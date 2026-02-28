OTT Releases This Weekend: फरवरी के आखिर में देखें ये मजेदार फिल्में, सीरीज और शो, जानें कब और कहां
इस सप्ताह ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों और टीवी शो में कई एंटरटेनिंग कंटेंट शामिल हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 28, 2026 at 10:18 AM IST
हैदराबाद: फरवरी के अंत के साथ ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नई फिल्में रिलीज कर रहे हैं. दर्शक साइकोलॉजिकल थ्रिलर, रोमांटिक ड्रामा और अन्य कई जोनर में से अपनी पसंद की फिल्म चुन सकते हैं. ब्रिजर्टन सीजन 4 पार्ट 2, एक्यूज्ड और ब्लैक फोन 2 जैसी बड़ी फिल्मों की रिलीज के साथ यह महीना रोमांचक मोड़ पर समाप्त हो रहा है. नीचे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, जियोहॉटस्टार और जी5 पर उपलब्ध इस सप्ताह की लेटेस्ट रिलीज के बारे में बताया गया है.
ब्रिजर्टन सीजन 4 भाग 2
रिलीज की तारीख: पहले से ही स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध है
कहां देखें: नेटफ्लिक्स
कलाकार: ल्यूक थॉम्पसन, येरिन हा, जोनाथन बेली
पहले भाग के अंत से आगे बढ़ते हुए, ब्रिजर्टन सीजन 4 का दूसरा भाग बेनेडिक्ट ब्रिजर्टन (ल्यूक थॉम्पसन द्वारा अभिनीत) और सोफी बेक (येरिन हा द्वारा अभिनीत) की सिंड्रेला जैसी प्रेम कहानी को जारी रखता है. सोफी एक होशियार युवती है, जिससे बेनेडिक्ट की मुलाकात अपनी मां के भव्य मास्क पार्टी में हुई थी. उस रात, वह सजी-धजी थी और रहस्यमयी 'चांदी की पोशाक वाली महिला' के रूप में अपनी पहचान छिपा रही थी. अब जब बेनेडिक्ट को सोफी की असलियत पता चल गई है, तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा. क्या वह अपने दिल की सुनेगा और सच्चे प्यार को चुनेगा? या फिर सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण उसे जाने देगा?
वन बैटल ऑफ्टर अनेदर
रिलीज की तारीख: पहले से ही स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध है
कहां देखें: जियोहॉटस्टार
कलाकार: लियोनार्डो डिकैप्रियो, सीन पेन, बेनिकियो डेल टोरो
पॉल थॉमस एंडरसन द्वारा लिखित, निर्देशित और निर्मित फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनेदर' थॉमस पिंचन के 1990 के उपन्यास 'वाइनलैंड' से प्रेरित है. यह बॉब की कहानी है, जो एक पूर्व क्रांतिकारी है और अब अपनी छोटी बेटी विला के साथ एकांत और शांत जीवन जी रहा है. बॉब अपने हिंसक अतीत को पीछे छोड़ना चाहता है लेकिन, उसका शांतिपूर्ण जीवन तब अस्त-व्यस्त हो जाता है जब उसका पुराना दुश्मन, लॉकजॉ, 16 साल बाद लौट आता है. इसके तुरंत बाद, विला लापता हो जाती है, जिससे बॉब को अपने अतीत का सामना करने और अपनी बेटी को बचाने के लिए संघर्ष करने पर मजबूर होना पड़ता है.
द ब्लफ
रिलीज की तारीख: पहले से ही स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध है
कहां देखें: अमेजन प्राइम वीडियो
कलाकार: प्रियंका चोपड़ा जोनस, कार्ल अर्बन, इस्माइल क्रूज कोर्डोवा
द ब्लफ तलवारबाजी और रोमांच से भरपूर एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है. इसका निर्देशन फ्रैंक ई. फ्लावर्स ने किया है और इसकी पटकथा फ्लावर्स और जो बॉलारिनी ने लिखी है. फिल्म का निर्माण एजीबीओ, सिनेस्टार पिक्चर्स और पर्पल पेबल पिक्चर्स ने किया है. कहानी 1800 के दशक के उत्तरार्ध में कैरिबियन में घटित होती है. यह एक ऐसी महिला की कहानी है जो कभी समुद्री डाकू थी. वह अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती है. लेकिन जब उसके अतीत के लोग लौट आते हैं, तो उसे अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए फिर से लड़ना पड़ता है.
