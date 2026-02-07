OTT Release Valentine Week: 'द राजा साब' से 'पराशक्ति' तक, वैलेंटाइन वीक में धमाका करेंगी ये फिल्में और सीरीज
फरवरी के दूसरे हफ्ते में ओटीटी पर धमाल होने जा रहा है. यहां देखें इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्में और सीरीज की लिस्ट.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 7, 2026 at 10:26 AM IST
हैदराबाद: फरवरी का पहला वीकेंड के साथ-साथ वैलेंटाइन डे 2026 भी आ गया है और इसके साथ ही टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर नई-नई सीरीज और फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. वीक ऑफ लव में फिल्म प्रेमियों के लिए, हॉरर कॉमेडी से लेकर साइंस फिक्शन थ्रिलर तक, कई जोनर की फिल्मों के ऑप्शन हैं. इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्मों में 'द राजा साहब', 'नेल्लिकम्पॉयिल नाइट राइडर्स', 'किस किसको प्यार करूं 2' और अन्य शामिल हैं. आइए देखते हैं इस हफ्ते नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियोहॉटस्टार और जी5 पर आने वाली इस फिल्में-सीरीज के बारे में.
राजा साहब
रिलीज डेट: 6 फरवरी
कहां देखें: जियोहॉटस्टार
कलाकार: प्रभास, संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, बोमन ईरानी, रिद्धि कुमार, जरीना वहाब
मारुति द्वारा निर्देशित, 'द राजा साहब' एक फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसकी कहानी राजा साहब के इर्द-गिर्द घूमती है. राजा साहब अपनी दादी गंगम्मा की देखभाल करते हैं, जो अल्जाइमर से पीड़ित हैं और अपने लापता पति कनकराजू के लिए तरसती हैं. उन्हें ढूंढने के लिए राजा साहब हैदराबाद जाते हैं, उनके साथ उनकी प्रेमिका बेसी और उनकी चतुर सहयोगी भैरवी भी होती हैं. उनकी खोज उन्हें एक भूतिया हवेली तक ले जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि कनकराजू ने राजा साहब को फंसाने के लिए सब कुछ योजना बनाई थी. कैद और असहाय होकर, वे विशेषज्ञ सहायता के बावजूद भी उसे रोकने में असफल रहते हैं. हताशा में, राजा साहब एक छिपी हुई शक्ति को जागृत करते हैं, एक अजीब समानांतर दुनिया में कनकराजू को हराते हैं, लेकिन एक रहस्यमय आकृति संकेत देती है कि खतरा अभी टला नहीं है.
नेल्लिकम्पॉयिल नाइट राइडर्स
रिलीज डेट: 6 फरवरी
कहां देखें: ZEE5
कलाकार: मैथ्यू थॉमस, रोशन शनावास, सरथ सभा, मीनाक्षी उन्नीकृष्णन, मेरिन फिलिप, विष्णु अगस्त्य
नेल्लिकम्पॉयिल नाइट राइडर्स नौफल अब्दुल्ला द्वारा निर्देशित और संपादित एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जो निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म है. यह फिल्म श्याम नाम के एक युवा लड़के की कहानी है, जो आत्मविश्वास से भरा नहीं है. घर की समस्याओं के बावजूद, वह धन्या के प्रति अपने प्रेम के आधार पर अपना जीवन संवारने की कोशिश कर रहा है, जिसकी कई इच्छाएं हैं. नेल्लिकम्पॉयिल नामक छोटे से गांव में कई रहस्यमय घटनाओं की अफवाहें फैली हुई हैं, जिससे श्याम और उसके दोस्त गांव के प्राचीन मिथक के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू कर देते हैं.
किस किसको प्यार करूं 2
रिलीज डेट: 6 फरवरी
कहां देखें: जियोहॉटस्टार
कलाकार: कपिल शर्मा, मनजोत सिंह, हीरा वरीना, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी, आयशा खान, सुशांत सिंह
किस किसको प्यार करूं 2 अनुकल्प गोस्वामी द्वारा लिखित और निर्देशित एक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है. फिल्म मोहन की कहानी है, जो सिर्फ अपनी सच्ची मोहब्बत सानिया से शादी करना चाहता है, लेकिन कई गलतफहमियों और हादसों के चलते उसे तीन और महिलाओं से शादी करनी पड़ती है ताकि उनकी जान बचाई जा सके. अपनी गुप्त शादियों को छुपाने की कोशिश में वह अलग-अलग धर्मों, पहचानों और परिवारों के बीच उलझ जाता है, जिससे लगातार उथल-पुथल मची रहती है. जब आखिरकार सच्चाई सामने आती है, तो उसकी पत्नियां उसके इरादों को जानकर उसे माफ कर देती हैं। मोहन आखिरकार सानिया से शादी करने ही वाला होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी मां ने चुपके से पांचवीं शादी तय कर दी है, जिससे वह घबराकर भागने पर मजबूर हो जाता है.
