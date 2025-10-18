ETV Bharat / entertainment

'थामा' की रिलीज से पहले आयुष्मान खुराना का फैंस को तोहफा, 'पति-पत्नी और वो दो' में करेंगे 3 एक्ट्रेस संग रोमांस!

फैंस एक तरफ वह फिल्म थामा का एन्जॉय करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें एक्टर की फिल्म पति-पत्नी और वो दो का इंतजार रहेगा.

Pati Patni Aur Woh Do release date
पति-पत्नी और वो दो (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 18, 2025 at 1:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी अपकमिंग हॉरर लव स्टोरी फिल्म थामा को लेकर चर्चा में हैं. यह फिल्म आगामी 21 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही है. इससे पहले एक्टर की और फिल्म पति-पत्नी और वो दो का एलान हो गया है और साथ ही इसकी रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है. फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म पति-पत्नी और वो का सीक्वल हैं, जिसका लंबे समय से इंतजार किया रहा था. आयुष्मान के फैंस को दिवाली पर डबल धमाका गिफ्ट मिल चुका है. एक तरफ वह फिल्म थामा का एन्जॉय करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें एक्टर की फिल्म पति-पत्नी और वो दो का इंतजार रहेगा.

कब रिलीज होगी पति-पत्नी और वो दो?

फिल्म एनालिस्ट तरण आदर्श ने आज 18 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर फिल्म पति-पत्नी और वो दो का एलान किया है और साथ ही फिल्म की रिलीज डेट, मेकर्स और इसकी स्टारकास्ट से पर्दा हटाया है. पति पत्नी और वो दो में आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह नजर आने वाली हैं. तीन एक्ट्रेस वाली यह फिल्म बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है. इस पोस्ट को शेयर कर तरण आदर्श ने लिखा है, 'आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गाबी, रकुल प्रीत सिंह स्टारर 'पति पत्नी और वो दो' होली 2026 पर रिलीज होगी, आपके सामने परिचय दे रहे हैं प्रजापति पांडे की दुनिया का, जिसमें आयुष्मान खुराना, सारा अली खान और वामिका गाबी नजर आएंगी'. फिल्म बुधवार यानी 4 मार्च को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी.

पति पत्नी और वो दो का निर्देशन मुदस्सर अजीत कर रहे हैं और वहीं भूषण कुमार और रेणु रवि चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म पति-पत्नी और वो में कार्तिक आर्यन, भूमि पेडननेकर और अनन्या पांडे थीं. बता दें, आयुष्मान खुराना की फिल्म थामा में रश्मिका मंदाना उनके साथ नजर आएंगी.

ये भी पढ़ें:

दीवाली 2025 रिलीज: 'थामा' से 'एक दीवाने की दीवानियत' तक, बॉक्स ऑफिस-OTT पर एक-दूसरे को टक्कर देंगी ये फिल्में-सीरीज

TAGGED:

PATI PATNI AUR WOH DO RELEASE
AYUSHMANN KHURRANA
AYUSHMANN KHURRANA NEW FILM
आयुष्मान खुराना
PATI PATNI AUR WOH DO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

H-1B वीजा शुल्क पर अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन पर किया मुकदमा

Q2 नतीजों के प्रभाव में शेयर बाजार खुला कमजोर, IT सेक्टर में गिरावट से दबाव

कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, प्रत्यक्षदर्शी ने बताई पूरी कहानी

पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले- गेंद अब अफगानिस्तान के पाले में, लेकिन शर्तों के साथ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.