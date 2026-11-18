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'पंचायत' सीजन 5 का इंतजार खत्म, रिलीज डेट का एलान, जानें कब-कहां लौटेंगे सचिव जी और फुलेरा के रंग

हैदराबाद: पंचायत सीजन 5 का प्रीमियर 3 दिसंबर, 2026 को होगा. एक बार फिर दर्शकों को फुलेरा के जाने-पहचाने गांव और सबके चहेते सचिव जी की दुनिया में लौटने का मौका मिलेगा. इस नए सीजन में सीरीज़ की लोकप्रियता और दर्शकों से इसके गहरे जुड़ाव को आगे बढ़ाया जाएगा. इसमें एक बार फिर दर्शकों को इसके दिलचस्प किरदारों, गांव की आपसी उठापटक और हल्के-फुल्के हास्य, भावुक पलों और स्थानीय राजनीति का खास मेल देखने को मिलेगा.

पंचायत सीजन 5 का निर्माण द वायरल फीवर (TVF) ने किया है. दीपक कुमार मिश्रा इसके निर्देशक हैं, जबकि सीरीज की रचना दीपक कुमार मिश्रा, चंदन कुमार और अरुणाभ कुमार ने की है. इस सीजन में जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, सुनीता राजवर, फैसल मलिक, चंदन रॉय, संविका, दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक समेत पूरी कलाकारों की टोली एक बार फिर अपने-अपने किरदारों में नजर आएगी. पंचायत सीजन 5 का प्रीमियर विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर भारत समेत दुनियाभर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में होगा.

नए सीज़न में ड्रामा, राजनीतिक खींचतान और उथल-पुथल का एक नया दौर देखने को मिलेगा. फुलेरा को एक नयामुखिया मिल गया है और अब हर किसी को यह जानने की उत्सुकता है कि नए प्रधानपति बनकर बनराकस ने क्या योजनाएं बनाई हैं. सवाल यह है कि क्या वह फुलेरा की तस्वीर बदल पाएगा या उसके वादे भी सिर्फ दिखावा साबित होंगे? सत्ता में बदलाव के साथ ही फुलेरा में नई प्रतिद्वंद्विता और बदलते समीकरण भी देखने को मिलेंगे.

प्राइम वीडियो इंडिया में SVOD कंटेंट एक्विजिशन के डायरेक्टर और हेड मनीष मेंघानी ने कहा, “कुछ कहानियां समय के साथ हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और इसी वजह से खास बन जाती हैं. पंचायत भी ऐसी ही एक कहानी है. पिछले चार सीज़न में फुलेरा और वहां रहने वाले लोगों ने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली है। इस कहानी ने दर्शकों को हंसाया है, अपनापन महसूस कराया है और ऐसे कई पल दिए हैं, जो उन्हें अपनी जिंदगी से जुड़े लगते हैं. भारत की सबसे सफल और लोकप्रिय सीरीज में से एक के रूप में, इसका पांचवें सीजन के साथ लौटना हमारे लिए बेहद गर्व की बात है.

द वायरल फीवर (TVF) के प्रेसिडेंट विजय कोशी ने कहा, 'पिछले कुछ सालों में पंचायत हमारे लिए सिर्फ एक सीरीज़ तक सीमित नहीं रह गई है. फुलेरा और वहां के लोगों को दर्शकों से जो प्यार मिला है, वह बेहद शानदार रहा है. इसने हमारे इस विश्वास को और मजबूत किया है कि सादगी से कही गई कहानियां, जिनमें सच्चाई और भावनाएं हों, लोगों के दिलों पर सबसे गहरा असर छोड़ सकती हैं. इस सफर की असली पहचान यहां के कई किरदार, उनके रिश्ते और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े वे छोटे-छोटे पल हैं, जिन्होंने फुलेरा को दर्शकों के लिए इतना खास बनाया है.

सीजन 5 के साथ हम इन सभी चहेते किरदारों की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित हैं. गांव में आने वाली नई चुनौतियां, बदलते रिश्ते और अप्रत्याशित मोड़ कहानी में नए रंग भरेंगे. पंचायत OTT पर पांचवें सीजन तक पहुंचने वाले भारत के केवल दो शो में से एक है. यह उपलब्धि प्राइम वीडियो के लगातार सहयोग के बिना संभव नहीं होती. हम इस साझेदारी और इस सफर को इतना खास बनाने में उनकी अहम भूमिका के लिए तहे दिल से आभारी हैं'.