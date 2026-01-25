ETV Bharat / entertainment

पलाश मुच्छल पर आरोप लगाकर पचड़े में फंसे विद्यान माने, सिंगर ने भेजा 10 करोड़ का लीगल नोटिस

सिंगर पलाश मुच्छल पर आरोप लगाकर एक्टर-प्रोड्यूर विद्यान माने पचड़े में फंस गए हैं. सिंगर ने 10 करोड़ रुपये का लीगल नोटिस भेजा है.

Palash Muchhal
पलाश मुच्छल (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 25, 2026 at 1:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: म्यूजिक कंपोजर और सिंगर पलाश मुच्छल एक बार फिर लाइमलाइट में आ गए हैं. हाल ही में, मराठी एक्टर-प्रोड्यूसर विद्यान माने ने पलाश पर 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. इतना ही नहीं उन्होंने स्मृति के साथ रिश्ता टूटने की वजह भी बताई. गंभीर आरोप लगने के बाद अब, पलाश ने विद्यान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है.

क्या है मामला?
पलाश मुच्छल सुर्खियों में तब आए, जब भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने उनके साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था. प्रपोजल से लेकर शादी तक वे सुर्खियों में रहे. लेकिन इसी बीच उनकी शादी टूटने की खबर आई. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पलाश पर स्मृति को चीट करने का आरोप लगाया था. यह मामला अभी ठंडा हो ही रहा था कि एक और खबर सामने आई, जिसने सभी के होश उड़ा दिए.

पीटीआई के मुताबिक, पुलिस ने गुरुवार को बताया कि 34 साल के एक्टर और प्रोड्यूसर ने महाराष्ट्र के सांगली जिले में पुलिस से संपर्क किया है और आरोप लगाया है कि कंपोजर और फिल्ममेकर पलाश मुच्छल ने उनके साथ 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है. एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय निवासी विद्यान माने ने मंगलवार को सांगली के पुलिस सुपरिटेंडेंट को पलाश मुच्छल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए एक एप्लीकेशन दी है.

इसके अलावा, विद्यान माने ने एक मीडिया से बातचीत के दौरान यह दावा किया कि उन्होंने स्मृति की शादी की तैयारियों के दौरान पलाश को एक दूसरी महिला के साथ बिस्तर रंगे हाथ पकड़ा था. तब भारतीय महिला क्रिकेटरों ने उन्हें खूब पीटा था. उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास इसके सबूत भी हैं, जिसमें चैट और कॉल रिकॉर्डिंग शामिल है.

विद्यान पर पलाश का पलटवार
तमाम आरोप के बाद अब पलाश ने चुप्पी तोड़ा है. लेकिन इस बार इस बार उन्होंने सोशल मीडिया पर चुप्पी साधने के बजाय अदालत का रास्ता चुना है. धोखाधड़ी और गंभीर आरोपों का सामना करने के कुछ दिनों बाद, पलाश मुच्छल ने 10 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर करके करारा जवाब दिया है.

शनिवार, 24 जनवरी की शाम को पलाश मुच्छल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए से इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते बताया कि अब उन्होंने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. उन्होंने इन दावों को न सिर्फ झूठा बल्कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल इमेज को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है.

Palash Muchhal
पलाश मुच्छल का पोस्ट (Instagram)

पलाश ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'मेरे वकील श्रेयांश मिथारे ने सांगली के विज्ञान माने को उनके झूठे, अपमानजनक और बेहद मानहानिकारक आरोपों के लिए 10 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस भेजा है, जो उन्होंने मेरी प्रतिष्ठा और चरित्र को खराब करने के जानबूझकर इरादे से लगाए हैं.'

इमरजेंसी होने पर पोस्टपोन हुई थी पलाश-स्मृति की शादी
पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना नवंबर 2025 में शादी करने वाले थे. हालांकि, ठीक शादी के दिन स्मृति के पिता को दिल से जुड़ी मेडिकल इमरजेंसी होने की वजह से शादी टाल दी गई और फिर कुछ दिनों बाद दोनों ने सोशल मीडिया पोस्ट करके बिना कोई कारण बताए शादी कैंसिल करने का ऐलान कर दिया.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

PALASH MUCHHAL
PALASH MUCHHAL VIDNYAN MANE
PALASH MUCHHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.