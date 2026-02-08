ETV Bharat / entertainment

'पति पत्नी और वो दो' पोस्टपोन, अब इस नई डेट पर थिएटर्स में आ रही सारा अली खान-आयुष्मान खुराना की फिल्म

'पति पत्नी और वो दो' ( Poster )

हैदराबाद: अली खान-आयुष्मान खुराना की आगामी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' अब होली के मौके पर रिलीज नहीं होगी. 'पति पत्नी और वो दो' के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इसकी पुष्टि की है. 8 फरवरी को तरण आदर्श ने सोशल मीडिया के जरिए 'पति पत्नी और वो दो' के बारे में अपडेट दिया. ट्रेड एनालिस्ट ने बताया कि फिल्म अपने पहली डेट पर रिलीज नहीं होगी. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, 'पति पत्नी और वो दो' को नई रिलीज डेट मिल गई है. प्रजापति पांडे की दुनिया में आपका स्वागत है. आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह पति पत्नी और वो दो के लिए टीम में शामिल हुए हैं.'