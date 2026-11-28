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'पंचायत सीजन 5': फुलेरा गांव में पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन की एंट्री, देखें इंग्लिश खिलाड़ी के देसी ठाठ

'पंचायत सीजन 5 ( PROMO POSTER )

हैदराबाद: फुलेरा में विकास का नया दौर शुरू हो चुका है! और ऐसा लग रहा है कि नए प्रधान के साथ कुछ बेहद खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं. प्राइम वीडियो की ओर से जारी किए गए एक मजेदार नए वीडियो में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन फुलेरा के एक आम निवासी के अंदाज में नजर आ रहे हैं. कुर्ता-पायजामा पहने, सिर पर गमछा बांधे, दातून करते हुए, भुटकुन की चाय की चुस्कियां लेते हुए और फुलेरा की मशहूर पानी की टंकी को निहारते हुए पीटरसन पूरी तरह गांव के रंग में रंगे दिखाई देते हैं.

अपना परिचय देते हुए वह कहते हैं, 'मैं केविन पीटरसन हूं, मैं इंग्लैंड का पूर्व क्रिकेटर हूं। मैंने लंदन से लेकर सिडनी तक पूरी दुनिया घूमी है, लेकिन दुनिया में फुलेरा जैसी कोई जगह नहीं है.