM IST
हैदराबाद: आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक्टर पवन कल्याण और उनकी पत्नी अन्ना कोनिडाला ने शादी के 13 साल बाद अलग होने का ऐलान किया है. कल्याण के इंस्टाग्राम पेज पर कल देर रात पोस्ट किए गए एक जॉइंट स्टेटमेंट में, उन्होंने कहा कि उन्होंने यह फ़ैसला "आपसी समझ और सम्मान" के साथ लिया है. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों अच्छे दोस्त बने रहेंगे.
Shocking news for Pawan Kalyan fans! 💔 After 13 years of marriage, Pawan Kalyan and Anna Konidala have decided to part ways by mutual consent. Wishing them strength and peace during this difficult time. #Divorce https://t.co/x96smTbVkm— Pravin (राष्ट्रवादी) (@Praven152) November 10, 2026
अलग होने पर क्या आया बयान?
बयान में कहा गया, 'भले ही हमारी शादी खत्म हो गई है, हम अच्छे दोस्त बने हुए हैं और अपने प्यारे बच्चों के लिए समर्पित माता-पिता हैं. उनकी खुशी और भलाई हमेशा हमारी साझा प्राथमिकता रहेगी'. अपने शुभचिंतकों को संबोधित करते हुए, कपल ने लोगों से इस पर्सनल बदलाव के दौरान उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की भी रिक्वेस्ट की. इसमें कहा गया, 'इस पर्सनल बदलाव के दौरान, हम चाहते हैं कि आप हमारी समझ, दया और हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें. हम उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो इस पूरे सफर में हमारे साथ खड़े रहे'.
दो शादी पहले ही टूट चुकी हैं
इस अलगाव के साथ कल्याण की तीसरी शादी खत्म हो गई. कल्याण की शादी पहले 1997 में नंदिनी से हुई थी, लेकिन 1999 में दोनों अलग हो गए. बाद में उन्होंने 2009 में एक्टर रेणु देसाई से शादी की, जिनसे उनके दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, लेकिन 2012 में उनकी शादी का तलाक हो गया. 2013 में, पवन ने एना से शादी की, जो मूल रूप से रूस की हैं. उनके दो बच्चे हैं, पोलेना अंजना पवनोवा और मार्क शंकर पवनोविच.
पवन कल्याण का पॉलिटिकल करियर
एक्टर चिरंजीवी और नागेंद्र बाबू के छोटे भाई कल्याण ने 1996 में अक्कड़ा अम्माई इक्काडा अब्बाई से एक्टिंग में डेब्यू किया था. उन्होंने 2008 में अपने बड़े भाई चिरंजीवी की बनाई प्रजा राज्यम पार्टी (PRP) की यूथ विंग युवराजम के प्रेसिडेंट के तौर पर अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया. PRP में अपने समय के दौरान, कल्याण ने न तो चुनाव लड़ा और न ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट संभाली, हालांकि उन्होंने पार्टी के लिए एक्टिवली कैंपेन किया. बाद में, जब 2011 में PRP का कांग्रेस में मर्जर हुआ, तो कल्याण ने नाराजगी जताई और अपनी पॉलिटिकल ज़िंदगी से ब्रेक ले लिया.
🚨 BREAKING: 🇮🇳 Pawan Kalyan and wife Anna Konidela officially DIVORCED! 💔 Their marriage has come to an end. is this true or just a fake news on social media? https://t.co/54i0xwtj9F— Gaurav (@k_gauravs) November 10, 2026
खुद की पार्टी का किया निर्माण
मार्च 2014 में कल्याण ने जन सेना पार्टी बनाई और 2014 के चुनावों में एक्टिवली कैंपेन किया. पार्टी ने 2019 के आम चुनावों में आंध्र प्रदेश में 140 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से कल्याण ने दो सीटों - गजुवाका और भीमावरम - से चुनाव लड़ा. वह दोनों सीटें YSR कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों से हार गए. उनकी पार्टी राजोल से जीतने में कामयाब रही, जिससे यह चुनाव में जीती गई एकमात्र सीट बन गई.
फिर ऐसे बने डिप्टी सीएम
2024 के आम और राज्य विधानसभा चुनावों में, कल्याण ने JSP, TDP और BJP के साथ गठबंधन करने में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि उनकी पार्टी ने सीटों की संख्या कम कर दी थी. गठबंधन भारी जीत के साथ सत्ता में आया, जिसमें जन सेना ने उन सभी सीटों पर जीत हासिल की जिन पर उसने चुनाव लड़ा था।.कल्याण ने 14 जून, 2024 को आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली.