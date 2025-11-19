ETV Bharat / entertainment

परिणीति चोपड़ा-राघव चड्ढा ने दिखाई बेटे की पहली झलक, 1 महीने का होने पर किया नाम का खुलासा, बहुत गहरा है इसका अर्थ

परिणीति चोपड़ा-राघव चड्ढा ने अपने बेटे की खूबसूरत और अडोरेबल तस्वीरें शेयर की हैं. यहां देखें जल्दी.

Parineeti Chopra and Raghav Chadha show first glimpses of their son
परिणीति चोपड़ा-राघव चड्ढा का बेटा 1 महीने का हुआ (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 19, 2025 at 12:02 PM IST

Updated : November 19, 2025 at 12:17 PM IST

हैदराबाद: परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने साल 2023 में शादी रचाई थी और शादी के दो साल बाद कपल के घर एक बेटे ने जन्म लिया. परिणीति और राघव के घर के बीती 19 अक्टूबर को एक बेटे ने जन्म लिया था. कपल ने सोशल मीडिया पर आकर अपने घर नन्हा मेहमान आने की गुडन्यूज दी थी और आज उनके बेटे को दुनिया में आए एक महीना हो चुका है. इस मौके पर आज 19 नवंबर को परिणीति और राघव ने अपने लाडले बेटे की पहले झलकियां दिखाते हुए उसके नाम का खुलासा किया है. राघव और परिणीति ने अपने बेटे की पहली झलकियां दिखाकर अपने फैंस का दिल खुश कर दिया है.

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के बेटे की पहली झलक

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने अपने बेटे की दो तस्वीरें शेयर की हैं. एक तस्वीर में कपल बेटे के पैरों को चूम रहा है और दूसरे फोटो में उसके पैरों को हाथों में लिया हुआ है. बेटे की तस्वीर शेयर कर परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने लिखा है, 'जलस्य रूपम, प्रेमस्य स्वरूपम, तत्र और नीर, हमारे दिलों को लाइफ की एक अनंत बूंद में शांति मिली, हमने उसका नाम रखा नीर (Neer), शुद्ध, दिव्य, असीम.

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के बेटे के नाम का अर्थ

जलस्य रूपम, प्रेमस्य स्वरूपम, तत्र और नीर, इसका अर्थ है 'जिस तरह पानी का कोई निश्चित रूप नहीं होता, वह जिस सांचे में हो वैसा ही रूप ले लेता है, उसी तरह प्यार का भी कोई रूप नहीं होता, यह उसी के अनुसार ढल जाता, जिसमें यह समाता है और इसी नीर यानी पानी में दोनों के रूप मिल जाते हैं, मतलब ये दोनों ही प्रकृति में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं.

फैंस और सेलेब्स दे रहे है बधाई

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के पोस्ट पर एक बार फिर फैंस और सेलेब्स की बधाईयों का तांता लग चुका है. इसमें गौहर खान, सबा पटौदी खान, लाफ्टर क्वीन भारती सिंह और निमरत कौर समेत कई सेलेब्स और फैंस ने बधाई दी है.

