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'पंचायत सीजन 5' में मॉडर्न दिखेगा फुलेरा, ट्रेलर से पहले पहले बनराकस ने बढ़ाई दर्शकों की एक्साइटमेंट, देखें

'पंचायत 5' ( Poster )

हैदराबाद: देश की सबसे पॉपुलर सीरीज में से एक पंचायत अपने 5वें सीजन में आ चुकी है और अब इसके दर्शकों पंचायत सीजन 5 के ट्रेलर का इंतजार है. आज पंचायत सीजन 5 का ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है. इससे पहले हम आपको दर्शन कराएंगे पंचायत के पॉपुलर गांव फुलेरा के जो अब पहले से बहुत बदल चुका है.

फुलेरा में अब कुछ बड़ा होने वाला है! यह लाइन पढ़कर आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है? तो आपको बता दें कि बनराकस यानी दुर्गेश कुमार द्वारा नए प्रशासन की कमान अपने हाथ में लेने के बाद, ऐसा लग रहा है कि पूरे गांव का रूप रंग बदलने वाला है. प्राइम वीडियो द्वारा रिलीज किए गए नए वीडियो में बनराकस को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा जा सकता है, साथ ही मॉडर्न अवतार में नजर आ रहा फुलेरा का लुक, दर्शकों को गांव के लिए शानदार नजरिए की झलक दे रहा है.