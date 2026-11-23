'पंचायत' सीजन 5 का ट्रेलर रिलीज: बनराकस-क्रांति देवी ने सचिवजी के नाक में किया दम, क्या अभिषेक त्रिपाठी-रिंकी बन पाएंगे एक-दूसरे के हमदम?
'पंचायत' सीजन 5 का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इसका कॉमेडी शो 3 दिसंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 5:53 PM IST
हैदराबाद: प्राइम वीडियो ने पंचायत सीज़न 5 का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें दर्शकों को गांववालों के नए पावर और पर्सनल मुश्किलों की एक झलक देखने को मिली है. प्रधान की कुर्सी बदलने के साथ, आने वाला सीजन पॉलिटिकल ड्रामा, ह्यूमर और इमोशनल पलों का एक और दौर लाने का वादा करता है.
23 नवंबर को प्राइम वीडियो ने सोशल मीडिया पर पंचायत के 5वें सीजन का ट्रेलर शेयर किया और कैप्शन में लिखा, 'क्रांति देवी की चाल और फुलेरा का नया हाल, अब सब बदलेगा.' ट्रेलर में फुलेरा में हुए नई-नई घटनाएं देखने को मिली है, जहां कुर्सी तो बदल गई है, लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है.
प्रधानजी (रघुबीर यादव) को गद्दी से दूर जिंदगी में एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही है, जबकि सचिवजी (जितेंद्र कुमार) अपनी पर्सनल इच्छाओं, दोस्ती और पंचायत में बदलते पॉलिटिकल इक्वेशन के बीच फंसे हुए हैं. वह रिंकी (संविका) के साथ अपने रिश्ते में एक नए दौर से गुजरते हुए भी खुद को पाते हैं. इस सीजन में उनकी लव स्टोरी में एक अनचाहा मोड़ आता दिख रहा है.
जाने-पहचाने चेहरों की वापसी और नई चुनौतियों के बीच, फुलेरा एक बार फिर अपने हिस्से के हंगामे के लिए तैयार है. अब देखना होगा कि क्या सचिवजी को आखिरकार अपनी खुशहाल जिंदगी मिलेगी? क्या नया प्रधानपति फुलेरा की जिम्मेदारी संभाल पाएगा? सीजन के रिलीज से पहले ट्रेलर ने फैंस के मन में कई सवाल छोड़ गया है, जिससे फैंस सीजन के प्रीमियर होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
दीपक कुमार मिश्रा की डायरेक्टेड पंचायत को दीपक कुमार मिश्रा, चंदन कुमार और अरुणाभ कुमार ने बनाया है. चंदन कुमार ने नया सीजन लिखा है, जिसे द वायरल फीवर (TVF) ने प्रोड्यूस किया है. इस सीरीज में जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, सुनीता राजवार, फैजल मलिक, चंदन रॉय, संविका, दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक हैं, जो अपने-अपने किरदारों को दोहराते हुए दिखेंगे. पंचायत सीजन 5 का प्रीमियर प्राइम वीडियो पर 3 दिसंबर को होगा.