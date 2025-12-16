'धुरंधर' देख भड़का पाकिस्तान, फिल्म 'मेरा ल्यारी' का किया एलान, बोला- हम दिखाएंगे हकीकत, जानें कब होगी रिलीज

ETV Bharat / entertainment

हैदराबाद : आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' दिख रही ल्यारी की खराब छवि को मिटाने के लिए सिंध सरकार ने नई फिल्म मेरा ल्यारी का एलान कर दिया है. प्रांतीय सूचना मंत्री शरजील इनाम मेमन के अनुसार, यह बॉलीवुड फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जो विशेष रूप से ल्यारी को निशाना बना रही है. सिंध के सूचना मंत्री शरजील इनाम मेमन ने फिल्म 'मेरा ल्यारी' का पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'भारतीय फिल्म 'धुरंधर' पाकिस्तान, खासकर ल्यारी को निशाना बनाकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री द्वारा किए जा रहे नेगेटिव प्रचार का एक और उदाहरण है, ल्यारी हिंसा का प्रतीक नहीं है, यह संस्कृति, शांति, प्रतिभा और दृढ़ता का प्रतीक है, अगले महीने 'मेरा ल्यारी' रिलीज होगी, जो ल्यारी का असली और सच्चा चेहरा दिखाएगी, शांति, समृद्धि और गौरव, मेरा ल्यारी'.

फिल्म दिखाएगी ल्यारी की असली तस्वीर

मेमन ने इस बात पर भी जोर दिया कि धुरंधर का उद्देश्य ल्यारी की छवि को खराब करना है, जिसे उन्होंने सामाजिक शांति और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक बताया. उन्होंने आगे कहा कि अपकमिंग सिंधी फिल्म ल्यारी का उद्देश्य घरेलू और विदेशी दर्शकों को शहर की सकारात्मक हकीकत से परिचित कराना है. इंडियन फिल्म 'धुरंधर' के ट्रेलर में दिवंगत बेनजीर भुट्टो की तस्वीरों, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के झंडे और पार्टी की रैलियों के फुटेज के अनधिकृत इस्तेमाल के कारण एक दिन पहले कराची की एक अदालत में संवैधानिक याचिका दायर की गई थी. इसके अलावा, याचिका में दावा किया गया है कि फिल्म पीपीपी को आतंकवादियों का समर्थक बताती है.

कब रिलीज होगी फिल्म मेरा ल्यारी?

पाकिस्तानी फिल्म मेरा ल्यारी की कहानी अबू अलीहा ने लिखी और डायरेक्ट की है. इस फिल्म के निर्माता वकास हसन रिजवी और सानिया सोहेल हैं. फिल्म एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आयशा उमर हैं. फिल्म से जुड़े अन्य नाम साम्या मुमताज, नय्यर एजाज, ट्रेंटे लुकास, पारस मशरूर, अदनान शाह टीपू, शोहब खान और दानानीर मोबीन हैं. फिल्म पोस्टर शेयर कर लिखा गया है. ल्यारी के खिलाफ इंडियन प्रौपेगेंडा कभी भी कामयाब नहीं होगा. बता दें, पाकिस्तानी फिल्म मेरा ल्यारी जनवरी 2026 में रिलीज होगी.

'धुरंधर' मेकर्स के खिलाफ एक्शन की तैयारी

पीपीपी कार्यकर्ता मोहम्मद आमिर ने कराची की जिला एवं सत्र न्यायालय (साउथ) में याचिका दायर की है. इसमें फिल्म के निर्देशक, निर्माताओं, कलाकारों और इसके निर्माण से जुड़े अन्य सभी व्यक्तियों के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करने का अनुरोध किया गया है. याचिका में धुरंधर के निर्देशक आदित्य धर, निर्माता लोकेश धर और ज्योति किशोर देशपांडे, अभिनेता रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी के नाम शामिल हैं. इसके अलावा, इसमें फिल्म एडिटर शिव कुमार वी. पणिक्कर, सिनेमैटोग्राफर विकास नोलचा और फिल्म से जुड़े क्रू मेंबर को भी शामिल किया गया है.

