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बॉलीवुड में पेड प्रीव्यू ट्रेंड: 'धुरंधर-2', 'स्त्री-2' के बाद क्या अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' करेगी बड़ा करिश्मा?, यहां जानें

हैदराबाद: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पेड प्रीव्यू का चलन एक बार फिर ट्रेंड में आ गया है. यह चलन साउथ सिनेमा और हॉलीवुड में पहले से ही चली आ रही है. लेकिन अब बॉलीवुड भी इस ट्रेंड को अपनाने लगा है. आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने इस दिशा में बड़ा बदलाव लाते हुए नए रास्ते खोले हैं. फिल्म ने देशभर में 12,000 से ज्यादा पेड प्रीव्यू शो चलाए, जो किसी भी हिंदी फिल्म के लिए सबसे बड़ा आंकड़ा है. फिल्म की सफलता के बाद अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने भी 16 अप्रैल की रात 9 बजे से पेड प्रीव्यू शुरू करने जा रही है, जिन्हें दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है.

सिनेमाघरों के अनुसार, पेड प्रीव्यू अब केवल एक एक्सपेरिमेंट नहीं रह गया है, बल्कि बॉक्स ऑफिस का अहम हिस्सा बनता जा रहा है. सैकनिल्क के मुताबिक, 2024 में 'स्त्री 2' ने पेड प्रीव्यू से 8.35 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जबकि 'धुरंधर 2' ने इससे कई गुना ज्यादा कलेक्शन किया.

पीवीआर आईनॉक्स के मुताबिक, 'धुरंधर 2' और 'स्त्री 2' जैसी फिल्मों के पेड प्रीव्यू में 75 से 80 प्रतिशत तक सीटें भरी रहीं. 'धुरंधर 2' के प्रीव्यू के लिए 2 लाख से ज्यादा टिकट बिके. फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेड प्रीव्यू से फिल्मों की कमाई शुरुआती दिनों में ही बढ़ जाती है, जिससे ओपनिंग वीकेंड पर दबाव कम होता है. साथ ही दर्शकों की भीड़ अलग-अलग दिनों में बंट जाती है, जिससे थिएटर बिजनेस बैलेंस हो सकता है.