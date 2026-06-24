ETV Bharat / entertainment

पद्म पुरस्कार मिलने पर भावुक हुईं अलका याग्निक, पोस्ट कर दिया सिंगर ने हेल्थ अपडेट, बोलीं- डिफिकल्ट...

गायिका अलका याग्निक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने के बाद अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी है.

Alka Yagnik update on difficult health
अलका याग्निक हेल्थ अपडेट (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 24, 2026 at 11:02 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: पार्श्व गायिका अलका याग्निक ने संगीत में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने के बाद अपने फैंस और सरकार को धन्यवाद देते हुए अपनी हेल्थ के बारे में जानकारी दी है. अपने आभार संदेश में, हियरिंग लॉस से पीड़ित 60 साल गायिका ने कहा कि वह पिछले दो वर्षों से 'डिफिकल्ट हेल्थ' से गुजर रही हैं.

गायिका को यह सम्मान बीती 23 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हाथों से दिया. गायिका को मंच पर ले जाते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद प्रशंसकों में उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई.

समारोह के बाद शेयर किए गए एक इंस्टा पोस्ट में, याग्निक ने कहा कि स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वह पिछले दो सालों से लाइमलाइट से दूर रही हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने से परहेज किया था, लेकिन इस कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला किया क्योंकि वह धीरे-धीरे "अपनी सेहत में सुधार कर रही हैं.

अलका याग्निक का हेल्थ अपडेट

अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बात करते हुए, याग्निक ने अपने पोस्ट में लिखा, 'पिछले दो वर्षों से, मैं सुर्खियों से, सार्वजनिक कार्यक्रमों से और अपनी यात्रा के बारे में ज्यादा कुछ साझा करने से दूर रही हूं. आप में से कई लोग जानते थे कि मैं कठिन स्वास्थ्य से गुजर रही हूं और इन सबके बावजूद, आपका प्यार, प्रार्थनाएं, संदेश और अटूट समर्थन हर कदम पर मेरे साथ रहा है.

उन्होंने कहा कि पद्म भूषण प्राप्त करना उनके लिए अत्यंत विनम्रता का क्षण था. उन्होंने लिखा, "आज जब मैं देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक - प्रतिष्ठित पद्म भूषण - को लेने के लिए आगे बढ़ी, तो मेरा दिल कृतज्ञता से भरा हुआ था. यह सम्मान मुझे अत्यंत विनम्रता का अनुभव कराता है.

उन्होंने कहा कि यह सम्मान "उतना ही उन सभी लोगों का है जिन्होंने मेरी आवाज को अपने जीवन में स्वीकार किया, मेरी गीतों को पीढ़ियों तक पहुंचाया और ऊंचाइयों और चुनौतियों दोनों में मेरा साथ दिया'.

याग्निक ने बताया कि उन्होंने समारोह में क्यों भाग लिया?

याग्निक ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह ऐसे समय में मिला है जब वह धीरे-धीरे सार्वजनिक जीवन में वापसी कर रही हैं. उन्होंने इस सम्मान को महज एक पुरस्कार से कहीं अधिक बताया और कहा कि यह उन्हें उस समर्थन, प्रेम और दृढ़ता की याद दिलाता है जो उनकी यात्रा का हिस्सा रहे हैं.

उन्होंने लिखा, 'यह क्षण विशेष रूप से सार्थक लगता है, क्योंकि यह न केवल मेरे काम की पहचान है, बल्कि प्यार, आशा और लचीलेपन से मिलने वाली ताकत की याद दिलाता है'.

गायिका ने आगे कहा कि उनकी वापसी धीरे-धीरे हुई है और वह न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी उपस्थित होना चाहती थीं, जिन्होंने सालों से उनका साथ दिया है. उन्होंने कहा, 'मैं धीरे-धीरे अपनी राह पर लौट रही हूं, और मैं आज यहां आना चाहती थी, न केवल अपने लिए, बल्कि आप सभी के लिए जो इस सफर का हिस्सा रहे हैं'.

इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए याग्निक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय और भारत सरकार को पुरस्कार प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया.

उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे 'अत्यंत विनम्रता और सम्मान' के साथ स्वीकार किया है और यह सम्मान उन्हें उन लाखों लोगों के प्यार और प्रार्थनाओं को प्राप्त करने जैसा लगा है जिन्होंने उनके जीवन के सफर को करीब से देखा है.

'आज मैंने सिर्फ एक पुरस्कार ही स्वीकार नहीं किया. मैंने उन लाखों लोगों का प्यार महसूस किया जो मेरी यात्रा का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने लिखा और अपने नोट के अंत में लिखा, 'धन्यवाद, प्यारी अल्का'.

हियरिंग लॉस से जूझ रहीं अलका याग्निक

अलका को अचानक वायरल संक्रमण के कारण सेंसोरिन्यूरल हियरिंग लॉस हो गया, जिसके बारे में उन्होंने पहली बार 2024 में सार्वजनिक रूप से बताया था. कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में सिंगर ने कहा था कि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं और अभी भी कठिनाइयों का सामना कर रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इस स्थिति ने उनकी पेशेवर कमिटमेंट को प्रभावित किया है और आगे कहा, 'संगीतकार कभी-कभी मुझसे संपर्क करते हैं, लेकिन मैं उनके साथ काम करने में सक्षम नहीं हूं'.

अलका याग्निक को भारतीय सिनेमा में कई पॉपुलर गानों में अपनी आवाज देने के लिए जाना जाता है, जिनमें मोहरा से टिप टिप बरसा पानी , कयामत से कयामत तक से ऐ मेरे हमसफ़र , हम दिल दे चुके सनम से चांद छुपा बादल में और तमाशा से अगर तुम साथ हो शामिल हैं.

ये भी पढ़ें:

पद्म पुरस्कार 2026: अलका याग्निक, मलयालम सुपरस्टार ममूटी को मिला पद्म भूषण, पद्मश्री से नवाजे गए आर. माधवन समेत ये सितारे

TAGGED:

ALKA YAGNIK PADMA AWARDEE
ALKA YAGNIK HEALTH UPDATE
ALKA YAGNIK SONGS
अलका याग्निक
ALKA YAGNIK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.