Padma Awards 2026: पद्म विभूषण से नवाजे जाएंगे धर्मेंद्र, भावुक हुईं हेमा मालिनी, बेटी ईशा बोलीं- हमारे पापा...

उन्होंने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र का एक फोटो साझा करते हुए उनके लिए एक खास नोट भी साझा किया है. एक्ट्रेस ने नोट में लिखा है, 'बहुत गर्व है कि सरकार ने धरम जी के फिल्म इंडस्ट्री में दिए गए अपार योगदान को पहचानते हुए उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है.'

दिग्गज एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए अपने दिवंगत पति धर्मेंद्र को भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, पद्म विभूषण अवॉर्ड देने के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया.

हैदराबाद: दिवंगत दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है. सरकार ने गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले यानी रविवार, 25 जनवरी को 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कारों की लिस्ट का एलान किया. धर्मेंद्र के अलावा, धर्मेंद्र, दिग्गज मलयालम एक्टर ममूटी, गायिका अलका याग्निक और एक्टर आर माधवन को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए विभिन्न पद्म सम्मानों से सम्मानित किया गया. इस एलान के बाद, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने इस सम्मान पर प्रतिक्रिया दी.

पद्म विभूषण के लिए जब धर्मेंद्र का नाम एलान किया तो हेमा मालिनी काफी भावुक हो गई थी. एक मीडिया से बातचीत करते हुए अदाकारा ने अपने मन की बात साझा करते हुए कहा, 'पूरा परिवार बहुत खुश है. लेकिन, काश उन्हें यह जीवित रहते हुए मिल गया होता. लेकिन फिर भी, हम खुश हैं. वह इसके हकदार थे.'

वहीं, धर्मेंद्र की बेटी-एक्ट्रेस ईशा देओल भी इस खास पल के लिए अपनी खुशी जाहिर की है. ईशा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने पिता का एक थ्रोबैक वीडियो पोस्ट किया है और कैप्शन में लिखा है, 'यह जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे पापा को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है. लव यू पापा.'

ईसा देओल का पोस्ट (Instagram)

रविवार को, धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित करने का एलान किया गया, साथ ही सतीश शाह को भी मरणोपरांत पद्म श्री से सम्मानित किया गया. पद्म पुरस्कार पाने वाले इंडस्ट्री के अन्य सदस्यों में मलयालम सिनेमा के दिग्गज ममूटी शामिल हैं, जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा, अनुभवी प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक और दिवंगत विज्ञापन दिग्गज पीयूष पांडे को भी पद्म भूषण के लिए चुना गया है. धर्मेंद्र और सतीश शाह दोनों का पिछले साल निधन हो गया था. धर्मेंद्र का निधन जहां नवंबर में हुआ था, वहीं, सतीश शाह का निधन धर्मेंद्र से एक महीने पहले हुआ था.

धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे लंबे समय तक चलने वाले और पसंदीदा सितारों में से एक थे. बॉलीवुड के ही-मैन का जन्म 1935 में पंजाब में हुआ था. धर्मेंद्र का पिछले साल नवंबर में 89 साल की उम्र में निधन हो गया.