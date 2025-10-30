पठान, फाइटर और अब किंग: दमदार एक्शन अवतार के साथ दीपिका पादुकोण का कैसे चमका सितारा, देखें
बाजीराव मस्तानी से पठान और सिंघम अगेन तक दीपिका पादुकोण के एक्शन अवतार यहां देखें.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2025 at 4:27 PM IST
हैदराबाद: दीपिका पादुकोण भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के हर पहलू में अपना दबदबा बनाया है. वह उन गिनी-चुनी अभिनेत्रियों में से एक हैं, जिन्होंने लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. उनकी पिछली तीनों फिल्मों ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, जिससे उनके करियर की कुल बॉक्स ऑफिस कमाई 10,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है.
वह एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर किरदार में गहराई, आत्मविश्वास और प्रभाव लेकर आती हैं. अलग-अलग तरह के किरदारों में उन्हें देखना हमेशा दर्शकों के लिए आनंददायक रहा है, लेकिन दीपिका का एक्शन अवतार देखना एक अलग ही अनुभव है, उन्होंने कई दमदार एक्शन भूमिकाएं निभाई हैं और आगे भी कई रोमांचक अवतारों में नजर आने वाली हैं. आइए नजर डालते हैं दीपिका पादुकोण के कुछ शानदार एक्शन रोल्स पर!
सिंघम अगेन
दीपिका ने रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में लेडी सिंघम के रूप में एंट्री की, जहाँ उन्होंने पुलिस की वर्दी में वाहनों और बंदूकों के साथ हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस किए. अब वह इसी यूनिवर्स में अपनी सोलो कॉप फिल्म की अगुवाई करने जा रही हैं, जिससे फैंस के लिए रोमांच और भी बढ़ गया है.
पठान
पठान में दीपिका पादुकोण ने एक दमदार स्पाई के रूप में अपने एक्शन अवतार से दर्शकों को प्रभावित किया. उन्होंने कई हाई-इंटेंसिटी एक्शन सीन और खतरनाक स्टंट खुद किए. फिल्म के हर फ्रेम में उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और ताकत साबित की.
फाइटर
फाइटर में दीपिका पादुकोण ने भारतीय वायुसेना की अधिकारी मीनल राठौड़ की भूमिका निभाई. उन्होंने हवाई जहाज़ों में सांस रोक देने वाले स्टंट्स और हवाई लड़ाई के दृश्यों में अपनी दृढ़ता और शौर्य दिखाया. उन्होंने इस किरदार में शक्ति, सटीकता और गर्व को बखूबी प्रस्तुत किया.
बाजीराव मस्तानी
बाजीराव मस्तानी में दीपिका ने मस्तानी का किरदार निभाया, जहां उन्होंने तलवारबाज़ी वाले शानदार एक्शन सीक्वेंस में अपनी कला दिखाई. एक्शन डायरेक्टर श्याम कौशल भी उनके प्रदर्शन से प्रभावित हुए. फिल्म के कई दृश्यों में दीपिका को घोड़े की सवारी करते, तलवार चलाते और धनुष-बाण का उपयोग करते हुए देखा गया.
पद्मावत
पद्मावत में दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावती के रूप में अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करते हुए बहादुरी, शक्ति और गरिमा का परिचय दिया। उनके एक्शन दृश्यों में शौर्य और दृढ़ संकल्प झलकता है.
किंग
दीपिका पादुकोण अब सिद्धार्थ आनंद की एक्शन ड्रामा फिल्म किंग में मुख्य भूमिका निभाने जा रही हैं, जिसमें शाहरुख़ ख़ान भी हैं. इस फिल्म में दीपिका फुल-ऑन एक्शन मोड में नजर आएंगी, और दर्शकों की उम्मीदें इस फिल्म से आसमान छू रही हैं.
AA22XA6
दीपिका पादुकोण की अगली एक्शन थ्रिलर फिल्म, जिसका कार्यशील शीर्षक AA22XA6 है, प्रसिद्ध निर्देशक एटली के निर्देशन में बन रही है और इसमें अल्लू अर्जुन भी नजर आएंगे. इस फिल्म में दीपिका जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस करने वाली हैं, और यह एटली के साथ उनकी ब्लॉकबस्टर जवान के बाद की रोमांचक वापसी होगी.