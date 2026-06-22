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OTT की दुनिया में बदल रही है तस्वीर, फीमेल लीड वेब सीरीज को मिल रहा 47% ज्यादा बज

इन आंकड़ों को बढ़ाने में फीमेल लीड वाले कई टाइटल का योगदान रहा, जिनमें 'मिसेज देशपांडे', 'डब्बा कार्टेल', 'मंडला मर्डर्स', 'खौफ', 'दलदल', 'चिरैया' और 'सर्च: द नैना मर्डर केस' शामिल हैं.

पीक बज उस मापदंड को दर्शाता है जिसमें लोगों से आने वाले या हाल ही में रिलीज हुए स्ट्रीमिंग शो के बारे में पूछा जाता है, तो क्या वे बिना किसी मदद के किसी शो का नाम बता पाते हैं जितना अधिक स्कोर, उतनी अधिक चर्चा और लोकप्रियता.

रिपोर्ट के मुताबिक, मेल डोमिनेटेड सीरीज का औसत पीक बज स्कोर 9.6 रहा, जबकि फीमेल लीड सीरीज का औसत स्कोर 14.1 दर्ज किया गया. यह मेल लीड शो की तुलना में लगभग 47 प्रतिशत अधिक है.

क्या कहती है रिपोर्ट? जनवरी 2025 से मई 2026 के बीच रिलीज हुई 50 सबसे ज्यादा देखी गई गैर-फ्रेंचाइज़ी हिंदी फिक्शन वेब सीरीज के विश्लेषण में यह ट्रेंड सामने आया. रिपोर्ट के अनुसार, इन 50 सीरीज में 28 पुरुष-केंद्रित थीं और 10 महिला-केंद्रित थीं, जबकि 12 में पुरुष और महिला दोनों मुख्य किरदार थे. संख्या में कम होने के बावजूद महिला-केंद्रित सीरीज ने दर्शकों के बीच सबसे ज्यादा बज पैदा किया.

अब दर्शकों की पसंद बदलती नजर आ रही है. ओरमैक्स मीडिया की नई रिपोर्ट के मुताबिक, फीमेल लीड हिंदी वेब सीरीज पुरुष-प्रधान शो की तुलना में कहीं अधिक चर्चा और दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं.

हैदराबाद : हिंदी ओटीटी की दुनिया में लंबे समय से मेल-लीड (पुरुष केंद्रित) कहानियों का दबदबा रहा है. क्राइम, एक्शन, थ्रिलर और राजनीतिक ड्रामा जैसे ज्यादातर लोकप्रिय शोज की कमान पुरुष किरदारों के हाथ में रही, लेकिन अब दर्शकों की पसंद बदलती दिखाई दे रही है. एक नई रिपोर्ट बताती है कि संख्या में कम होने के बावजूद फीमेल लीड (महिला केंद्रित) हिंदी वेब सीरीज दर्शकों के बीच कहीं अधिक चर्चा बटोर रही हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसी सीरीज न सिर्फ ज्यादा बज पैदा कर रही हैं, बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट की बदलती मांग का भी संकेत दे रही हैं.

सबसे चर्चे में फीमेल लीड शो क्यों?

1. कम संख्या होने से मिल रही अलग पहचान

पिछले कई सालों से अधिकांश वेब सीरीज में पुरुष किरदार ही केंद्र में रहे हैं. ऐसे में महिला नायिका वाली कहानियां दर्शकों को नई और अलग महसूस होती हैं. खासकर क्राइम और थ्रिलर जैसी शैलियों में महिला-केंद्रित कहानियां ताजगी का एहसास कराती हैं, जिससे वे आसानी से चर्चा का विषय बन जाती हैं.

2. सिर्फ कहानी नहीं, सामाजिक मुद्दों की भी झलक

रिपोर्ट के अनुसार, फीमेल लीड सीरीज अक्सर केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती हैं. इनमें पहचान, स्वतंत्रता, सुरक्षा, रिश्तों और सामाजिक अपेक्षाओं जैसे मुद्दे भी शामिल होते हैं. जैसे कि 'खौफ' पर सिर्फ एक हॉरर सीरीज के तौर पर चर्चा नहीं हुई. शो के बारे में ज्यादातर बातचीत इस बात पर केंद्रित रही कि इसमें एक महिला के नजरिए से डर और कमजोरी को कैसे दिखाया गया है.

इसी तरह, 'चिरैया' में घरेलू हिंसा, सहमति, वैवाहिक दुर्व्यवहार और व्यक्तिगत सम्मान जैसे मुद्दों को दिखाया गया. इसने दर्शकों को सिर्फ कहानी से कहीं ज्यादा चीजों से जुड़ने का मौका दिया.

3. अकेले देखने वाला अनुभव नहीं रहा ओटीटी

पहले ओटीटी कंटेंट अक्सर मोबाइल या लैपटॉप पर अकेले देखा जाता था. लेकिन कनेक्टेड टीवी के चलते अब परिवार और दोस्तों के साथ बड़े स्क्रीन पर वेब सीरीज देखी जा रही है. ऑरमैक्स के अनुसार, ऐसी सीरीज अक्सर अलग-अलग तरह के दर्शकों को पसंद आती हैं, जिससे उन्हें हर ग्रुप के लोगों के साथ देखना और उन पर चर्चा करना आसान हो जाता है. जितने ज्यादा लोग एक साथ शो देखते हैं, उतनी ही ज्यादा संभावना होती है कि वे दूसरों को भी इसकी सलाह देंगे और इसके बारे में बात करेंगे.

रिपोर्ट का कहना है कि फीमेल-लीड कहानियां सिर्फ महिलाओं को ही आकर्षित नहीं कर रही हैं. इनमें से कई कहानियां हर वर्ग के लोग देख रहे हैं. यही कारण है कि इन पर चर्चा और सिफारिशें भी अधिक होती हैं.

4. महिला मुख्य किरदार बन गया है मार्केटिंग का मजबूत हथियार

हर महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई नई सीरीज रिलीज होती हैं, जिनमें से अधिकांश दर्शकों का ध्यान नहीं खींच पातीं. ऐसे में फीमेल लीड की कहानी किसी शो को भीड़ से अलग पहचान दिलाने में मदद करती है. यदि इसमें मशहूर कलाकार भी शामिल हों, तो इसका प्रभाव और बढ़ जाता है.

रिपोर्ट में माधुरी दीक्षित, शबाना आजमी और कोंकणा सेन शर्मा जैसे एक्ट्रेस के लीड प्रोजेक्टका उदाहरण दिया गया है, जहां स्टार पावर और महिला-केंद्रित कहानी ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया.

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या है मैसेज?

ओरमैक्स मीडिया के मुताबिक, हर फीमेल-लीड सीरीज सफलता की गारंटी नहीं है. लेकिन रिपोर्ट यह जरूर संकेत देती है कि दर्शक अब नई और अलग तरह की कहानियों को प्राथमिकता दे रहे हैं. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि सफलता केवल पुरुष या महिला नायक चुनने में नहीं, बल्कि ऐसी कहानियां प्रस्तुत करने में है जो दर्शकों को कुछ नया और अलग अनुभव दें.