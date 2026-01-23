ETV Bharat / entertainment

OTT Releases: 'दलदल' से 'मार्क' तक जनवरी के आखिरी हफ्ते में हिंदी-साउथ सिनेमा से रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज

जनवरी 2026 का आखिरी हफ्ता लगभग शुरू हो चुका है और इस हफ्ते कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज होंगी अभी से डेट नोट कर लें.

जनवरी के आखिरी हफ्ते में हिंदी-साउथ सिनेमा से रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 23, 2026 at 11:22 AM IST

Updated : January 23, 2026 at 11:33 AM IST

हैदराबाद: जनवरी का आखिरी हफ्ता बचा है और नए साल 2026 में का पहला महीना एंटरटेनमेंट के लिहाज अभी तक काफी शानदार रहा है. आज 23 जनवरी को थिएटर पर साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक बॉर्डर 2 चल पड़ी है, जो दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. इस बीच हम आपको बताएंगे जनवरी महीने के आखिरी हफ्ते में रिलीज होने जा रही उन देसी-विदेशी ओटीटी पर रिलीज हो रही फिल्में और सीरीज की डेट, जिन्हें आप अपने मोबाइल में कहीं भी सकते हैं.

  • हिंदी सिनेमा की ओटीटी रिलीज

तेरे इश्क में

बीते साल 2025 के आखिर में रिलीज हुई धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरे इश्क ने थिएटर में शानदार प्रदर्शन किया था. आनंद एल रॉय की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी की थी. अब इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म को आज 23 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

स्पेस जेन

अरुनभ कुमार के डायरेक्शन में बनी स्पेस जेन: चंद्रयान (स्पेस साइंस ड्रामा हिंदी) जियो हॉटस्टार पर आज 23 जनवरी से देख सकते हैं. इस सीरीज में इसरो के असफल चंद्रयान 2 मिशन के पीछे की कहानियों को दिखाया जाएगा. साथ ही चंद्रयान 3 की सफलता के सीन भी इसमें देखने को मिलेंगे. श्रिया सरन, नकुल मेहता और गोपाल दत्त सीरीज में अहम रोल में हैं.

मस्ती 4

रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताभ स्टारर कॉमेडी ड्रामा फिल्म मस्ती 4 भी आज 23 जनवरी से ओटीटी प्लेटफॉर्म जी 5 पर देख सकते हैं. फिल्म बीती साल 2025 में रिलीज हुई थी, जिसे मिलाप जावेरी ने डायेरक्ट किया था. फिल्म थिएटर पर फ्लॉप साबित हुई और अब देखना होगा कि ओटीटी पर फिल्म क्या कमाल करती है.

गुस्ताख इश्क

यह एक पोएटिक ड्रामा हिंदी फिल्म है, जिसमें विजय वर्मा और फातिमा सना शेख अहम रोल में हैं. फिल्म पुरानी दिल्ली की गलियों और वहां के अदब वाले प्यार में झांकने का असवर देती है. गुस्ताख इश्क कल 24 जनवरी से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने जा रही है.

दलदल

दम लगाके हईसा फेम एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर जनवरी के सेकेंड लास्ट डे यानी 30 जनवरी को ओरिजिनल और न्यू क्राइम थ्रिलर सीरीज दलदल से आ रही हैं. अमृत राज गुप्ता ने इसका निर्देशन किया है. इस सीरीज का ट्रेलर पहले ही दर्शकों के रोंगटे खड़े कर चुका है. इसे 30 जनवरी को प्राइम वीडियो पर ही देख सकते हैं.

  • साउथ सिनेमा की OTT रिलीज

सिराई

साउथ सिनेमा से क्राइम और कोर्टरूम ड्रामा तमिल फिल्म सिराई भी आज 23 जनवरी सो जी5 पर देख सकते हैं. फिल्म की कहानी साल 2000 के आसपास की है, जिसमें विक्रम प्रभु लीड रोल में हैं. यह कहानी एक मर्डर केस में फंसे निर्दोष इंसान की है.

मार्क

कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार किच्चा सुदीप की हाई ऑक्टेन थ्रिलर फिल्म भी आज 23 जनवरी से जियोस्टार पर स्ट्रीम हो रही है. विजय कार्तिकेय के निर्देशन में बनी फिल्म की कहानी एक पूर्व जासूस की कहानी है, जिसे एक पुराने कर्ज को चुकाने के लिए हिंसा की दुनिया में वापस लौटना पड़ता है. यह फिल्म अंतरराष्ट्रीय अपराध गिरोहों के काले सच को उजागर करती है, जिसमें मास एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं.

चिकातिलो

शोभिता धुलिपाला, विश्वादेव राजाकोंडा, चैतन्य विसालक्ष्मी, ईशा चावला स्टारर एक क्राइम थ्रिलर है. इसमें शोभिता ने पूर्व क्रिमिनोलॉजी ग्रेजुएट संध्या नामक अधिकारी का रोल किया है, जो अब सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम पॉडकास्ट करती है. इस तेलुगु ड्रामा को 23 जनवरी से प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

45

शिवाराजकुमार, उपेंद्र और राज बी शेट्टी स्टारर कन्नड़ ड्रामा 45 भी आज 23 जनवरी से ओटीटी प्लेटफॉर्म जी 5 पर स्ट्रीम हो रही है. कन्नड़ फिल्म '45' की कहानी मृत्यु, कर्म और आत्मा की यात्रा पर आधारित है, जो गरुड़ पुराण की अवधारणाओं से प्रेरित है, जिसमें मुख्य किरदार विनय (राज बी शेट्टी) को यमराज (उपेंद्र) द्वारा 45 दिनों में मरने का श्राप मिलता है, और शिवराजकुमार एक संरक्षक की भूमिका निभाते हैं, जो उसे जीवन-मृत्यु के बीच के रहस्यों और आध्यात्मिक चुनौतियों से जूझने में मदद करते हैं.

