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OTT Releases This Weekend: मार्च के आखिरी हफ्ते में ऑनलाइन पर्दे पर देखें ये क्राइम थ्रिलर और हॉरर सीरीज-फिल्में

इस हफ्ते ओटीटी रिलीज में वलाथु वाशाथे कल्लन, काट्टान, मर्दानी 3 और मस्तिश्का मरनम शामिल हैं.

OTT Releases This Weekend
ओटीटी लेटेस्ट रिलीज (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 28, 2026 at 10:30 AM IST

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हैदराबाद: मार्च के अंत के साथ ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नई फिल्में रिलीज कर रहे हैं. दर्शक क्राइम थ्रिलर, हॉरर, साइंस फिक्शन और अन्य कैटेगरी में से चुन सकते हैं. यह महीना वलाथु वशथे कल्लन, मस्तिश्का मरनम और काट्टान जैसी बड़ी फिल्मों की रिलीज के साथ रोमांचक मोड़ पर खत्म हो रहा है. नीचे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार और मनोरमा मैक्स पर उपलब्ध इस हफ्ते रिलीज होने वाली सीरीज और फिल्मों की लिस्ट दी गई है.

वलाथु वशथे कल्लन

रिलीज की तारीख: 27 मार्च

ओटीटी प्लेटफॉर्म: मनोरमा मैक्स

कलाकार: बीजू मेनन, जोजू जॉर्ज, लीना, लियोना लिशॉय, शाजू श्रीधर

वलाथु वशथे कल्लन एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जो इंस्पेक्टर एंटनी जेवियर के जीवन और उनके बेटे फिलिप के साथ उनके जटिल रिश्ते पर आधारित है. एंटनी अपने सख्त और अहंकारी स्वभाव से जूझ रहे होते हैं, तभी उनके जीवन में सिलसिलेवार अपराध घटित होते हैं. एक युवती की शिकायत को नजरअंदाज कर दिया जाता है, और जल्द ही वह युवती और उसकी सहेली आइरीन दोनों मृत पाई जाती हैं. आइरीन की हत्या से पहले एंटनी को उसके साथ देखे जाने के बाद, वह अपराध में संदिग्ध बन जाता है. एंटनी के अतीत और उसके संदिग्ध फैसलों के बारे में सच्चाई सामने आने के साथ ही, घटनाक्रम में एक नाटकीय मोड़ आता है, जब एंटनी को पता चलता है कि आइरीन की हत्या का दोषी उसका अपना बेटा फिलिप है.

मस्तिश्का मरणम

रिलीज की तारीख: 27 मार्च

ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

कलाकार: निरंज मनियानपिला, राजिशा विजयन, जगदीश, झिन्ज़ शान, दिव्य प्रभा, राहुल राजगोपाल, सुरेश कृष्ण, विष्णु अगस्त्य

मस्तिश्का मारनम: साइमन की यादें एक साइंस फिक्शन थ्रिलर है, जिसकी कहानी भविष्य के 2046 के कोच्चि में घटित होती है. यह एक ऐसे पिता की कहानी है जो अपने निजी नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा है. उसे एक खास वर्चुअल रियलिटी गेम मिलता है, जो उसे दूसरों की यादें देखने और अनुभव करने की सुविधा देता है. शुरुआत में यह रोमांचक लगता है, लेकिन हालात तब खतरनाक हो जाते हैं, जब वह गलती से किसी और के दिमाग के जरिए एक हत्या का गवाह बन जाता है. जैसे-जैसे वह गहराई में उतरता है, वह एक अंधेरी और रहस्यमयी स्थिति में फंस जाता है जो वास्तविकता और स्मृति के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है.