पराशक्ति
रिलीज डेट: 7 फरवरी
कहां देखें: ZEE5
कलाकार: शिवकार्तिकेयन, रवि मोहन, अथर्व, श्रीलीला, कुलप्पुल्ली लीला, प्रकाश बेलावाड़ी
1960 के दशक में घटित यह फिल्म तमिलनाडु में चल रहे हिंदी-विरोधी आंदोलन में फंसे दो भाइयों की कहानी है. चेझियन एक उग्र छात्र समूह का नेतृत्व करता है, लेकिन एक दुखद विरोध प्रदर्शन में अपने दोस्त की मौत के बाद वह समूह छोड़ देता है. अपने छोटे भाई चिन्नदुरई की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए वह रेलवे में मामूली नौकरी कर लेता है. शुरुआत में बेफिक्र रहने वाला चिन्नदुरई भाषा नीतियों से आम लोगों को होने वाले नुकसान को देखकर राजनीतिक रूप से जागरूक हो जाता है और आंदोलन में शामिल हो जाता है. दोनों भाइयों के रास्ते आपस में टकराते हैं और फिर जुड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उनकी लड़ाई गरिमा, पहचान और भविष्य के लिए अपनी संस्कृति की रक्षा करने की है.
ट्रांसफॉर्मर्स वन
रिलीज डेट: 6 फरवरी
कहां देखें: नेटफ्लिक्स
आवाज कलाकार: क्रिस हेम्सवर्थ, ब्रायन टायरी हेनरी, स्कारलेट जोहानसन, कीगन-माइकल की, स्टीव बुसेमी
ट्रांसफॉर्मर्स वन, हैस्ब्रो की ट्रांसफॉर्मर्स टॉय सीरीज पर बेस्ड एक एनिमेटेड साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है. रोबोट की दुनिया साइबरट्रॉन पर, दोस्त ओरियन पैक्स और डी-16 को पता चलता है कि उनके शासक, सेंटिनल प्राइम ने राजा के साथ विश्वासघात किया और उनकी प्रजा पर अत्याचार किया. सच्चाई जानने के बाद, वे एक विद्रोह में शामिल हो जाते हैं. डी-16 सत्ता का भूखा हो जाता है, अपना नाम बदलकर मेगाट्रॉन रख लेता है और सेंटिनल को मार डालता है, जबकि ओरियन पवित्र शक्ति के साथ ऑप्टिमस प्राइम के रूप में पुनर्जन्म लेता है. ऑप्टिमस मेगाट्रॉन को हराता है और साइबरट्रॉन में ऊर्जा बहाल करता है, जिससे ऑटोबॉट्स का गठन होता है. मेगाट्रॉन भाग जाता है, डिसेप्टिकॉन्स बनाता है और युद्ध की घोषणा करता है, जिससे पूर्व मित्रों के बीच एक पौराणिक संघर्ष शुरू होता है.
डेथ व्हिस्परर 3
रिलीज डेट: पहले से ही स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध है
कहां देखें: नेटफ्लिक्स
कलाकार: नादेच कुगिमिया, डेनिस जेलिल्चा कपुआन, नैचा नीना जेसिका पदोवन, काजभांडित जैदी
डेथ विस्परर 3, जिसे टी योड 3 के नाम से भी जाना जाता है, एक थाई अलौकिक हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन नारित युवाबून ने किया है, जो एक निर्माता के रूप में निर्देशन के क्षेत्र में अपना पहला कदम रख रहे हैं. फिल्म 1800 के दशक में जन्मी एक प्रतिशोधी आत्मा की कहानी है, जिसे एक दुखद अभिशाप के बाद कैद कर ली गई थी, लेकिन बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वह जागृत हो जाती है और उसी गांव पर हमला कर देती है, जिसने उसे बुलाया था. दशकों बाद, 1978 में, आत्मा की बुराई अभी भी मौजूद है. जब युवा यी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है, तो उसका परिवार एक पूजा पाठ करता है और उन्हें पता चलता है कि उसे एक खतरनाक भूत-प्रेत से बसे जंगल में ले जाया गया है. भयानक चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए, भाई-बहन केवल चांदी की घंटियों के मार्गदर्शन में जंगल में निकल पड़ते हैं, ताकि उसे बचा सकें और एक बार फिर प्राचीन काली आत्मा का सामना कर सकें.
रिलेशनशिफ गोल्स
रिलीज डेट: पहले से ही स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध है
कहां देखें: अमेजन प्राइम वीडियो
कलाकार: केली रॉलैंड, क्लिफ "मेथड मैन" स्मिथ, रॉबिन थेडे, एनी गोंजालेज, डेनिस हेसबर्ट
रिलेशनशिप गोल्स लिंडा मेंडोजा द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. यह लीह काल्डवेल की कहानी है, जो एक टीवी प्रोड्यूसर है और न्यूयॉर्क के सबसे लोकप्रिय मॉर्निंग शो की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनने के करीब है, लेकिन तब हालात पेचीदा हो जाते हैं जब उसका पूर्व प्रेमी, जैरेट रॉय, सामने आता है और उसी पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगता है.