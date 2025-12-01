ETV Bharat / entertainment

झुकी नजरें, चेहरे पर उदासी, स्मृति मंधाना से शादी पोस्टपोन होने के बाद पहली बार दिखे पलाश मुच्छल, देखें वीडियो

हैदराबाद: म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल को टीम इंडिया की स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना संग शादी पोस्टपोन होने के बाद पहली बार स्पॉट किया गया है. उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ एयरपोर्ट पर देखा गया है. वहीं, लोगों को इंतजार है कि पोस्टपोन हो चुकी शादी, अब कब तक होगी, लेकिन इस बारे में अभी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है. पलाश और स्मृति बीती 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर शादी पोस्टपोन हो गई और देश में हल्ला मच गया. इस बीच जब पलाश मुच्छल की किसी महिला संग चैट के स्क्रीनशॉट वायरल हुए तो और भी ज्यादा हंगामा मच गया. इसी दौरान पलाश की एक्स गर्लफ्रेंड संग प्रपोजल की तस्वीरें भी वायरल हुईं और फिर माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ गया.

आज 1 दिसंबर को पलाश मुच्छल एयरपोर्ट पर अपने पेरेंट्स संग स्पॉट हुए हैं. पलाश ऑल ब्लैक लुक में नजर आए. यहां सिंगर के चेहरे पर उदासी और आंखों में खामोशी नजर आई. वहीं, पलाश के पेरेंट्स भी उदास दिखाई दिए. सभी सिर झुकाए चलते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो पर यूजर्स ने अपने कमेंट्स भी पोस्ट किए हैं, जिसमें पलाश को ट्रोल किया जा रहा है. बता दें, बीती 23 नवंबर को स्मृति और पलाश की शादी की पूरी तैयार हो चुकी थी और कपल की वेडिंग फेस्टिविटिज में दोनों की फैमिली ने खूब धूम मचाई थी, लेकिन स्मृति की पिता की तबीयत बिगड़ने से इस शादी को पोस्टपोन करना पड़ा.

अभी तक पलाश और स्मृति की शादी को लेकर अगली डेट का एलान नहीं हुआ. इधर, पलाश की एक्स गर्लफ्रेंड बिरवा शाह संग वेडिंग प्रपोजल की तस्वीरों ने अभी तक सोशल मीडिया पर हंगामा मचाया हुआ है. इन तस्वीरों के आधार पर लोग उन्हें 'चीटर' का टैग दे रहे हैं. बता दें, पलाश और बिरवा साल 2019 में अलग हो गए थे और इसी साल कॉमन फ्रेंड के जरिए पलाश और स्मृति की मुलाकात हुई थी. स्मृति और पलाश साल 2019 से एक-दूजे को डेट कर रहे थे और साल 2025 में शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन शादी पोस्टपोन हो गई.