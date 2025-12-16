ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर' देख भड़का पाकिस्तान, फिल्म 'मेरा ल्यारी' का किया एलान, बोला- हम दिखाएंगे हकीकत, जानें कब होगी रिलीज

हैदराबाद : आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' दिख रही ल्यारी की खराब छवि को मिटाने के लिए सिंध सरकार ने नई फिल्म मेरा ल्यारी का एलान कर दिया है. प्रांतीय सूचना मंत्री शरजील इनाम मेमन के अनुसार, यह बॉलीवुड फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जो विशेष रूप से ल्यारी को निशाना बना रही है. सिंध के सूचना मंत्री शरजील इनाम मेमन ने फिल्म 'मेरा ल्यारी' का पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'भारतीय फिल्म 'धुरंधर' पाकिस्तान, खासकर ल्यारी को निशाना बनाकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री द्वारा किए जा रहे नेगेटिव प्रचार का एक और उदाहरण है, ल्यारी हिंसा का प्रतीक नहीं है, यह संस्कृति, शांति, प्रतिभा और दृढ़ता का प्रतीक है, अगले महीने 'मेरा ल्यारी' रिलीज होगी, जो ल्यारी का असली और सच्चा चेहरा दिखाएगी, शांति, समृद्धि और गौरव, मेरा ल्यारी'.

फिल्म दिखाएगी ल्यारी की असली तस्वीर

मेमन ने इस बात पर भी जोर दिया कि धुरंधर का उद्देश्य ल्यारी की छवि को खराब करना है, जिसे उन्होंने सामाजिक शांति और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक बताया. उन्होंने आगे कहा कि अपकमिंग सिंधी फिल्म ल्यारी का उद्देश्य घरेलू और विदेशी दर्शकों को शहर की सकारात्मक हकीकत से परिचित कराना है. इंडियन फिल्म 'धुरंधर' के ट्रेलर में दिवंगत बेनजीर भुट्टो की तस्वीरों, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के झंडे और पार्टी की रैलियों के फुटेज के अनधिकृत इस्तेमाल के कारण एक दिन पहले कराची की एक अदालत में संवैधानिक याचिका दायर की गई थी. इसके अलावा, याचिका में दावा किया गया है कि फिल्म पीपीपी को आतंकवादियों का समर्थक बताती है.