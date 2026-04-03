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'मामला लीगल है सीजन 2' से 'फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2' तक, अप्रैल के पहले हफ्ते OTT पर आ रहीं ये जबरदस्त फिल्में-सीरीज

भाबीजी घर पर हैं: फन ऑन द रन एक कॉमेडी मूवी है जो पड़ोसियों विभूति नारायण मिश्रा (आसिफ शेख) और मनमोहन तिवारी (रोहिताश्व गौर) के बारे में है. वे अपनी पत्नियों अनीता और अंगूरी (शुभांगी अत्रे और विदिशा श्रीवास्तव) के साथ एक धार्मिक यात्रा पर उत्तराखंड जाते हैं. उनकी यात्रा में तब उथल-पुथल मच जाती है जब उनका सामना दो अजीब गैंगस्टर भाइयों, शांति (रवि किशन) और क्रांति (मुकेश तिवारी) से होता है. इसके बाद फिल्म में कई मजेदार और कॉमेडी सीन आते हैं जो आपको हंसने पर मजूबर कर देंगी.

'भाबीजी घर पर हैं: फन ऑन द रन' ओटीटी प्लेटफॉर्म : जी5 स्ट्रीमिंग डेट: 3 अप्रैल

रवि किशन कोर्टरूम कॉमेडी मामला लीगल है सीजन 2 में चालाक वीडी त्यागी के रूप में वापस आ गए हैं. निधि बिष्ट और नैला ग्रेवाल उनके साथ नजर आएंगी. जबकिदिनेश लाल यादव और कुशा कपिला जैसे नए कलाकार इस ड्रामा में नई जान डालते हुए दिखेंगे. इस सीजन में आपको बहुत ही अजीबोगरीब केस और मजेदार कोर्टरूम ड्रामा सीन देखने को मिलने वाला है. पहला सीजन, जो 2024 में शुरू हुआ था, अपने प्यारे किरदारों और कोर्ट की कार्यवाही के मजेदार चित्रण की वजह से फेमस हो गया था.

हैदराबाद: क्या आपने अपनी वीकेंड वॉचलिस्ट बना ली है? अगर नहीं तो चिंता न करें, हमने आपके लिए सब कुछ तैयार कर दिया है. हमने टॉप नई फिल्मों और टीवी सीरीज की एक लिस्ट बनाई है जो इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी. इस हफ्ते की रिलीज में सभी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे आप कोई फैमिली ड्रामा, हॉरर या हल्की-फुल्की कॉमेडी देखने के मूड में हों. आपके पसंदीदा प्लेटफ़ॉर्म पर क्या आ रहा है, इसकी एक लिस्ट यहां दी गई है.

'वध 2'

ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

स्ट्रीमिंग डेट: 3 अप्रैल

संजय मिश्रा और नीना गुप्ता स्टारर क्राइम थ्रिलर 'वध 2' अपनी पिछली फिल्म की दिलचस्प कहानी को आगे बढ़ाने के लिए ओटीटी पर आ गई है. यह जेल के बैकग्राउंड में नैतिकता, न्याय और जिंदा रहने की कहानी को दर्शाएगी. यह फिल्म, जो 6 फरवरी, 2026 को थिएटर में रिलीज हुई थी, 2022 की फिल्म वध का स्पिरिचुअल फॉलो-अप है.

'ब्लडहाउंड्स 2'

ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

स्ट्रीमिंग डेट: 3 अप्रैल

पहले सीजन के तीन साल बाद, ब्लडहाउंड्स अपने दूसरे सीजन के साथ वापस आ गया है. एक्शन से भरपूर यह कोरियन ड्रामा गन वू (वू डो ह्वान) और वू जिन (ली सांग यी) के सफर को आगे बढ़ाता है, जो एक लोन शार्क एम्पायर को खत्म करने के बाद, फिर से एक्शन में मोड में आ जाता है. इस बार वे एक ग्लोबल अंडरग्राउंड बॉक्सिंग लीग की क्रूर और भ्रष्ट दुनिया में उतरेंगे, जिसे बेरहम मास्टरमाइंड बेक जियोंग (रेन) लीड करता है.

'मां का सम'

ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो

स्ट्रीमिंग डेट: 3 अप्रैल

'मां का सम' एक मैथमेटिकल ड्रामा है. यह आठ-एपिसोड का ड्रामा अगस्त्य (मिहिर आहूजा) और उसकी मां के बीच की कहानी को दर्शाता है, जो 19 साल का मैथ का टैलेंट है और जिंदगी को एक एल्गोरिदम की तरह देखता है. यह मानते हुए कि इंसानी भावनाओं को मैथमेटिकल तरीके से सुलझाया जा सकता है, वह प्रोजेक्ट मॉम शुरू करता है और अपनी सिंगल मदर, विनीता (मोना सिंह) के लिए परफेक्ट रोमांटिक पार्टनर ढूंढने के मिशन में लग जाता है. हालांकि, उसका यह एल्गोरिदम तब गलत साबित होता है जब उसे पता चलता है कि असल दुनिया की भावनाएं नंबरों से कहीं ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती हैं.

'फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2'

ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो

स्ट्रीमिंग डेट: 5 अप्रैल

जोश हचर्सन, पाइपर रुबियो, एलिजाबेथ लेल जैसे सितारों से सजी फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज अपने दूसरे सीजन के साथ ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. यह पहली फिल्म के 1.5 साल बाद की कहानी को आगे बढ़ाएगी. जिसमें माइक श्मिट और उसकी बहन एबी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. एबी को दूसरी जगह ले जाया जाता है, जहां एक नया खतरा सामने आता है.