परिणीति चोपड़ा-राघव चड्ढा ने दिखाई बेटे की पहली झलक, 1 महीने का होने पर किया नाम का खुलासा, बहुत गहरा है इसका अर्थ

हैदराबाद: परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने साल 2023 में शादी रचाई थी और शादी के दो साल बाद कपल के घर एक बेटे ने जन्म लिया. परिणीति और राघव के घर के बीती 19 अक्टूबर को एक बेटे ने जन्म लिया था. कपल ने सोशल मीडिया पर आकर अपने घर नन्हा मेहमान आने की गुडन्यूज दी थी और आज उनके बेटे को दुनिया में आए एक महीना हो चुका है. इस मौके पर आज 19 नवंबर को परिणीति और राघव ने अपने लाडले बेटे की पहले झलकियां दिखाते हुए उसके नाम का खुलासा किया है. राघव और परिणीति ने अपने बेटे की पहली झलकियां दिखाकर अपने फैंस का दिल खुश कर दिया है.

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के बेटे की पहली झलक

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने अपने बेटे की दो तस्वीरें शेयर की हैं. एक तस्वीर में कपल बेटे के पैरों को चूम रहा है और दूसरे फोटो में उसके पैरों को हाथों में लिया हुआ है. बेटे की तस्वीर शेयर कर परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने लिखा है, 'जलस्य रूपम, प्रेमस्य स्वरूपम, तत्र और नीर, हमारे दिलों को लाइफ की एक अनंत बूंद में शांति मिली, हमने उसका नाम रखा नीर (Neer), शुद्ध, दिव्य, असीम.