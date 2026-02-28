ETV Bharat / entertainment

OTT Releases This Weekend: फरवरी के आखिर में देखें ये मजेदार फिल्में, सीरीज और शो, जानें कब और कहां

हैदराबाद: फरवरी के अंत के साथ ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नई फिल्में रिलीज कर रहे हैं. दर्शक साइकोलॉजिकल थ्रिलर, रोमांटिक ड्रामा और अन्य कई जोनर में से अपनी पसंद की फिल्म चुन सकते हैं. ब्रिजर्टन सीजन 4 पार्ट 2, एक्यूज्ड और ब्लैक फोन 2 जैसी बड़ी फिल्मों की रिलीज के साथ यह महीना रोमांचक मोड़ पर समाप्त हो रहा है. नीचे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, जियोहॉटस्टार और जी5 पर उपलब्ध इस सप्ताह की लेटेस्ट रिलीज के बारे में बताया गया है. ब्रिजर्टन सीजन 4 भाग 2 रिलीज की तारीख: पहले से ही स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध है कहां देखें: नेटफ्लिक्स कलाकार: ल्यूक थॉम्पसन, येरिन हा, जोनाथन बेली पहले भाग के अंत से आगे बढ़ते हुए, ब्रिजर्टन सीजन 4 का दूसरा भाग बेनेडिक्ट ब्रिजर्टन (ल्यूक थॉम्पसन द्वारा अभिनीत) और सोफी बेक (येरिन हा द्वारा अभिनीत) की सिंड्रेला जैसी प्रेम कहानी को जारी रखता है. सोफी एक होशियार युवती है, जिससे बेनेडिक्ट की मुलाकात अपनी मां के भव्य मास्क पार्टी में हुई थी. उस रात, वह सजी-धजी थी और रहस्यमयी 'चांदी की पोशाक वाली महिला' के रूप में अपनी पहचान छिपा रही थी. अब जब बेनेडिक्ट को सोफी की असलियत पता चल गई है, तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा. क्या वह अपने दिल की सुनेगा और सच्चे प्यार को चुनेगा? या फिर सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण उसे जाने देगा? वन बैटल ऑफ्टर अनेदर रिलीज की तारीख: पहले से ही स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध है कहां देखें: जियोहॉटस्टार कलाकार: लियोनार्डो डिकैप्रियो, सीन पेन, बेनिकियो डेल टोरो पॉल थॉमस एंडरसन द्वारा लिखित, निर्देशित और निर्मित फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनेदर' थॉमस पिंचन के 1990 के उपन्यास 'वाइनलैंड' से प्रेरित है. यह बॉब की कहानी है, जो एक पूर्व क्रांतिकारी है और अब अपनी छोटी बेटी विला के साथ एकांत और शांत जीवन जी रहा है. बॉब अपने हिंसक अतीत को पीछे छोड़ना चाहता है लेकिन, उसका शांतिपूर्ण जीवन तब अस्त-व्यस्त हो जाता है जब उसका पुराना दुश्मन, लॉकजॉ, 16 साल बाद लौट आता है. इसके तुरंत बाद, विला लापता हो जाती है, जिससे बॉब को अपने अतीत का सामना करने और अपनी बेटी को बचाने के लिए संघर्ष करने पर मजबूर होना पड़ता है. द ब्लफ रिलीज की तारीख: पहले से ही स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध है कहां देखें: अमेजन प्राइम वीडियो कलाकार: प्रियंका चोपड़ा जोनस, कार्ल अर्बन, इस्माइल क्रूज कोर्डोवा द ब्लफ तलवारबाजी और रोमांच से भरपूर एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है. इसका निर्देशन फ्रैंक ई. फ्लावर्स ने किया है और इसकी पटकथा फ्लावर्स और जो बॉलारिनी ने लिखी है. फिल्म का निर्माण एजीबीओ, सिनेस्टार पिक्चर्स और पर्पल पेबल पिक्चर्स ने किया है. कहानी 1800 के दशक के उत्तरार्ध में कैरिबियन में घटित होती है. यह एक ऐसी महिला की कहानी है जो कभी समुद्री डाकू थी. वह अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती है. लेकिन जब उसके अतीत के लोग लौट आते हैं, तो उसे अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए फिर से लड़ना पड़ता है.