एक्यूज्ड
रिलीज की तारीख: 27 फरवरी
कहां देखें: नेटफ्लिक्स
कलाकार: कोंकणा सेन शर्मा, प्रतिभा रांटा, मशहूर अमरोही
अनुभूति कश्यप द्वारा निर्देशित फिल्म 'एक्यूज्ड' एक सम्मानित और सफल स्त्री रोग विशेषज्ञ की कहानी है, जिसका जीवन यौन दुराचार के आरोपों के बाद अचानक बदल जाता है. अफवाहें फैलने लगती हैं और उसका निजी और पेशेवर जीवन बुरी तरह प्रभावित होने लगता है. उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है और उसकी सारी मेहनत दांव पर लग जाती है. यह देखकर उसकी पत्नी सच्चाई का पता लगाने का फैसला करती है और खुद जांच शुरू कर देती है. यह फिल्म समाज में अन्याय, सत्ता के दुरुपयोग और पूर्वाग्रह के कारण लोगों के साथ होने वाले अनुचित व्यवहार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालती है.
ब्लैक फोन 2
रिलीज की तारीख: 28 फरवरी
कहां देखें: जियोहॉटस्टार
कलाकार: मेसन थेम्स, मैडलीन मैकग्रा, जेरेमी डेविस, एथन हॉक
स्कॉट डेरिकसन द्वारा निर्देशित ब्लैक फोन 2, पहली फिल्म की डरावनी कहानी को आगे बढ़ाती है. हालांकि ग्रैबर मारा गया था, लेकिन उसकी बुराई खत्म नहीं हुई है. ब्लैक फोन फिर से बजने लगता है, और वह मरने के बाद भी फिन को परेशान करने लगता है. वह फिन की बहन ग्वेन को भी निशाना बनाता है, और डरावने दृश्यों के जरिए उन्हें डराने और चोट पहुंचाने की कोशिश करता है. डरे हुए फिन और ग्वेन अपने डर का सामना करने और इस मानसिक यातना को रोकने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे-जैसे वे गहराई से छानबीन करते हैं, उन्हें एक चौंकाने वाला रहस्य पता चलता है और उन्हें एहसास होता है कि मरने के बाद हत्यारा और भी शक्तिशाली हो गया है.
सीक्रेट स्टोरीज: रोसलिन
रिलीज की तारीख: 27 फरवरी
कहां देखें: जियोहॉटस्टार
कलाकार: मीना, संजना दीपू, विनीत
सीक्रेट स्टोरीज़: रोसलिन एक मलयालम मनोवैज्ञानिक थ्रिलर सीरीज है, जिसका निर्देशन सुमेष नंदकुमार ने किया है और इसे जीतू जोसेफ ने पेश किया है. कहानी रोसलिन नाम की एक युवती के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे बार-बार एक ही तरह के बुरे सपने आने लगते हैं. उसे अजीब और डरावने दृश्य भी दिखाई देने लगते हैं. समय बीतने के साथ-साथ उसका मानसिक तनाव बढ़ता जाता है. उसे सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात हरे रंग की आंखों वाले एक रहस्यमय व्यक्ति का बार-बार उसके सपनों और दृश्यों में प्रकट होना है.
अंधा प्यार 2.0
रिलीज की तारीख: 28 फरवरी
कहां देखें: ZEE5
कलाकार: विवेक समतानी, ओंकार, निशांत तंवर, कौस्तभ अग्रवाल
अंधा प्यार 2.0 एक हिंदी भाषा का कॉमेडी-रियलिटी ब्लाइंड डेटिंग शो है, जिसमें एक महिला आंखों पर पट्टी बांधकर चार पुरुषों में से किसी एक को चुनती है. विवेक समतानी द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो में कौस्तुभ अग्रवाल, रॉहित सिंह, कुशाग्रा श्रीवास्तव और अन्य कॉमेडियन शामिल हैं. यह शो दिखावे के बजाय व्यक्तित्व पर जोर देता है, और प्रतियोगी तभी अपना चेहरा दिखाते हैं जब उनका व्यक्तित्व मेल खाता है.