'अमर्यादित भाषा के नतीजे गंभीर होते हैं..', कंगना रनौत के 'जेनरेशन गटर' वाले बयान पर आशुतोष राणा
आशुतोष राणा ने छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए कंगना के 'जेनरेशन गटर' वाले विवादित बयान पर भाषा की मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दी.
Published : August 2, 2026 at 1:54 PM IST
पटना: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आशुतोष राणा पटना एयरपोर्ट पहुंचे. वहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने देश के समसामयिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी. अभिनेता ने हालिया छात्र आंदोलन और राजनीतिक बयानबाजी को लेकर बड़ा बयान दिया.
छात्रों की इच्छा: आशुतोष राणा ने कहा कि जो छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वे केवल अपनी इच्छाओं को प्रकट कर रहे हैं. देश की चुनी हुई व्यवस्था और समाज के बड़े लोगों को उनकी बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए. वे हमारे अपने देश के युवा हैं और यदि वे अपनी बात अपनों से नहीं कहेंगे तो फिर किससे कहेंगे.
"देश की चुनी हुई व्यवस्था और समाज के बड़े लोगों को छात्रों की बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए. वे हमारे अपने देश के युवा हैं और यदि वे अपनी बात अपनों से नहीं कहेंगे तो फिर किससे कहेंगे."- आशुतोष राणा, अभिनेता
आंदोलन और क्रांति: अभिनेता ने प्रदर्शन के तौर-तरीकों को समझाते हुए कहा कि विरोध दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक आंदोलन होता है और दूसरी क्रांति होती है. छात्र इस समय अपनी बात कहकर समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं. उनकी इस कोशिश का यह मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि वे देश या व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं.
गार्जियन की भूमिका: उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब घर के बच्चे अपने माता-पिता या गार्जियन से कुछ कहते हैं, तो परिवार के बड़े लोगों का यह फर्ज बनता है कि वे उनकी बात को अनसुना न करें. इसी तरह देश के जिम्मेदार लोगों को भी इन युवा छात्रों की मांगों को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनना और समझना चाहिए.
भाषा की मर्यादा: अभिनेता ने कड़े लहजे में कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन बातचीत में हमेशा मर्यादा का पालन होना चाहिए. जो लोग सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर गलत कमेंट करते हैं, उसे हम किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं मानते हैं. अमर्यादित भाषा के नतीजे हमेशा बहुत गंभीर होते हैं.
"बातचीत में हमेशा मर्यादा का पालन होना चाहिए. जो लोग सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर गलत कमेंट करते हैं, उसे हम किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं मानते हैं. अमर्यादित भाषा के नतीजे हमेशा बहुत गंभीर होते हैं."- आशुतोष राणा, अभिनेता
विवादित बयान: गौरतलब है कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं को सोशल मीडिया पर 'जेनरेशन गटर' कहकर संबोधित किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन के नाम पर प्रधानमंत्री के खिलाफ भद्दी गालियां दी जा रही हैं और यह प्रदर्शनकारी आत्मनिर्भर न होकर केवल हुड़दंग मचा रहे हैं.
Taking inspiration from our PM ji and posting a selfie video, do let me know your thoughts about my thoughts he he , also aap sab ko Guru Poornima ki hardik shubhkamnaein 🪷🙏 pic.twitter.com/55tc6YAH0q— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) July 29, 2026
आरोपों पर सफाई: इस तीखे बयान पर देश भर में भारी बवाल मचने के बाद अभिनेत्री ने एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई पेश की. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका बयान पूरी युवा पीढ़ी के लिए नहीं था, बल्कि केवल उन चुनिंदा प्रदर्शनकारियों के लिए था जिन्होंने अनुचित भाषा और अश्लील व्यवहार का इस्तेमाल किया था.
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