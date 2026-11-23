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'पंचायत' सीजन 5 का ट्रेलर रिलीज: बनराकस-क्रांति देवी ने सचिवजी के नाक में किया दम, क्या अभिषेक त्रिपाठी-रिंकी बन पाएंगे एक-दूसरे के हमदम?

'पंचायत' सीजन 5 ( Poster )

हैदराबाद: प्राइम वीडियो ने पंचायत सीज़न 5 का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें दर्शकों को गांववालों के नए पावर और पर्सनल मुश्किलों की एक झलक देखने को मिली है. प्रधान की कुर्सी बदलने के साथ, आने वाला सीजन पॉलिटिकल ड्रामा, ह्यूमर और इमोशनल पलों का एक और दौर लाने का वादा करता है.

23 नवंबर को प्राइम वीडियो ने सोशल मीडिया पर पंचायत के 5वें सीजन का ट्रेलर शेयर किया और कैप्शन में लिखा, 'क्रांति देवी की चाल और फुलेरा का नया हाल, अब सब बदलेगा.' ट्रेलर में फुलेरा में हुए नई-नई घटनाएं देखने को मिली है, जहां कुर्सी तो बदल गई है, लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है.