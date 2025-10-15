ETV Bharat / entertainment

पंकज धीर का अंतिम संस्कार: 'महाभारत' के 'कर्ण' फेम एक्टर की अंतिम विदाई पर टूटे सलमान खान, श्मशान पर दिखें सिद्धार्थ

पंकज और उनके बेटे निकितिन धीर के साथ बेहद करीबी रिश्ता रखने वाले सलमान अंतिम संस्कार में अपनी संवेदना व्यक्त करते नजर आए. उन्हें निकितिन को सांत्वना देते और उन्हें गले लगाते हुए देखा गया, जिससे इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ मिला.

15 अक्टूबर को मुंबई में पंकज धीर का अंतिम संस्कार किया गया, जहां कई फिल्म और टेलीविजन हस्तियां दिवंगत एक्टर को अंतिम विदाई देने के लिए एकत्रित हुईं. धीर परिवार को संवेदना व्यक्त करने पहुंचे सलमान खान एक साधारण ग्रीन कलर की शर्ट पहने हुए बेहद उदास लग रहे थे.

मुंबई: 'महाभारत' के 'कर्ण' फेम एक्टर पंकज धीर का आज, 15 अक्टूबर को निधन हो गया. बुधवार शाम को टीवी एक्टर का अंतिम संस्कार का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कई हिंदी सिनेमा के सितारे शामिल हुए. बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान उन कई लोगों में शामिल थे जिन्होंने पंकज धीर को अंतिम श्रद्धांजलि दी.

सलमान ने पंकज के साथ 'तुमको ना भूल पाएंगे' में काम किया है. उन्होंने पंकज के बेटे निकितिन के साथ भी 'रेडी', 'दबंग 2' और 'अंतिम: द फाइनल ट्रुथ' जैसी कई फिल्मों में काम किया है.

एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, मुकेश ऋषि भी श्मशान घाट पर फिल्म जगत के अन्य सदस्यों के साथ चुपचाप खड़े दिखाई दिए. पंकज के बेटे, एक्टर निकितिन धीर, अपने पिता के पार्थिव शरीर को ले जा रही एम्बुलेंस के श्मशान घाट पहुंचने पर बेहद दुखी दिखाई दिए.

पंकज धीर के परिवार में पत्नी अनीता, बेटा-एक्टर निकितिन धीर और बहू कृतिका सेंगर हैं, जो एक एक्ट्रेस भी हैं. उनकी 3 साल की पोती देविका भी है. एक्टर अमित बहल ने मीडिया को उनके निधन के बारे में बताया था. अमित बहल ने बताया कि पंकज कुछ साल पहले बीमार थे, लेकिन अब ठीक होकर काम पर लौट आए हैं.

अमित ने बताया, 'करीब तीन साल पहले वह बीमार थे, लेकिन अब ठीक हो गए हैं. वह काम पर वापस आ गए हैं. मैंने उनसे लगभग चार महीने पहले बात की थी, और वह ठीक लग रहे थे. लेकिन उनका वजन कम हो गया था, और वह किसी सीरियल या किसी और काम में काम कर रहे थे. मैंने उनसे लगभग तीन-चार महीने पहले बात की थी, और वह ठीक लग रहे थे. उनके निधन की खबर से मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा है. यह वाकई दुखद है.'