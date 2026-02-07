ETV Bharat / entertainment

OTT Release Valentine Week: 'द राजा साब' से 'पराशक्ति' तक, वैलेंटाइन वीक में धमाका करेंगी ये फिल्में और सीरीज

वैलेंटाइन वीक में धमाका करेंगी ये फिल्में और सीरीज ( POSTERS )

हैदराबाद: फरवरी का पहला वीकेंड के साथ-साथ वैलेंटाइन डे 2026 भी आ गया है और इसके साथ ही टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर नई-नई सीरीज और फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. वीक ऑफ लव में फिल्म प्रेमियों के लिए, हॉरर कॉमेडी से लेकर साइंस फिक्शन थ्रिलर तक, कई जोनर की फिल्मों के ऑप्शन हैं. इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्मों में 'द राजा साहब', 'नेल्लिकम्पॉयिल नाइट राइडर्स', 'किस किसको प्यार करूं 2' और अन्य शामिल हैं. आइए देखते हैं इस हफ्ते नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियोहॉटस्टार और जी5 पर आने वाली इस फिल्में-सीरीज के बारे में. राजा साहब रिलीज डेट: 6 फरवरी कहां देखें: जियोहॉटस्टार कलाकार: प्रभास, संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, बोमन ईरानी, ​​रिद्धि कुमार, जरीना वहाब मारुति द्वारा निर्देशित, 'द राजा साहब' एक फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसकी कहानी राजा साहब के इर्द-गिर्द घूमती है. राजा साहब अपनी दादी गंगम्मा की देखभाल करते हैं, जो अल्जाइमर से पीड़ित हैं और अपने लापता पति कनकराजू के लिए तरसती हैं. उन्हें ढूंढने के लिए राजा साहब हैदराबाद जाते हैं, उनके साथ उनकी प्रेमिका बेसी और उनकी चतुर सहयोगी भैरवी भी होती हैं. उनकी खोज उन्हें एक भूतिया हवेली तक ले जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि कनकराजू ने राजा साहब को फंसाने के लिए सब कुछ योजना बनाई थी. कैद और असहाय होकर, वे विशेषज्ञ सहायता के बावजूद भी उसे रोकने में असफल रहते हैं. हताशा में, राजा साहब एक छिपी हुई शक्ति को जागृत करते हैं, एक अजीब समानांतर दुनिया में कनकराजू को हराते हैं, लेकिन एक रहस्यमय आकृति संकेत देती है कि खतरा अभी टला नहीं है. नेल्लिकम्पॉयिल नाइट राइडर्स रिलीज डेट: 6 फरवरी कहां देखें: ZEE5 कलाकार: मैथ्यू थॉमस, रोशन शनावास, सरथ सभा, मीनाक्षी उन्नीकृष्णन, मेरिन फिलिप, विष्णु अगस्त्य नेल्लिकम्पॉयिल नाइट राइडर्स नौफल अब्दुल्ला द्वारा निर्देशित और संपादित एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जो निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म है. यह फिल्म श्याम नाम के एक युवा लड़के की कहानी है, जो आत्मविश्वास से भरा नहीं है. घर की समस्याओं के बावजूद, वह धन्या के प्रति अपने प्रेम के आधार पर अपना जीवन संवारने की कोशिश कर रहा है, जिसकी कई इच्छाएं हैं. नेल्लिकम्पॉयिल नामक छोटे से गांव में कई रहस्यमय घटनाओं की अफवाहें फैली हुई हैं, जिससे श्याम और उसके दोस्त गांव के प्राचीन मिथक के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू कर देते हैं. किस किसको प्यार करूं 2 रिलीज डेट: 6 फरवरी कहां देखें: जियोहॉटस्टार कलाकार: कपिल शर्मा, मनजोत सिंह, हीरा वरीना, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी, आयशा खान, सुशांत सिंह किस किसको प्यार करूं 2 अनुकल्प गोस्वामी द्वारा लिखित और निर्देशित एक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है. फिल्म मोहन की कहानी है, जो सिर्फ अपनी सच्ची मोहब्बत सानिया से शादी करना चाहता है, लेकिन कई गलतफहमियों और हादसों के चलते उसे तीन और महिलाओं से शादी करनी पड़ती है ताकि उनकी जान बचाई जा सके. अपनी गुप्त शादियों को छुपाने की कोशिश में वह अलग-अलग धर्मों, पहचानों और परिवारों के बीच उलझ जाता है, जिससे लगातार उथल-पुथल मची रहती है. जब आखिरकार सच्चाई सामने आती है, तो उसकी पत्नियां उसके इरादों को जानकर उसे माफ कर देती हैं। मोहन आखिरकार सानिया से शादी करने ही वाला होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी मां ने चुपके से पांचवीं शादी तय कर दी है, जिससे वह घबराकर भागने पर मजबूर हो जाता है.