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'अमर्यादित भाषा के नतीजे गंभीर होते हैं..', कंगना रनौत के 'जेनरेशन गटर' वाले बयान पर आशुतोष राणा

पटना: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आशुतोष राणा पटना एयरपोर्ट पहुंचे. वहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने देश के समसामयिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी. अभिनेता ने हालिया छात्र आंदोलन और राजनीतिक बयानबाजी को लेकर बड़ा बयान दिया.

छात्रों की इच्छा: आशुतोष राणा ने कहा कि जो छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वे केवल अपनी इच्छाओं को प्रकट कर रहे हैं. देश की चुनी हुई व्यवस्था और समाज के बड़े लोगों को उनकी बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए. वे हमारे अपने देश के युवा हैं और यदि वे अपनी बात अपनों से नहीं कहेंगे तो फिर किससे कहेंगे.

"देश की चुनी हुई व्यवस्था और समाज के बड़े लोगों को छात्रों की बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए. वे हमारे अपने देश के युवा हैं और यदि वे अपनी बात अपनों से नहीं कहेंगे तो फिर किससे कहेंगे."- आशुतोष राणा, अभिनेता

आशुतोष राणा (ETV Bharat)

आंदोलन और क्रांति: अभिनेता ने प्रदर्शन के तौर-तरीकों को समझाते हुए कहा कि विरोध दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक आंदोलन होता है और दूसरी क्रांति होती है. छात्र इस समय अपनी बात कहकर समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं. उनकी इस कोशिश का यह मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि वे देश या व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं.

गार्जियन की भूमिका: उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब घर के बच्चे अपने माता-पिता या गार्जियन से कुछ कहते हैं, तो परिवार के बड़े लोगों का यह फर्ज बनता है कि वे उनकी बात को अनसुना न करें. इसी तरह देश के जिम्मेदार लोगों को भी इन युवा छात्रों की मांगों को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनना और समझना चाहिए.