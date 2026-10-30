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OTT Release This Weekend: दिवाली से पहले धमाका, ओटीटी पर स्ट्रीम हुईं ये धांसू फिल्में और ड्रामा, जानें कौन-सी कहां देखें

'ऑब्सेशन'/'अक्का' ( Poster )

हैदराबाद: नया वीकेंड आ गया है. दिवाली से पहले कई सारी फिल्में और सीरीज दस्तक देने वाली हैं, जिसमें क्राइम थ्रिलर से लेकर इंटरनेशनल तक की सीरीज शामिल हैं. इनमें से कुछ पॉपुलर फिल्में और सीरीज की लिस्ट हम लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपने वॉचलिस्ट में शामिल कर सकती है. नीचे लिस्ट दी गई है...

'अक्का'

स्ट्रीमिंग डेट: 30 अक्टूबर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स कीर्ति सुरेश, राधिका आप्टे और तन्वी आजमी अभिनीत, यह तमिल क्राइम थ्रिलर 1980 के दशक के पेर्नुरू नामक एक काल्पनिक शहर पर आधारित है. यहां की राजनीतिक और आर्थिक सत्ता महिलाओं के एक ऐसे खास समूह के हाथों में है, जो सोने की तस्करी के अवैध कारोबार पर अपना दबदबा बनाए हुए है. उनकी इस ताकतवर दुनिया पर तब खतरा मंडराने लगता है, जब एक रहस्यमयी घटना उनके साम्राज्य को जोखिम में डाल देती है. 'ऑब्सेशन' स्ट्रीमिंग डेट: 30 अक्टूबर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: जियो हॉटस्टार करी बार्कर की निर्देशित 'ऑब्सेशन' बियर (माइकल जॉनस्टन) की कहानी है, जो एक अलौकिक वस्तु का इस्तेमाल करके अपने बचपन की क्रश निक्की (इंडे नवार्रेट) को अपने प्यार में डालने की कोशिश करता है. उसकी यह चाहत तब एक बुरे सपने में बदल जाती है, जब निक्की एक जानलेवा स्टॉकर बन जाती है और अपने ही शरीर पर उसका कोई काबू नहीं रहता. जब उनके दोस्त खतरे में पड़ जाते हैं, तो बियर इस श्राप को खत्म करने की पूरी कोशिश करता है. उसके इस कदम से निक्की की मानसिक हालत तो ठीक हो जाती है, लेकिन उसे अपने किए गए कामों के नतीजों का सामना करना पड़ता है. 'इम्मोर्टल' स्ट्रीमिंग डेट: 30 अक्टूबर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: सोनीलिव जी.वी. प्रकाश कुमार और कयादु लोहार अभिनीत 2026 की तमिल रोमांटिक हॉरर फिल्म 'इम्मोर्टल', 30 अक्टूबर को सोनीलिव पर स्ट्रीम होगी. मारियप्पन चिन्ना द्वारा निर्देशित यह फिल्म, 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लगभग आठ सप्ताह बाद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आ रही है. यह तमिल फैंटेसी हॉरर थ्रिलर एक कुंवारे युवक की कहानी है, जो एक आलीशान अपार्टमेंट में रहने जाता है, जहां पहले से ही एक सुंदर महिला रहती है. जल्द ही कुछ अजीब घटनाओं की वजह से उसकी नई जिंदगी में खलल पड़ जाता है और वह एक ऐसे रहस्य में फंस जाता है, जिसका संबंध कई मौतों से है. यह फिल्म तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में उपलब्ध है. 'मिर्जापुर: द मूवी' स्ट्रीमिंग डेट: 30 अक्टूबर