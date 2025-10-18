ETV Bharat / entertainment

'थामा' की रिलीज से पहले आयुष्मान खुराना का फैंस को तोहफा, 'पति-पत्नी और वो दो' में करेंगे 3 एक्ट्रेस संग रोमांस!

हैदराबाद: आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी अपकमिंग हॉरर लव स्टोरी फिल्म थामा को लेकर चर्चा में हैं. यह फिल्म आगामी 21 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही है. इससे पहले एक्टर की और फिल्म पति-पत्नी और वो दो का एलान हो गया है और साथ ही इसकी रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है. फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म पति-पत्नी और वो का सीक्वल हैं, जिसका लंबे समय से इंतजार किया रहा था. आयुष्मान के फैंस को दिवाली पर डबल धमाका गिफ्ट मिल चुका है. एक तरफ वह फिल्म थामा का एन्जॉय करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें एक्टर की फिल्म पति-पत्नी और वो दो का इंतजार रहेगा.

फिल्म एनालिस्ट तरण आदर्श ने आज 18 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर फिल्म पति-पत्नी और वो दो का एलान किया है और साथ ही फिल्म की रिलीज डेट, मेकर्स और इसकी स्टारकास्ट से पर्दा हटाया है. पति पत्नी और वो दो में आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह नजर आने वाली हैं. तीन एक्ट्रेस वाली यह फिल्म बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है. इस पोस्ट को शेयर कर तरण आदर्श ने लिखा है, 'आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गाबी, रकुल प्रीत सिंह स्टारर 'पति पत्नी और वो दो' होली 2026 पर रिलीज होगी, आपके सामने परिचय दे रहे हैं प्रजापति पांडे की दुनिया का, जिसमें आयुष्मान खुराना, सारा अली खान और वामिका गाबी नजर आएंगी'. फिल्म बुधवार यानी 4 मार्च को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी.

पति पत्नी और वो दो का निर्देशन मुदस्सर अजीत कर रहे हैं और वहीं भूषण कुमार और रेणु रवि चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म पति-पत्नी और वो में कार्तिक आर्यन, भूमि पेडननेकर और अनन्या पांडे थीं. बता दें, आयुष्मान खुराना की फिल्म थामा में रश्मिका मंदाना उनके साथ नजर आएंगी.