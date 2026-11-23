'पंचायत सीजन 5' में मॉडर्न दिखेगा फुलेरा, ट्रेलर से पहले पहले बनराकस ने बढ़ाई दर्शकों की एक्साइटमेंट, देखें
'पंचायत सीजन 5' के नए वीडियो में फुलेरा के विकास का नया ब्लूप्रिंट तैयार होता नजर आ रहा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 11:24 AM IST
हैदराबाद: देश की सबसे पॉपुलर सीरीज में से एक पंचायत अपने 5वें सीजन में आ चुकी है और अब इसके दर्शकों पंचायत सीजन 5 के ट्रेलर का इंतजार है. आज पंचायत सीजन 5 का ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है. इससे पहले हम आपको दर्शन कराएंगे पंचायत के पॉपुलर गांव फुलेरा के जो अब पहले से बहुत बदल चुका है.
फुलेरा में अब कुछ बड़ा होने वाला है! यह लाइन पढ़कर आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है? तो आपको बता दें कि बनराकस यानी दुर्गेश कुमार द्वारा नए प्रशासन की कमान अपने हाथ में लेने के बाद, ऐसा लग रहा है कि पूरे गांव का रूप रंग बदलने वाला है. प्राइम वीडियो द्वारा रिलीज किए गए नए वीडियो में बनराकस को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा जा सकता है, साथ ही मॉडर्न अवतार में नजर आ रहा फुलेरा का लुक, दर्शकों को गांव के लिए शानदार नजरिए की झलक दे रहा है.
इस तरह से वीडियो में फुलेरा के विकास का नया ब्लूप्रिंट तैयार होता नजर आ रहा है. गांव में अब कई तरह के नए और मॉडर्न बदलाव होने वाले हैं और गांव को एक नया रूप मिलता नजर आएगा. ऐसे में, बनराकस एक नए दौर की शुरुआत करने के लिए कमर कस चुका है और उसने ऐलान किया है, "अब शुरू होगा हमारा राज!" ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर बनराकस के प्लान में फुलेरा के लिए क्या है ?
दीपक कुमार मिश्रा, चंदन कुमार और अरुणाभ कुमार द्वारा बनाए इस शो का डायरेक्शन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है, जबकि इसकी कहानी को चंदन कुमार द्वारा लिखा गया है। इस सीरीज को द वायरल फीवर (TVF) ने प्रोड्यूस किया है.
इसमें जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, सुनीता राजवर, फैजल मलिक, चंदन रॉय, सांविका, दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक समेत कई कलाकार स्क्रीन शेयर करते नजर आने वाले हैं. वहीं, ‘पंचायत’ का सीजन 5 भारत के अलावा दुनिया के 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में 3 दिसंबर 2026 को एक्सक्लूसिव तौर प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.