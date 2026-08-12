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भारत में 10 साल से पाक कलाकारों के बैन पर आतिफ असलम का छलका दर्द, बोले- इंडियन फैंस आज भी मेरे गाने..'

आतिफ असलम ( IANS )

हैदराबाद: मशहूर पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम ने पाकिस्तानी कलाकारों पर भारत द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें देश में काम करने से रोके हुए लगभग 10 साल हो गए हैं. ' आदत' गाने के सिंगर ने आगे कहा कि फैंस वीपीएन के जरिए उनके गाने सुनते रहते हैं और उन्होंने प्रतिबंध लगाने वालों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस अनुभव ने उनके करियर को बदल दिया. एक इंटरव्यू में सिंगर ने कहा कि प्रतिबंधों ने उन्हें एक इंडिपेंडेट सिंगर के रूप में खुद को तलाशने के लिए प्रेरित किया, जबकि उनका संगीत भारतीयों तक पहुंचता रहा. भारत में अपनी निरंतर पहुंच के बारे में बात करते हुए आतिफ असलम ने कहा, 'पिछले 10 सालों से मैंने वहां कोई गाना नहीं गाया है. मेरे फैंस वीपीएन के जरिए गाने सुनते हैं और सीडी बनाकर दूसरों को देते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं पायरेसी का समर्थन करता हूं, लेकिन संगीत जहां पहुंचना चाहता है वहां पहुंच ही जाता है. भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से अपनी अनुपस्थिति के बारे में बात करते हुए, आतिफ ने कहा कि ये प्रतिबंध पाकिस्तानी कलाकारों से संबंधित एक बड़ा निर्णय का हिस्सा थे. उन्होंने आगे कहा, 'भारत में मुझ पर प्रतिबंध लगे लगभग 10 साल हो गए हैं. यह भारतीय सरकार का फैसला था, उन्होंने पाकिस्तान के कलाकारों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया. अब पाकिस्तान में भारतीय कलाकारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है'. उरी आतंकी हमले के बाद 2016 में भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध और भी सख्त हो गए. उसी साल, गुड़गांव में आतिफ असलम का एक संगीत कार्यक्रम रद्द कर दिया गया क्योंकि जिला प्रशासन ने आयोजकों को कार्यक्रम स्थगित करने की सलाह दी थी, वहीं राजनीतिक समूहों ने भी भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के प्रदर्शन का विरोध किया था.