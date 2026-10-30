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Patrick Stewart Demise: भारत में इस दिन रिलीज होगी वेटरन एक्टर की आखिरी फिल्म, इस रोल से फिर करेंगे धमाका

पैट्रिक स्टीवर्ट निधन ( Film Poster )

हैदराबाद: हॉलीवुड के जाने-माने एक्टर पैट्रिक स्टीवर्ट का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है. एक्स-मैन फ्रैंचाइजी में आइकॉनिक म्यूटेंट का रोल करने के लिए मशहूर एक्टर बीती 28 अक्टूबर को दुनिया को अलविदा कह गये. दिग्गज एक्टर के निधन से पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. सेलेब्स और फैंस सोशल मीडिया पर उनकी निधन पर दुख व्यक्त कर रहे हैं. पैट्रिक 86 की उम्र में भी फिल्मों में एक्टिव थे. वह साल 2026 के आखिरी में रिलीज होने वाली पॉपुलर फ्रेचाइजी फिल्म एवेंजर्स: डूम्सडे में आखिरी बार दिखेंगे. दिग्गज अभिनेता को मार्वल स्टूडियोज ने भी नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है और कन्फर्म किया है कि आने वाली सुपरहीरो फिल्म में वह आखिरी बार स्क्रीन पर दिखेंगे.

पैट्रिक स्टीवर्ट का निधन

पैट्रिक स्टीवर्ट का निधन उनके घर लॉस एंजिल्स में हुआ. वे अल्जाइमर बीमारी और लेवी बॉडी डिमेंशिया से जूझ रहे थे. इस खबर की पुष्टि उनके ऑफिशियल X अकाउंट पर शेयर किए गए एक बयान से हुई, जिसमें कहा गया, 'हम बहुत दुख के साथ बताते हैं कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट का कल लॉस एंजिल्स में उनके घर पर निधन हो गया. स्टीवर्ट के परिवार में उनकी पत्नी सनी और दो बच्चे हैं. उनकी मौत की खबर के बाद, फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोग एक्टर को याद कर रहे हैं और सिनेमा और टेलीविजन में उनके योगदान को याद कर रहे हैं. पैट्रिक स्टीवर्ट की आखिरी फिल्म स्टीवर्ट मार्वल स्टूडियोज की फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' में वह प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर का अपना पसंदीदा रोल फिर से निभाएंगे. इस खबर को कन्फर्म करते हुए, मार्वल स्टूडियोज ने एक्टर को एक इमोशनल ट्रिब्यूट दिया, जिसमें फ्रैंचाइजी में उनके योगदान और ऑडियंस पर उनके असर को याद किया गया.