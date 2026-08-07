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फिर होगी पाकिस्तानी सिंगर की भारत में वापसी, मुस्तफा जाहिद दोबारा गाएंगे 'आवारापन 2' का गाना 'तेरा-मेरा रिश्ता'?

पाकिस्तानी सिंगर ( POSTER )