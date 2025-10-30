ETV Bharat / entertainment

पठान, फाइटर और अब किंग: दमदार एक्शन अवतार के साथ दीपिका पादुकोण का कैसे चमका सितारा, देखें

दीपिका पादुकोण ( Etv Bharat )

हैदराबाद: दीपिका पादुकोण भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के हर पहलू में अपना दबदबा बनाया है. वह उन गिनी-चुनी अभिनेत्रियों में से एक हैं, जिन्होंने लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. उनकी पिछली तीनों फिल्मों ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, जिससे उनके करियर की कुल बॉक्स ऑफिस कमाई 10,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है. वह एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर किरदार में गहराई, आत्मविश्वास और प्रभाव लेकर आती हैं. अलग-अलग तरह के किरदारों में उन्हें देखना हमेशा दर्शकों के लिए आनंददायक रहा है, लेकिन दीपिका का एक्शन अवतार देखना एक अलग ही अनुभव है, उन्होंने कई दमदार एक्शन भूमिकाएं निभाई हैं और आगे भी कई रोमांचक अवतारों में नजर आने वाली हैं. आइए नजर डालते हैं दीपिका पादुकोण के कुछ शानदार एक्शन रोल्स पर! सिंघम अगेन दीपिका ने रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में लेडी सिंघम के रूप में एंट्री की, जहाँ उन्होंने पुलिस की वर्दी में वाहनों और बंदूकों के साथ हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस किए. अब वह इसी यूनिवर्स में अपनी सोलो कॉप फिल्म की अगुवाई करने जा रही हैं, जिससे फैंस के लिए रोमांच और भी बढ़ गया है. पठान पठान में दीपिका पादुकोण ने एक दमदार स्पाई के रूप में अपने एक्शन अवतार से दर्शकों को प्रभावित किया. उन्होंने कई हाई-इंटेंसिटी एक्शन सीन और खतरनाक स्टंट खुद किए. फिल्म के हर फ्रेम में उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और ताकत साबित की.