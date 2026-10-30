Patrick Stewart Demise: भारत में इस दिन रिलीज होगी वेटरन एक्टर की आखिरी फिल्म, इस रोल से फिर करेंगे धमाका
पैट्रिक स्टीवर्ट का निधन उनके घर लॉस एंजिल्स में हुआ. वे अल्जाइमर बीमारी और लेवी बॉडी डिमेंशिया से जूझ रहे थे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 12:10 PM IST
हैदराबाद: हॉलीवुड के जाने-माने एक्टर पैट्रिक स्टीवर्ट का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है. एक्स-मैन फ्रैंचाइजी में आइकॉनिक म्यूटेंट का रोल करने के लिए मशहूर एक्टर बीती 28 अक्टूबर को दुनिया को अलविदा कह गये. दिग्गज एक्टर के निधन से पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. सेलेब्स और फैंस सोशल मीडिया पर उनकी निधन पर दुख व्यक्त कर रहे हैं. पैट्रिक 86 की उम्र में भी फिल्मों में एक्टिव थे. वह साल 2026 के आखिरी में रिलीज होने वाली पॉपुलर फ्रेचाइजी फिल्म एवेंजर्स: डूम्सडे में आखिरी बार दिखेंगे. दिग्गज अभिनेता को मार्वल स्टूडियोज ने भी नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है और कन्फर्म किया है कि आने वाली सुपरहीरो फिल्म में वह आखिरी बार स्क्रीन पर दिखेंगे.
पैट्रिक स्टीवर्ट का निधन
पैट्रिक स्टीवर्ट का निधन उनके घर लॉस एंजिल्स में हुआ. वे अल्जाइमर बीमारी और लेवी बॉडी डिमेंशिया से जूझ रहे थे. इस खबर की पुष्टि उनके ऑफिशियल X अकाउंट पर शेयर किए गए एक बयान से हुई, जिसमें कहा गया, 'हम बहुत दुख के साथ बताते हैं कि सर पैट्रिक स्टीवर्ट का कल लॉस एंजिल्स में उनके घर पर निधन हो गया. स्टीवर्ट के परिवार में उनकी पत्नी सनी और दो बच्चे हैं. उनकी मौत की खबर के बाद, फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोग एक्टर को याद कर रहे हैं और सिनेमा और टेलीविजन में उनके योगदान को याद कर रहे हैं.
पैट्रिक स्टीवर्ट की आखिरी फिल्म
स्टीवर्ट मार्वल स्टूडियोज की फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' में वह प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर का अपना पसंदीदा रोल फिर से निभाएंगे. इस खबर को कन्फर्म करते हुए, मार्वल स्टूडियोज ने एक्टर को एक इमोशनल ट्रिब्यूट दिया, जिसमें फ्रैंचाइजी में उनके योगदान और ऑडियंस पर उनके असर को याद किया गया.
पोस्ट के कैप्शन में कहा गया, 'मार्वल स्टूडियोज में हम सभी सर पैट्रिक स्टीवर्ट के गुजर जाने से बहुत दुखी हैं. सर पैट्रिक ने प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर को बहुत ही शानदार, समझदारी और इंसानियत के साथ जिंदा किया, और एक्स-मैन (X-Men) से लेकर लोगान (Logan) और 'एवेंजर्स: डूम्सडे' (Avengers: Doomsday) तक, कई पीढ़ियों के फैन्स के लिए इस किरदार को बनाया. वह एक अनोखे टैलेंट, दिलदार साथी और एक सच्चे जेंटलमैन थे. हमारी संवेदनाएं उनकी पत्नी सनी, उनके बच्चों, उनके दोस्तों और दुनिया भर के उन अनगिनत फैंस के साथ हैं, जिनकी जिंदगी को उन्होंने अपनी कला से छुआ'.
In lieu of flowers, memorial contributions may be made to: Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund https://t.co/luC5CdcWDy Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources https://t.co/zvNptfyuNd Photo Credit: Tommy Garcia https://t.co/XNncEVq56X— Patrick Stewart (@SirPatStew) October 29, 2026
स्टीवर्ट ने पहली बार 2000 की फिल्म एक्स-मेन में प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर का किरदार निभाया था. एक्स-मेन के शक्तिशाली म्यूटेंट और संस्थापक का उनका चित्रण सुपरहीरो फ्रैंचाइजी में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले कामों में से एक बन गया. उन्होंने कई फिल्मों में भूमिका निभाई, जिनमें एक्स 2: एक्स-मेन यूनाइटेड, एक्स-मेन: द लास्ट स्टैंड, एक्स-मेन ऑरिजिंस: वोल्वेरिन, द वोल्वेरिन, एक्स-मेन: डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट और लोगान शामिल हैं. एवेंजर्स: डूम्सडे में उनकी वापसी उन फैंस के लिए एक खास पल होने की उम्मीद है, जिन्होंने सालों से प्रोफेसर एक्स के तौर पर उनके सफर को फॉलो किया है.
एवेंजर्स: डूम्सडे भारत में कब रिलीज़ होगी?
एंथनी और जो रूसो के डायरेक्शन में बनी, एवेंजर्स: डूम्सडे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की लेटेस्ट किस्त है. यह फिल्म 18 दिसंबर को अपने US प्रीमियर से एक दिन पहले, 17 दिसंबर को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु में उपलब्ध होगी.
@MarvelStudios Rip 🥀🕊️ https://t.co/qA108ALoj8— EduX (@davideduardocy) October 29, 2026
फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवांस, क्रिस हेम्सवर्थ, पेड्रो पास्कल, पॉल रड, एंथनी मैकी, फ्लोरेंस पुघ, वैनेसा किर्बी, एबन मॉस-बैचराच, वायट रसेल, चैनिंग टैटम, सिमू लियू, इयान मैककेलन, हेली एटवेल, टॉम हिडलस्टन और जेम्स मार्सडेन जैसे कई स्टार्स हैं.