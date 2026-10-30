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35000 फीट की ऊंचाई पर परिणीति-राघव का करवा चौथ सेलिब्रेशन, वीडियो देख बोले यूजर्स- प्रियंका-निक जोनस की कॉपी

परिणीति चोपड़ा-राघव चड्ढा/ प्रियंका चोपड़ा-निक जोनास ( IANS )

हैदराबाद: करवा चौथ के दिन परिणीति चोपड़ा अपने पति के साथ सफर कर रही थीं. जब व्रत खोलने का समय आया, तो एक्ट्रेस अपने पति राघव चड्ढा के साथ प्लेन में थीं. इसके बाद, उन्होंने फ्लाइट में ही अपने पति राघव चड्ढा की मौजूदगी में अपना व्रत खोला, जिसकी झलक उन्होंने अपने फैंस को दिखाई है. हालांकि उनके इस रोमांटिक पल की तुलना उनकी कजिन-ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस से की जा रही है.

शुक्रवार, 30 अक्टूबर को परिणीति और राघव ने इंस्टाग्राम पर करवा चौथ का एक ज्वाइंट पोस्ट शेयर किया. इस जोड़े ने 35,000 फीट की ऊंचाई पर करवा चौथ मनाया, जिससे एक आम सी फ्लाइट का सफर करवा चौथ के यादगार जश्न में बदल गया. वीडियो में, परिणीति अपनी पूजा-विधि पूरी करने से पहले चांद को निहारती नजर आ रही हैं. इसके बाद, राघव उन्हें पानी और कुछ खाने की चीजें देकर उनका व्रत खुलवाने में मदद करते हैं.

कपल ने इस खूबसूरत पल का वीडियो साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'हम जहां भी हों, करवा चौथ वहीं है. भले ही हम 35,000 फीट की ऊंचाई पर क्यों न हों.' परिणीति ने अपने पति की तारीफ करते हुए आगे लिखती हैं, 'रागी, तुम मेरे सारे सपने सच करते हो. सबसे बेहतरीन इंसान, सबसे अच्छा इंसान, सबसे प्यारा लड़का.' उन्होंने फ्लाइट में करवा चौथ मनाने की वजह साफ करते हुए आखिरी में लिखा है, 'हमारी फ्लाइट लेट होने की वजह से, हमें घर के बजाय प्लेन से ही चांद के दर्शन करने पड़े. इसलिए हमने वहीं पर अपनी पूजा कर ली.' सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन परिणीति और राघव के इस प्यारे पल को जहां कुछ ने खूब प्यार दिया है, वहीं, कुछ यूजर्स ने इसकी तुलना प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस से की है. एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा है, 'प्रियंका और निक जोनस की कॉपी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.' एक और यूजर ने लिखा है, 'प्रियंका चोपड़ा की स्टोरी कॉपी की गई.' एक दूसरे यूजर ने लिखा है, 'आखिरकार प्रियंका चोपड़ा को कॉपी करना था.' परिणीति चोपड़ा का पोस्ट (IG)