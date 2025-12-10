ETV Bharat / entertainment

WATCH: सिनेमाघरों में फिर उठेगा तुफान, 'पठान 2' का हुआ ऑफिशियल एलान

'पठान 2' का ऑफिशियल एलान हो गया है. यह एलान दुबई के एक इवेंट में किया गया है, जहां शाहरुख खान भी मौजूद थे.

Pathaan 2
'पठान 2' (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 10, 2025 at 6:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: शाहरुख खान ने सालों के ब्रेक के बाद 2023 में वाईआरएफ की पठान के साथ धमाकेदार वापसी की और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई. तब से, कई रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें कहा गया है कि मेकर्स इसके सीक्वल, पठान 2 पर काम कर रहे हैं. हालांकि, इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है. लेकिन अब इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है. हाल ही में शाहरुख को दुबई में एक प्रॉपर्टी ब्रांड के प्रमोशन के लिए एक इवेंट में देखा गया. इस दौरान पठान 2 के बारे में ऑफिशियल एलान किया गया.

यह कन्फर्मेशन दुबई में एक रियल एस्टेट लॉन्च में सामने आया, जहां शाहरुख खान के नाम का एक टावर लॉन्च किया गया. इस इवेंट में शाहरुख खान भी मौजूद थे. इवेंट के दौरान, स्टेज पर डेवलपर ने अनाउंस किया कि 'पठान 2' बन रही है.

लॉन्च इवेंट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें डेवलपर ने कहा, 'कोई ब्लॉकबस्टर मूवी होती है तो उसका एक सीक्वल होता है, है ना? जैसे पठान. पठान 2 आ रही है. तो कोई मूवी आप देखो, तो उसका सीक्वल होगा.' उनके बयान का वीडियो क्लिप तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सुपरस्टार के फैंस पठान 2 को लेकर काफी उत्साहित हैं.

इसी इवेंट में, किंग खान ने अपनी हाल की उपलब्धियों के बारे में बात की. इसमें एक नेशनल अवॉर्ड, लंदन में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ब्रॉन्ज स्टैच्यू, और अब, उनके नाम की एक बड़ी इमारत शामिल है. उन्होंने कहा, 'मैं ऐसा इंसान बन गया हूं जिस पर मेरे माता-पिता स्वर्ग से गर्व से देख सकते हैं.' उन्होंने इसे जिंदगी बदलने वाला पल बताया.

वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान फिलहाल सिद्धार्थ आनंद की फिल्म 'किंग' की शूटिंग में बिजी हैं. इस फिल्म में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अभय वर्मा, अनिल कपूर, अरशद वारसी, रानी मुखर्जी और अन्य कलाकार शामिल हैं.

इस साल किंग खान के जन्मदिन पर किंग का पहला लुक रिलीज किया गया था. डायरेक्टर ने फिल्म से सुपरस्टार का लुक जारी किया, जिसे फैंस से शानदार रिस्पॉन्स मिला. हालांकि किंग की रिलीज डेट अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट्स का दावा है कि यह फिल्म अगले साल गांधी जयंती वीकेंड पर बड़े पर्दे पर आएगी.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

PATHAAN 2
PATHAAN SEQUEL
पठान 2
SHAH RUKH KHAN
PATHAAN 2

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.