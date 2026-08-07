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फिर होगी पाकिस्तानी सिंगर की भारत में वापसी, मुस्तफा जाहिद दोबारा गाएंगे 'आवारापन 2' का गाना 'तेरा-मेरा रिश्ता'?

2016 में उरी आतंकी हमले के बाद से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन है.

Pakistani singer Mustafa Zahid
पाकिस्तानी सिंगर (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2026 at 12:10 PM IST

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हैदराबाद: पाकिस्तानी गायक मुस्तफा जाहिद, जिन्होंने इमरान हाशमी की यादगार फिल्म आवारापन' का बेहद पॉपुलर गाना' तेरा मेरा रिश्ता' गाया था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इसके रीमेक को रिकॉर्ड करने के लिए फिर से बातचीत कर रही है. कहा जा रहा है कि इस गाने को भी पाक सिंगर मुस्तफा जाहिद गाने वाले हैं. यदि बातचीत सफल होती है, तो सिंगर उस गाने में वापसी कर सकते हैं, जो फिल्म का सबसे पॉपुलर और हिट गाना है, लेकिन भारत में फिलहाल पाक कलाकारों पर बैन हैं.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार , जाहिद निर्माता मुकेश भट्ट और विशेष भट्ट से बातचीत कर रहे हैं और अगर डील फाइनल हो जाती है तो इस हफ्ते दुबई में रिकॉर्डिंग हो सकती है. हालांकि, खबरों के मुताबिक, रीप्राइज्ड ट्रैक को सीक्वल में शामिल करने का इरादा नहीं है, क्योंकि इसके शामिल होने से सर्टिफिकेशन संबंधी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं.

खबरों के मुताबिक, फिल्म निर्माता इस गाने को सिनेमाघरों में रिलीज करने के बजाय सिर्फ सोशल मीडिया प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं. हालांकि, फिलहाल दोनों पक्षों से मंजूरी मिलना बाकी है.

बता दें, 2016 के उरी आतंकी हमले के बाद से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन है. 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद उद्योग जगत के संगठनों ने भी इस रुख को दोहराया था.

2007 में रिलीज़ हुई फिल्म 'आवारापन' अपनी भावुक प्रेम कहानी और चार्ट-टॉपिंग साउंडट्रैक के लिए आज भी लोकप्रिय है, जिसमें 'तेरा मेरा रिश्ता' इसके सबसे सदाबहार गानों में से एक है. 'आवारापन 2' पर काम चल रहा है, ऐसे में इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या सीक्वल फिल्म मूल फिल्म की संगीतमय विरासत को फिर से जीवंत करेगी.

आगामी सीक्वल में इमरान हाशमी शिवम पंडित की भूमिका में हैं , उनके साथ दिशा पटानी, शबाना आजमी, सुविंदर विक्की, विजयंत कोहली, अनिरुद्ध रावल और अतुल कुमार हैं. संगीत मिथुन, जीत गांगुली, अमाल मलिक और अखिल सचदेवा ने तैयार किया है. नितिन कक्कड़ द्वारा निर्देशित यह फिल्म 14 अगस्त को वर्ल्डवाइड रिलीज होने वाली है.

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