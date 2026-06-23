पद्म पुरस्कार 2026: अलका याग्निक, मलयालम सुपरस्टार ममूटी को मिला पद्म भूषण, पद्मश्री से नवाजे गए आर. माधवन समेत ये सितारे
पद्म पुरस्कार 2026 के दूसरे चरण में गायिका अलका याग्निक और मलयालम सुपरस्टार ममूटी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 23, 2026 at 6:29 PM IST
हैदराबाद: मंगलवार (23 जून) को नई दिल्ली में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूसरे चरण के विजेताओं को सम्मानित किया. राष्ट्रपति ने मशहूर प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक और मलयालम सुपरस्टार ममूटी को पद्म भूषण से सम्मानित किया. समारोह के कई वीडियो ऑनलाइन सामने आए हैं, जिनमें अलका याग्निक और ममूटी को यह प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पाते हुए देखा जा सकता है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार, 23 जून को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कारे के दूसरे चरण के समारोह में बाकी पद्म पुरस्कार प्रदान किए. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए.
अलका याग्निक
जाने-माने प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक को भी राष्ट्रपति से पद्म भूषण मिला. पिछले कुछ सालों से सुनने की समस्या से जूझ रहीं अलका को एक अटेंडेंट स्टेज तक ले गए. एक वीडियो में सिंगर को राष्ट्रपति से पुरस्कार लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले सम्मान के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते हुए देखा गया.
#PadmaAwards 🏅— PIB India (@PIB_India) June 23, 2026
Indian Playback Singer Alka Yagnik receives #PadmaBhushan from President Droupadi Murmu
One of the India's most eminent playback singers, in her remarkable four-decade career, she has rendered thousands of songs in several Indian languages, left an enduring… pic.twitter.com/8Jb2pdqLEH
उन्हें हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए भी देखा गया. वहीं, पीएम मोदी भी हाथ जोड़कर सिंगर का अभिवादन किया. देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक मिलने पर फैंस ने सिंगर को बधाई दी.
बता दें चार दशकों से ज्यादा लंबे करियर में, उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में हजारों गाने गाए हैं और वे देश की प्लेबैक सिंगिंग इंडस्ट्री की सबसे मशहूर आवाजों में से एक बनी हुई हैं. उनकी कला को आज भी कई पीढ़ियों के श्रोता पसंद करते हैं.
ममूटी
मलयालम सुपरस्टार ममूटी भी पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने वाले विजेताओं में से एक रहे. राष्ट्रपति ने उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से नवाजा. समारोह में उनकी पत्नी सल्फाथ, बेटे और एक्टर दुलकर सलमान और बेटी सुरुमी भी उनके साथ मौजूद थे.
#PadmaAwards 🏅— PIB India (@PIB_India) June 23, 2026
Legendary Malayali actor Mammootty receives #PadmaBhushan from President Droupadi Murmu.
He is widely respected as a goodwill ambassador for numerous social causes and a patron of several charitable initiatives.#PeoplesPadma2026 #PadmaAwards2026 #PadmaAwards… pic.twitter.com/K5bot9XcKt
आर. माधवन और इन सितारों को पद्मश्री से किया गया सम्मानित
पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों में तेलुगु एक्टर मुरली मोहन और राजेंद्र कुमार भी शामिल थे. मशहूर भारतीय क्लासिकल सिंगर, म्यूज़िकोलॉजिस्ट और एकेडमिशियन मंगला कपूर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से सम्मानित किया.
#PadmaAwards 🏅— PIB India (@PIB_India) June 23, 2026
Noted Indian classical vocalist, musicologist and academician Mangala Kapoor conferred with the #PadmaShri by President Droupadi Murmu.
Trained in Gwalior Gharana, she has made significant contribution to Indian classical music through performance, pedagogy and… pic.twitter.com/zw54K0q4il
आर. माधवन ने भी मंच पर जाने से पहले पीएम मोदी का अभिवादन किया और उनके पैर छुए, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रपति से पद्म श्री पुरस्कार मिला. पीएम मोदी ने एक्टर से बातचीत की और मंच पर जाने से पहले उनकी पीठ पर हल्के से थपकी दी. दिवंगत अभिनेता सतीश शाह, जिनका पिछले साल अक्टूबर में निधन हो गया था, उन्हें भी पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया; यह पुरस्कार उनकी ओर से उनके चचेरे भाई अरविंद ममानिया ने ग्रहण किया.
#PadmaAwards 🏅— PIB India (@PIB_India) June 23, 2026
Acclaimed Actor Madhavan Ranganathan (@ActorMadhavan) receives #PadmaShri from President Droupadi Murmu
Distinguished actor, popularly known as " maddy", producer, director and public figure. impacted indian cinema across multiple languages. acted in more than… pic.twitter.com/kM6vNsVcsP
#PadmaAwards 🏅— PIB India (@PIB_India) June 23, 2026
President Droupadi Murmu confers #PadmaShri to Gadde Babu Rajendra Prasad in the field of #Art
Famous Telugu actor with a prolific repertoire of work in a career spanning over four decades. Acted in over 286 films across six languages. Contributes to the… pic.twitter.com/e2LdxmFJ83
#PadmaAwards 🏅— PIB India (@PIB_India) June 23, 2026
One of India's most respected and beloved actors Satish Shah (Posthumous) receives #PadmaShri in the field of #Art
Celebrated for versatility and comic timing, in a career spanning four decades. Starred in a large number of films and iconic television shows… pic.twitter.com/UKTesJlgYQ
राष्ट्रपति मुर्मू ने दूसरे सम्मान समारोह की अध्यक्षता की
दूसरे सम्मान समारोह के दौरान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिनेमा, संगीत, जनसेवा और कला जैसे क्षेत्रों की कई जानी-मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए. 26 मई को आयोजित पहले नागरिक सम्मान समारोह में, राष्ट्रपति ने विजेताओं को कुल 66 पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे. इस कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. उनका निधन नवंबर 2025 में हुआ था. उनकी दूसरी पत्नी, एक्ट्रेस और राजनेता हेमा मालिनी ने उनकी ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया था.