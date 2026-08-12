भारत में 10 साल से पाक कलाकारों के बैन पर आतिफ असलम का छलका दर्द, बोले- इंडियन फैंस आज भी मेरे गाने..'
उरी आतंकी हमले के बाद 2016 में भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध और भी सख्त हो गए.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 11:19 AM IST
हैदराबाद: मशहूर पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम ने पाकिस्तानी कलाकारों पर भारत द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें देश में काम करने से रोके हुए लगभग 10 साल हो गए हैं. ' आदत' गाने के सिंगर ने आगे कहा कि फैंस वीपीएन के जरिए उनके गाने सुनते रहते हैं और उन्होंने प्रतिबंध लगाने वालों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस अनुभव ने उनके करियर को बदल दिया.
एक इंटरव्यू में सिंगर ने कहा कि प्रतिबंधों ने उन्हें एक इंडिपेंडेट सिंगर के रूप में खुद को तलाशने के लिए प्रेरित किया, जबकि उनका संगीत भारतीयों तक पहुंचता रहा.
भारत में अपनी निरंतर पहुंच के बारे में बात करते हुए आतिफ असलम ने कहा, 'पिछले 10 सालों से मैंने वहां कोई गाना नहीं गाया है. मेरे फैंस वीपीएन के जरिए गाने सुनते हैं और सीडी बनाकर दूसरों को देते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं पायरेसी का समर्थन करता हूं, लेकिन संगीत जहां पहुंचना चाहता है वहां पहुंच ही जाता है.
भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से अपनी अनुपस्थिति के बारे में बात करते हुए, आतिफ ने कहा कि ये प्रतिबंध पाकिस्तानी कलाकारों से संबंधित एक बड़ा निर्णय का हिस्सा थे. उन्होंने आगे कहा, 'भारत में मुझ पर प्रतिबंध लगे लगभग 10 साल हो गए हैं. यह भारतीय सरकार का फैसला था, उन्होंने पाकिस्तान के कलाकारों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया. अब पाकिस्तान में भारतीय कलाकारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है'.
उरी आतंकी हमले के बाद 2016 में भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध और भी सख्त हो गए. उसी साल, गुड़गांव में आतिफ असलम का एक संगीत कार्यक्रम रद्द कर दिया गया क्योंकि जिला प्रशासन ने आयोजकों को कार्यक्रम स्थगित करने की सलाह दी थी, वहीं राजनीतिक समूहों ने भी भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के प्रदर्शन का विरोध किया था.
सितंबर 2016 में, इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने दोनों देशों के बीच संबंध सुधरने तक पाकिस्तानी कलाकारों, अभिनेताओं और तकनीशियनों को काम पर रखने के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया. पुलवामा आतंकी हमले के बाद 2019 में इन प्रतिबंधों को फिर से कड़ा कर दिया गया, जब ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने भारतीय फिल्म उद्योग में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर प्रतिबंध की घोषणा की.
2025 में, पहलगाम आतंकी हमले के बाद, सीमा पार मनोरंजन संबंधों पर तत्काल और कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया. कई बड़े सहयोग अचानक रुक गए, जिनमें सबसे प्रमुख फवाद खान की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'अबीर गुलाल' थी, जिसमें उनके साथ वाणी कपूर थीं. FWICE और AICWA जैसी संस्थाओं द्वारा पूर्ण बहिष्कार के आह्वान के बाद, फिल्म को मई में निर्धारित रिलीज से ठीक पहले रोक दिया गया.
हिंदी फिल्म परियोजनाओं के अलावा, डिजिटल पहुंच पर भी अंकुश लगाया गया क्योंकि भारतीय सरकार ने लोकप्रिय पाकिस्तानी अभिनेताओं - जिनमें हानिया आमिर, माहिरा खान और अली जफर शामिल हैं - के इंस्टाग्राम खातों को भारतीय यूजर्स के लिए अवरुद्ध कर दिया, जिससे सीमा पार प्रशंसकों के साथ उनका सीधा संपर्क पूरी तरह से टूट गया.
आतिफ ने कहा कि जिस तरह से उनका संगीत आज श्रोताओं तक पहुंचता है, वह उन्हें उनके करियर की शुरुआत की याद दिलाता है, जब उनका पहला गाना रेडियो, सीडी और कैसेट पर लोकप्रिय हो गया था, इससे पहले कि लोग उन्हें जानते भी हों.
उन्होंने उन भारतीय प्रशंसकों के लिए भी एक संदेश दिया, जिन्होंने देश से दूर रहने के बावजूद उनका समर्थन करना जारी रखा है. उन्होंने कहा, 'यह ठीक है कि कुछ कलाकारों को ही सुनने को मिलता है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, तो आप जानते होंगे कि मुझे कहां ढूंढना है. अगर आप मेरे संगीत को पसंद करते हैं, तो आप जानते हैं कि मुझे कहां ढूंढना है. मेरा संगीत निश्चित रूप से आप तक पहुंचेगा.