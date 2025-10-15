ETV Bharat / entertainment

पंकज धीर का अंतिम संस्कार: बेटे निकेतन के साथ इस एक्टर ने अर्थी को दिया कंधा, कौन है वो सलमान या कोई और?

पंकज धीर की अर्थी को उनके बेटे निकेतन के साथ एक और एक्टर ने कंधा दिया है. वो एक्टर कौन है आइए जानते हैं...

Pankaj Dheer
पंकज धीर (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 15, 2025 at 8:15 PM IST

3 Min Read
मुंबई: 'महाभारत' के 'कर्ण' फेम एक्टर पंकज धीर का बुधवार, 15 अक्टूबर को 68 साल की उम्र में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया. टीवी एक्टर का अंतिम संस्कार आज मुंबई के विले पार्ले (पश्चिम) स्थित पवन हंस में हुआ, जहां फिल्म और टेलीविजन जगत के कई लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए एकत्र हुए.

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा पंकज धीर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और इस दिग्गज कलाकार को श्रद्धांजलि दी. सलमान खान ने पंकज धीर के साथ कई फिल्मों में काम किया है, जिनमें सनम बेवफा, जागृति और तुमको ना भूल पाएंगे शामिल हैं. दोनों के बीच एक लंबा रिश्ता था, जो पर्दे से परे भी फैला हुआ था. सलमान खान के साथ उनके भाई अरबाज खान भी अंतिम संस्कार में श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद थे.

गायक मीका सिंह भी पंकज धीर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए. इस दौरान वह भावुक दिखे. इनके अलावा, टीवी का पॉपुलर कपल दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम, पुनीत इस्सर, मुकेश ऋषि, फिरोज खान, फिल्ममेकर अब्बास मस्तान, कुशाल टंडन समेत कई सितारे शामिल हुए.

पंकज धीर के शव यात्रा की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. वीडियो में पंकज धीर की अर्थी को उनके बेटे निकेतन और टीवी एक्टर कुशाल टंडन कंधा देते दिख रहे हैं. वहीं, पीछे सलमान खान अपनी सिक्योरिटी के बीच शव यात्रा में शामिल होते दिखें.

निर्माता और दोस्त अशोक पंडित ने मीडिया को बताया, 'आज सुबह कैंसर के कारण उनका निधन हो गया. पिछले कुछ महीनों से वह अस्पताल के चक्कर लगाते रहे थे.' अंतिम संस्कार आज शाम को किया जाएगा.

वहीं, CINTAA (सिने और टीवी कलाकार संघ) की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, 'बेहद दुःख और गहरे शोक के साथ, हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और CINTAA के पूर्व महासचिव पंकज धीर जी का 15 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया है. उनका अंतिम संस्कार आज शाम 4:30 बजे, पवन हंस, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई के बगल में किया जाएगा.'

पंकज धीर को बी. आर. चोपड़ा की 1988 की टीवी सीरीज 'महाभारत' में कर्ण की भूमिका निभाने के बाद फेम मिला था. इसके बाद, वह 1993 में 'दस्तक' में मुख्य भूमिका में दिखाई दिए, जिसमें उनके साथ शगुफ्ता अली और समीर कक्कड़ भी थे. इसके अलावा, उन्होंने अर्चना पूरन सिंह के साथ 'जी हॉरर शो' में भी काम किया. पंकज धीर ने टीवी सीरीज 'कानून' में एक बचाव पक्ष के वकील की मुख्य भूमिका निभाई थी.

