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पान मसाला एड मामला: SRK, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को भेजे गए नोटिस के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित

शाहरुख खान/कोर्ट ( IANS )

हैदराबाद: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को पान मसाला मामले से जुड़े मामले पर सुनवाई की. कोर्ट कंपनी की याचिका पर अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. इस याचिका में महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) द्वारा बॉलीवुड एक्टर्स शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को पान मसाला के सरोगेट विज्ञापन के लिए जारी शो-कॉज नोटिस को चुनौती दी गई थी. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की सिंगल-जज बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट इस बात पर आदेश सुरक्षित रखा कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट याचिकाकर्ता कंपनी की याचिका पर सुनवाई कर सकता है या नहीं. कंपनी ने महाराष्ट्र एफडीएद्वारा जारी शो-कॉज नोटिस को रद्द करने के निर्देश देने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता कंपनी ने तर्क दिया कि महाराष्ट्र एफडीए के नोटिस केवल एक्टर्स को जारी किए गए थे, न कि खुद कंपनी को, जबकि विज्ञापन के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से कंपनी को ही अपूरणीय नुकसान होगा. कंपनी ने आगे कहा कि महाराष्ट्र एफडीए के पास विज्ञापन रोकने के निर्देश जारी करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था. दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष याचिका की स्वीकार्यता का विरोध करते हुए, केंद्र और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने तर्क दिया कि याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की जानी चाहिए थी, क्योंकि संबंधित कार्रवाई महाराष्ट्र एफडीए द्वारा की गई थी. अथॉरिटी ने कहा कि हालांकि वह इस मामले की स्वतंत्र रूप से जांच कर रहा है, लेकिन उसे महाराष्ट्र एफडीए द्वारा नोटिस जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं है. दिल्ली हाई कोर्ट को यह भी बताया गया कि अथॉरिटी विज्ञापन से जुड़े इसी तरह के आरोपों पर अपनी कार्यवाही कर रहा है, लेकिन उसने कैंपेन के खिलाफ कोई निर्देश जारी नहीं किया है.