काट्टान

रिलीज की तारीख: 27 मार्च

ओटीटी प्लेटफॉर्म: जियोहॉटस्टार

कलाकार: विजय सेतुपति, मिलिंद सोमन, सुदेव नायर, वडिवेल मुरुगन, रिशा जैकब्स, वीजे पारू, कलाइवानी भास्कर, मुथुकुमार

एम. मणिकंदन द्वारा निर्देशित 'काट्टान' तमिलनाडु के एक शांत गांव में घटित एक रहस्यमय थ्रिलर फिल्म है. कहानी एक छोटे से पुलिस स्टेशन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपराध न होने के कारण बंद होने की कगार पर है। लेकिन अचानक हालात तब बदल जाते हैं जब पास की पहाड़ियों में एक कटा हुआ मानव सिर मिलता है.

इसके बाद पुलिस दल शव के शेष भाग की तलाश शुरू करता है. वे मृतक की पहचान जानने की कोशिश करते हैं. इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि मृतक मुथु है, जिसका किरदार विजय सेतुपति ने निभाया है. जब पुलिस दल अलग-अलग ग्रामीणों से बात करता है, तो उन्हें मुथु के बारे में बहुत अलग-अलग राय सुनने को मिलती हैं. कुछ लोग कहते हैं कि वह एक अच्छा इंसान था जिसने कई लोगों की मदद की, जबकि अन्य कहते हैं कि वह एक खतरनाक व्यक्ति था जिसने कई लोगों के साथ क्रूरता की.

मर्दानी 3

रिलीज की तारीख: 27 मार्च

ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

कलाकार: रानी मुखर्जी, जानकी बोदीवाला, मल्लिका प्रसाद

मर्दानी 3 एक एक्शन थ्रिलर है, जो अभिराज मीनावाला द्वारा निर्देशित और यशराज फिल्म्स के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है. यह मर्दानी फ्रेंचाइजी का तीसरा भाग है और मर्दानी 2 के बाद की कहानी को जारी रखता है. फिल्म पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय पर आधारित है, जो एक गंभीर मामले की जांच कर रही है, जहां रहस्यमय परिस्थितियों में केवल तीन महीनों में 93 युवा लड़कियां लापता हो गई हैं.

समथिंग वेरी बैड इज़ गोइंग टू हैपन

रिलीज की तारीख: वर्तमान में स्ट्रीमिंग हो रही है

ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

कलाकार: कैमिला मोरोन, एडम डिमार्को, गस बिरनी, कार्ला क्रोम

हेली जेड बोस्टन द्वारा निर्मित 'समथिंग वेरी बैड इज़ गोइंग टू हैपन' एक हॉरर मिनी सीरीज है. कहानी राहेल और निकी नामक एक जोड़े के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी शादी एक हफ्ते में होने वाली है, लेकिन शादी से पहले ही कुछ भयानक घटित हो जाता है और सब कुछ खतरे में पड़ जाता है.

हाउस ऑफ डेविड सीजन 2

रिलीज की तारीख: वर्तमान में स्ट्रीमिंग हो रही है

ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेज़न प्राइम वीडियो

कलाकार: माइकल इस्कंदर, अली सुलेमान, ऐलेट ज़्यूरर, स्टीफ़न लैंग

नए सीजन की स्ट्रीमिंग प्राइम वीडियो पर 27 मार्च, 2026 से शुरू हो चुकी है, जिसमें सभी आठ एपिसोड एक साथ रिलीज किए जाएंगे. कहानी डेविड के सफर को आगे बढ़ाती है, जो एक साधारण चरवाहे से एक बहादुर योद्धा और भावी राजा बनता है, जबकि राजा शाऊल की शक्ति धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है.

यह सीरीज मध्य पूर्व में लगभग 1000 ईसा पूर्व में घटित होती है, और इसमें डेविड (माइकल इस्कंदर द्वारा अभिनीत) की कहानी दिखाई गई है, जो मार्टिन फोर्ड द्वारा अभिनीत गोलियत के खिलाफ अपनी प्रसिद्ध लड़ाई के बाद की है. इस सीरीज के लेटेस्ट सीजन में डेविड को बढ़ती जिम्मेदारियों, राजनीति और नेतृत्व से निपटने में आने वाली चुनौतियों को दर्शाया गया है.

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