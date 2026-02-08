'पति पत्नी और वो दो' पोस्टपोन, अब इस नई डेट पर थिएटर्स में आ रही सारा अली खान-आयुष्मान खुराना की फिल्म
'पति पत्नी और वो दो' पोस्टपोन कर दी गई है. आइए जानें सारा अली खान-आयुष्मान खुराना की फिल्म की नई रिलीज डेट के बारे में...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 8, 2026 at 3:32 PM IST
हैदराबाद: अली खान-आयुष्मान खुराना की आगामी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' अब होली के मौके पर रिलीज नहीं होगी. 'पति पत्नी और वो दो' के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इसकी पुष्टि की है.
8 फरवरी को तरण आदर्श ने सोशल मीडिया के जरिए 'पति पत्नी और वो दो' के बारे में अपडेट दिया. ट्रेड एनालिस्ट ने बताया कि फिल्म अपने पहली डेट पर रिलीज नहीं होगी. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, 'पति पत्नी और वो दो' को नई रिलीज डेट मिल गई है. प्रजापति पांडे की दुनिया में आपका स्वागत है. आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह पति पत्नी और वो दो के लिए टीम में शामिल हुए हैं.'
'पति पत्नी और वो दो' को नई रिलीज डेट मिल गई है. प्रजापति पांडे की दुनिया में आपका स्वागत है. आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह पति पत्नी और वो दो के लिए टीम में शामिल हुए हैं.'
हाल ही में, एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि यह फिल्म 4 मार्च को रिलीज नहीं होगी क्योंकि इसका पोस्ट-प्रोडक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है और एक गाना भी शूट होना बाकी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि मेकर्स इस प्रोसेस में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे और यह पक्का करने के लिए समय और मेहनत देना चाहते थे कि फाइनल प्रोडक्ट दर्शकों के लिए मनोरंजक और आकर्षक हो.
यह फिल्म डायरेक्टर मुदस्सर अजीज की पहली किस्त के बाद इस फ्रैंचाइजी में वापसी है, जिसमें कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे थे. इस बार, कहानी में एक नई कास्ट और ज्यादा मजेदार कॉमेडी सिचुएशन के साथ एक नया ट्विस्ट होने का वादा किया गया है.
पिछले अक्टूबर में, पति पत्नी और वो 2 का पहला पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसमें आयुष्मान खुराना को प्रजापति पांडे के रूप में पेश किया गया था. यह फिल्म लव, ह्यूमर और कंफ्यूजन से भरी होगी. इसे भूषण कुमार और रेनू रवि चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है, जिसमें जूनो चोपड़ा क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं.