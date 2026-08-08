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OTT RELEASES : 'मैं वापस आऊंगा' से ऑस्कर नॉमिनेट फिल्म 'हैमनेट' तक, इस हफ्ते देखें ये फिल्में-सीरीज

साइंस पर आधारित रोमांचक फिल्म 'द लास्ट हाउस' में, सिएटल में रहने वाला एक चार सदस्यीय परिवार एक तूफान के दौरान रहस्यमय तरीके से अपने ही घर में जल-नियंत्रण करने वाली एक अदृश्य शक्ति द्वारा फंस जाता है. पांच वर्षों तक कष्टदायी कैद में रहने के दौरान, वे भोजन का राशन करते हैं, घर के अंदर छोटी-छोटी फसलें उगाते हैं और गहरे मानसिक तनाव का सामना करते हैं, अंततः उन प्राणियों के प्रति दया का अंतिम कार्य उन्हें मुक्त कर देता है.

कास्टर: ग्रेटा ली, वैगनर मौरा, नूह अलेक्जेंडर सोस्नोव्स्की, गेब्रियल बारबोसा, रिले चुंग, एम्मा हो

इधयम मुरली फिल्म इधया (अथर्वा मुरली) की कहानी है, जो एक शर्मीला युवक है और अपनी शादी से पहले घबरा जाता है. यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक अजनबी (फहद फासिल) से होती है और वह उसे अपने स्कूल, कॉलेज और वयस्कता के दौरान अनकहे, एकतरफा प्यार के संघर्षों के बारे में बताता है. अंततः वह अपने अतीत का सामना करने और अपनी दुल्हन तक पहुंचने का साहस जुटाता है.

कास्ट: अथर्व मुरली, फहद फासिल, प्रीति मुकुंदन, कयादु लोहार, मालविका मोहनन

नेटफ्लिक्स की सीरीज 'ऑपरेशन सफ़ेद सागर: द हाईएस्ट एयर फ़ोर्स मिशन' 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायु सेना के बहादुर गोल्डन एरो स्क्वाड्रन की सच्ची कहानी बताती है. जब पाकिस्तानी सेना ऊंची पर्वतीय चोटियों पर कब्जा कर लेती है, तो युवा पायलट बर्फीले इलाकों को वापस हासिल करने में जमीनी सैनिकों की मदद करने के लिए बेहद खराब मौसम में खतरनाक, ऊंचाई पर हवाई हमले करते हैं.

कास्ट: सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, दीया मिर्जा, अभय वर्मा, आदिल हुसैन

ऑपरेशन सफेद सागर: द हाईएस्ट एयर फोर्स मिशन

इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' 95 वर्षीय बिस्तर पर पड़े ईश्वर (नसीरुद्दीन शाह द्वारा अभिनीत) की कहानी है, जिसका मन एक दुखद प्रेम कहानी और 1947 के विभाजन के दौरान सरगोधा में खोए हुए अपने घर की यादों में उलझा हुआ है. उसका पोता निर्वैर (दिलजीत दोसांझ) इस पुरानी प्रेम कहानी को जोड़कर उसे शांति प्रदान करता है.

कास्टर: दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना, शारवरी

हैदराबाद: अगस्त के दूसरे हफ्ते नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ज़ी5, सोनीलिव और जियोहॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई रोमांचक फिल्में और वेब सीरीज आ रही हैं. ऑस्कर विनिंग हॉलीवुड फिल्म हैमनेट से 'मैं वापस आऊंगा' और 'ऑपरेशन सफेद सागर: द हाईएस्ट एयर फोर्स मिशन' से लेकर 'द लास्ट हाउस', 'लेनिन' और 'वधांधी: द मिस्ट्री ऑफ मणि सीजन 2' तक, हर तरह के दर्शक के लिए कुछ न कुछ है. आइए देखते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी ओटीटी रिलीज.

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म- ZEE5

कास्ट: अखिल अक्किनेनी, भाग्यश्री बोरसे, प्रमोद पंजू, ईश्वरी राव

आंध्र प्रदेश के एक गांव में घटित तेलुगु एक्शन-ड्रामा फिल्म 'लेनिन' एक अनाथ लेनिन (अखिल अक्किनेनी) की कहानी है, जिसे एक शक्तिशाली परिवार ने बेटे की तरह पाला है. उसका अपने पालक भाई वसंत से गहरा रिश्ता है और वह भारती (भाग्यश्री बोरसे) से प्रेम करने लगता है. स्थानीय द्रौपदी उत्सव के दौरान महाभारत से प्रेरित होकर, छिपे हुए विश्वासघात, गाँव की गहरी दुश्मनी और निष्ठाओं का हिंसक टकराव अंततः लेनिन को प्रतिशोध के एक अंधकारमय मार्ग पर धकेल देते हैं.

तुम्बाडची मंजुला

डेट: 7 अगस्त

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म- ZEE5

कास्ट: ओम भुटकर, जीतेंद्र जोशी, साई ताम्हणकर, मकरंद अनासपुरे, उषा नाडकर्णी

तुम्बाडची मंजुला एक मराठी हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें केशव नाम का एक बेफिक्र गांव का युवक मुसीबत से बचने के लिए मंजुला नाम की भूतनी के वश में होने का झूठ बोलता है. जैसे-जैसे यह झूठा भूत-प्रेत का मामला गांव में दहशत और अराजकता फैलाता है, जिसमें नकली पुजारी भी शामिल होते हैं, मंजुला की असली बेटी शोभा के आगमन की वजह बनती है. अंत में, गांव के मुखिया रवि अन्ना द्वारा शोभा से शादी करने का फैसला करने पर कहानी का समाधान होता है.

डेथ इंक. सीजन 4

डेट: 7 अगस्त

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म-नेटफ्लिक्स

कास्ट: कार्लोस एरेस, डिएगो मार्टिन, अमाया सलामांका, एसेन लोपेज़, साल्वा रीना

डेथ इंक. के आखिरी सीज़न में, टोरेग्रोसा फ्यूनरल होम में अराजकता चरम पर पहुँच जाती है जब चेमी कुछ समय के लिए अंतरिम निदेशक के रूप में कार्यभार संभालता है। उसके अजीबोगरीब नए प्रबंधन विचारों से लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारी दामासो को चिढ़ होती है, जो एक वफादार प्रशंसक होने का दिखावा करने और चुपचाप अपने नए बॉस के खिलाफ साजिश रचने के बीच जूझ रहा होता है।

बैक रूम्स

डेट: 7 अगस्त

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म- SonyLIV पर स्ट्रीमिंग

कलाकार: चिवेटेल एजियोफोर, रेनेट रीन्सवे, मार्क डुप्लास, फिन बेनेट, लुकिता मैक्सवेल

बैक रूम्स में, क्लार्क नाम का एक संघर्षरत फर्नीचर स्टोर मालिक एक गुप्त दीवार से होकर पीले कमरों के एक अंतहीन, रहस्यमय भूलभुलैया में गिर जाता है. जैसे-जैसे वह अपना मानसिक संतुलन खोता जाता है और यादों और भय के इस आयाम में फंस जाता है, उसका चिकित्सक उसे बचाने के लिए उस विचित्र भूलभुलैया में जाता है, जहां उसे भयानक छिपी हुई शक्तियों और विकृत होती वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है.

फ्लेक्स एक्स कॉप सीजन 1

डेट: 7 अगस्त

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म- जियोहॉटस्टार

कास्ट: अहं बो-ह्यून, पार्क जी-ह्यून, कांग सांग-जून, किम शिन-बी, क्वाक सी-यांग

फ्लेक्स एक्स कॉप सीजन 1 में, जिन यी-सू नाम का एक बिगड़ा हुआ, अमीर वारिस एक आपराधिक मामले में फंस जाता है और उसे पुलिस जासूस बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है. वह एक गंभीर और मेहनती महिला जासूस, ली कांग-ह्यून के साथ मिलकर काम करता है. यी-सू अपनी अपार दौलत, हेलीकॉप्टरों और उच्च स्तरीय संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए खतरनाक अपराधियों को पकड़ता है और साथ ही अपने परिवार से जुड़े गहरे रहस्य को भी सुलझाता है.

वधंधी: द मिस्ट्री ऑफ मणि सीजन 2

डेट: 7 अगस्त

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म-प्राइम वीडियो

कास्ट: एम शशिकुमार, यशवंत, अनघा मारुथोरा, अपर्णा दास, विवेक प्रसन्ना

वधंधी: द मिस्ट्री ऑफ मणि के दूसरे सीज़न में, सब-इंस्पेक्टर मूसा रज़ा मदुरै में एक नए मामले की जांच करते हैं, जब एक राजमार्ग परियोजना के दौरान रहस्यमय कंकाल के अवशेष मिलते हैं. जैसे-जैसे वह हड्डियों के पीछे छिपे गहरे रहस्यों की पड़ताल करते हैं, उनका सामना मणि नामक एक शांत, मायावी कैदी से होता है, जिसके पास इस रोंगटे खड़े कर देने वाली हत्या का रहस्य है.

हैमनेट

डेट: 7 अगस्त

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म- लायंसगेट प्ले

कास्ट: एम शशिकुमार, यशवंत, अनघा मारुथोरा, अपर्णा दास, विवेक प्रसन्ना

साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म हैमनेट एक ऐतिहासिक फिल्म है, जिसका निर्देशन क्लोई झाओ ने किया है और उन्होंने मैगी ओ'फारेल के साथ मिलकर इसकी पटकथा भी लिखी है. यह फिल्म ओ'फारेल के 2020 के उपन्यास पर आधारित है. फिल्म विलियम शेक्सपियर और उनकी पत्नी एग्नेस हैथवे के पारिवारिक जीवन को नाटकीय रूप से दर्शाती है , जिसमें वे अपने 11 वर्षीय बेटे हैमनेट की मृत्यु के सदमे से जूझते हैं. फिल्म में जेसी बकले और पॉल मेस्कल ने एग्नेस और विलियम की भूमिका निभाई है, साथ ही एमिली वॉटसन , जो एल्विन और नोआ जुप ने सहायक भूमिकाएं निभाई हैं.