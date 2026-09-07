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पान मसाला एड मामला: SRK, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को भेजे गए नोटिस के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित

पान मसाला एड मामले में कोर्ट ने शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ को भेजे गए नोटिस के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है.

SRK Delhi High Court
शाहरुख खान/कोर्ट (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 7, 2026 at 7:52 PM IST

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हैदराबाद: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को पान मसाला मामले से जुड़े मामले पर सुनवाई की. कोर्ट कंपनी की याचिका पर अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. इस याचिका में महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) द्वारा बॉलीवुड एक्टर्स शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को पान मसाला के सरोगेट विज्ञापन के लिए जारी शो-कॉज नोटिस को चुनौती दी गई थी.

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की सिंगल-जज बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट इस बात पर आदेश सुरक्षित रखा कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट याचिकाकर्ता कंपनी की याचिका पर सुनवाई कर सकता है या नहीं. कंपनी ने महाराष्ट्र एफडीएद्वारा जारी शो-कॉज नोटिस को रद्द करने के निर्देश देने की मांग की थी.

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता कंपनी ने तर्क दिया कि महाराष्ट्र एफडीए के नोटिस केवल एक्टर्स को जारी किए गए थे, न कि खुद कंपनी को, जबकि विज्ञापन के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से कंपनी को ही अपूरणीय नुकसान होगा. कंपनी ने आगे कहा कि महाराष्ट्र एफडीए के पास विज्ञापन रोकने के निर्देश जारी करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था.

दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष याचिका की स्वीकार्यता का विरोध करते हुए, केंद्र और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने तर्क दिया कि याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की जानी चाहिए थी, क्योंकि संबंधित कार्रवाई महाराष्ट्र एफडीए द्वारा की गई थी. अथॉरिटी ने कहा कि हालांकि वह इस मामले की स्वतंत्र रूप से जांच कर रहा है, लेकिन उसे महाराष्ट्र एफडीए द्वारा नोटिस जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं है. दिल्ली हाई कोर्ट को यह भी बताया गया कि अथॉरिटी विज्ञापन से जुड़े इसी तरह के आरोपों पर अपनी कार्यवाही कर रहा है, लेकिन उसने कैंपेन के खिलाफ कोई निर्देश जारी नहीं किया है.

यह मामला महाराष्ट्र एफडीए द्वारा तीन एक्टर्स को पान मसाला के विज्ञापन में उनकी उपस्थिति के लिए जारी शो-कॉज नोटिस से जुड़ा है. रेगुलेटर ने आरोप लगाया था कि यह कैंपेन पान मसाला के लिए सरोगेट विज्ञापन के बराबर है, जो महाराष्ट्र में प्रतिबंधित उत्पाद है, और एक्टर्स से विज्ञापन में उनकी भागीदारी के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था. एफडीए ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (FSS) एक्ट, 2006 की धारा 24 का हवाला दिया था, जो खाद्य उत्पादों से संबंधित भ्रामक या धोखेपूर्ण विज्ञापनों पर रोक लगाती है. इसने धारा 53 का भी उल्लेख किया था, जिसमें भ्रामक खाद्य विज्ञापनों के लिए 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

ये नोटिस महाराष्ट्र एफडीए द्वारा तंबाकू युक्त गुटखा और पान मसाला उत्पादों के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक प्रवर्तन अभियान के तहत जारी किए गए थे. रेगुलेटर ने आरोप लगाया था कि विज्ञापन एक ब्रांड के नाम से किसी दूसरे प्रोडक्ट को प्रमोट करके पान मसाला ब्रांड के साथ एक इनडायरेक्ट संबंध बनाता है.

एफडीए के नोटिस में कहा गया था कि पहली नजर में, विज्ञापन ब्रांड को प्रमोट करता हुआ लग रहा था. यह ब्रांड मुख्य रूप से पान मसाला से जुड़ा है—एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके निर्माण, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री पर महाराष्ट्र में इस साल 13 जुलाई को जारी एक आदेश के तहत एक साल के लिए रोक लगाई गई थी.

एफडीए ने देवगन को जुहू स्थित उनके घर पर और शाहरुख खान को बांद्रा स्थित मन्नत में नोटिस भेजा था. श्रॉफ को उनकी प्रोडक्शन कंपनी टाइगर श्रॉफ प्रोडक्शंस एलएलपी के ज़रिए नोटिस भेजा गया था. हाल ही में, महाराष्ट्र एफडीए ने पुष्टि की थी कि उन्हें श्रॉफ और देवगन से जवाब मिल गए हैं, जबकि शाहरुख खान के जवाब का इंतजार था.

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