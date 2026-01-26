ETV Bharat / entertainment

रिपब्लिक डे पर 'पैट्रियट' रिलीज डेट का एलान, नए पोस्टर में मोहनलाल-ममूटी के साथ दिखी बाकी स्टार कास्ट की झलक

एक डार्क, दमदार और बेहद दिलचस्प पोस्टर जारी करते हुए, 'पैट्रियट' के मेकर्स ने अब फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है. इस स्पाई फिल्म की स्टार-स्टडेड कास्ट में नयनतारा, फहद फासिल, कुंचाको बोबन और राजीव मेनन शामिल हैं. मेकर्स ने लिखा, 'काउंटडाउन अब शुरू होता है' और थिएट्रिकल रिलीज डेट का खुलासा किया.

हैदराबाद: मलयालम सुपरस्टार ममूटी और मोहनलाल इस साल एक धमाकेदार फिल्म 'पैट्रियट' लेकर आ रहे हैं. रिपब्लिक डे 2026 पर, मोहनलाल और ममूटी ने फिल्म को लेकर अपने फैंस को सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है. उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट का एलान किया है.

पैट्रियट 23 अप्रैल, 2026 को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. पूरी कास्ट वाले नए पोस्टर के साथ टेक्स्ट में लिखा है, 'इस गणतंत्र दिवस पर निडर आवाजों की भावना को उजागर करते हुए.'पोस्टर और कैप्शन दोनों से साफ है कि यह फिल्म कोई आम जासूसी एक्शन फिल्म नहीं होगी. यह रॉ और डार्क होगी.

पोस्टर में ममूटी एक माइक्रोचिप पकड़े हुए दिख रहे हैं, जबकि मोहनलाल, नयनतारा, फहद फासिल और बाकी कलाकार गंभीर एक्सप्रेशन के साथ दिख रहे हैं. यह पोस्टर पांच भाषाओं में जारी किया गया. पोस्टर के तेलुगु, तमिल और हिंदी वर्जन विजय देवरकोंडा, एटली और करण जौहर ने जारी किए.

इससे पहले, फहाद फासिल, कुंचाको बोबन, नयनतारा, राजीव मेनन, ममूटी और मोहनलाल के अलग-अलग पोस्टर रिलीज हुए थे, जिससे फैंस एक फुल-कास्ट फिल्म पोस्टर के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे.

पिछले साल अक्टूबर में मेकर्स ने पैट्रियट का एक्शन से भरपूर टीजर रिलीज किया था, जिसमें कौन हीरो है और कौन विलेन, इसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल था. इस फिल्म को महेश नारायणन ने डायरेक्ट किया है, जो मलयालम सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं. पैट्रियट की स्टार कास्ट में मोहनलाल, ममूटी, फहद फासिल, नयनतारा, कुंचाको बोबन, दर्शना राजेंद्रन और रेवती शामिल हैं.