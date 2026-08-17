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वाह रे पाकिस्तान! भारत के देशभक्ति गाने पर पाक एक्ट्रेस ने मनाया स्वतंत्रता दिवस का जश्न, लोग उड़ा रहे मजाक

वीडियो में, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर ने म्यूजिक के चुनाव पर अपनी निराशा जाहिर की. उन्होंने राजी को एक ऐसी फिल्म बताया जो पाकिस्तान की बुराई करती है और कहा कि पाकिस्तान के नेशनल सेलिब्रेशन के दौरान इसके गाने का इस्तेमाल करने से पाकिस्तान का अपमान हो सकता है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेलेब्रिटीज का मजाक उड़ाने के लिए कर सकते हैं.

पाकिस्तानी एक्ट्रेस के गाने के चुनाव ने तुरंत सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा. एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर ने सवाल उठाया कि क्या यह गाना पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस के जश्न के लिए सही है? उन्होंने कहा कि पब्लिक हस्तियों को अपने शेयर किए जाने वाले कंटेंट के बारे में ज्यादा सावधान रहना चाहिए क्योंकि उनकी पोस्ट बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंच सकती है और दोनों देशों के लोग इसे अलग-अलग तरह से समझ सकते हैं.

हैदराबाद: 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया. इस दौरान सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे 14 अगस्त, 2026 को अपने देश के आजादी का जश्न मनाती दिख रही हैं. वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर लोगों ने बहस छेड़ दी. वीडियो में जो बज रहा था वो बॉलीवुड फिल्म 'राजी' का एक देशभक्ति वाला गाना था. इसकी वजह से पाकिस्तानी एक्ट्रेस ट्रोलर्स निशाने पर आ गई.

वीडियो में, इन्फ्लुएंसर ने कहा, 'यह जो फिल्म का गाना है वो एंटी-पाकिस्तान थी. तो यह सब नहीं चलता है. आप लोगों को पता होना चाहिए, इतनी सीनियर एक्ट्रेस हैं आप लोग. क्या हो गया है हम लोगों को यार? मतलब मजाक उड़ता है. इंडिया वाले भी मजाक उड़ाएंगे हमारा. मैंने रील्स देखी हैं इंडिया व्लॉगर्स की, वे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं.'

इन्फ्लुएंसर ने वीडियो के साथ एक नोट में अपनी चिंताएं जताई है. उन्होंने कहा कि यह मुद्दा बॉलीवुड या भारतीय संगीत के खिलाफ होने का नहीं था. इन्फ्लुएंसर के अनुसार, पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की अपनी भावनाएं, पहचान और देशभक्ति के गाने हैं, इसलिए किसी दूसरे देश से जुड़ा म्यूजिक चुनना स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े कर सकता है.

वीडियो को ऑनलाइन मिले-जुले रिएक्शन मिले हैं. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इन्फ्लुएंसर से सहमत थे और उन्हें लगा कि एक्ट्रेसेस को पाकिस्तानी देशभक्ति वाला गाना चुनना चाहिए था, वहीं दूसरों को उनकी पसंद में कुछ भी गलत नहीं लगा.

रिएक्शन दिखाते हैं कि जब नेशनल सेलिब्रेशन की बात आती है, तो म्यूजिक का एक सिंपल चुनाव कैसे एक बड़ी चर्चा बन सकता है. कुछ लोगों का मानना ​​है कि देशभक्ति के मौकों पर उस देश से जुड़े गाने होने चाहिए, वहीं दूसरों को लगता है कि म्यूजिक और आर्ट को हमेशा देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए.

2018 में रिलीज हुई 'राजी' एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसे मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है. यह फिल्म हरिंदर सिक्का के 2008 के नॉवेल कॉलिंग सहमत पर बेस्ड है, जो एक इंडियन रॉ एजेंट की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है. इसमें आलिया भट्ट के साथ विक्की कौशल, रजित कपूर, शिशिर शर्मा और जयदीप अहलावत हैं.