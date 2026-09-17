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पा. रंजीत पहली पैन-इंडिया फिल्म 'वेट्टुवम' का एलान, कल मिलेगा दर्शकों को बड़ा सरप्राइज

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हैदराबाद: जाने माने तमिल डायरेक्टर पा. रंजीत ने अपनी पहली पैन-इंडिया फिल्म 'वेट्टुवम' के एलान के साथ दिन की सबसे बड़ी खबर साझा की है. एक दिलचस्प पोस्टर के साथ एक्लेम्ड डायरेक्टर की इस फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्सुकता की लहर दौड़ गई है. पा. रंजीत अपनी इस फिल्म के साथ कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी पैन-इंडिया तमिल फिल्मों में से एक बनाने जा रहे हैं. यह फिल्म उनके अनोखे नजरिए और शानदार सिनेमाई अंदाज के साथ एक कमाल की कहानी पेश करने का वादा करती है. यह फिल्म बेहद अलग होने के साथ दिलचस्प होने वाली है, जैसे दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा है. फिल्म का अब तक सिर्फ पोस्टर रिलीज हुआ है, लेकिन इसकी इस एक झलक से यह साफ है कि यह फिल्म एक अलग अनुभव बनने वाली है. यह फिल्म पारंपरिक भारतीय खेल से जुड़ी हुई लग रही है, क्योंकि इसके पोस्टर में मल्लखंबा की झलक है, जिसपर खिलाड़ी चढ़ रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि भारत के इतिहास से जन्मे मल्लखंबा के बारे में सालों बाद फिल्म के जरिए डायरेक्टर इसकी कहानी को मेनस्ट्रीम में लाने के लिए तैयार हैं. मल्लखंबा एक पारंपरिक खेल है, जिसकी शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप से हुई थी. इस खेल में जिमनास्ट एक खड़े पोल के चारों ओर घूमते हुए कुश्ती की पकड़ का इस्तेमाल करके एरियल योगा और जिमनास्टिक आसन करते हैं.