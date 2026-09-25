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OTT Release This Weekend: ऑनलाइन पर नई फिल्मों-सीरीज का आया तूफान, ये वीकेंड होगा धमाकेदार, देखें लिस्ट

'हुंकार: द रोर'/अगाधा ( Poster )

हैदराबाद: हफ्ते का वो समय फिर आ गया है जब हम आपके लिए ओटीटी एंटरटेनमेंट की दुनिया से फ्रेश फिल्में और सीरीज लेकर आए हैं. इस हफ्ते के लिए फिल्मों और शो का शानदार कलेक्शन है, जो आपकी लगातार शो देखने की इच्छा यानी बिंज-वॉचिंग क्रेविंग को पूरा करेगा. तो, अपना पॉपकॉर्न तैयार रखें , क्योंकि हम लेकर आए हैं, कुछ चुनिंदा फिल्में और सीरीज, जिसे आप इस हफ्ते अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. आइए, इस रोमांचक लाइनअप पर नजर डालते हैं. 'हुंकार: द रोर' स्ट्रीमिंग डेट: 25 सितंबर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: जियो हॉटस्टार 'हुंकार: द रोर' कहानी है 17 साल की मीनू रावत (अनीत पड्डा) की, जो एक ताकतवर नेता (रघुबीर यादव) पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है. उसकी शिकायत जल्द ही लोगों का ध्यान खींचती है और यह मामला ताकत, सच और लोगों की सोच से जुड़ी एक बड़ी बहस का केंद्र बन जाता है. जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ता है, एसीपी जसलीन सिंह सोनी (फातिमा सना शेख) जांच की जिम्मेदारी संभालती हैं. यह क्राइम ड्रामा मीनू के संघर्ष को दिखाता है और साथ ही जांच और मामले से जुड़े अलग-अलग दबावों को भी सामने लाता है. 'बकैती' सीजन 2 स्ट्रीमिंग डेट: 25 सितंबर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: जी5 कटारिया परिवार की वापसी हो रही है और इस बार उनका पुश्तैनी घर, 'कटारिया कुटीर', रीडेवलपमेंट (पुनर्विकास) से जुड़े विवाद के केंद्र में है. अजय, अलका और अमन के घर लौटने पर दोनों परिवारों को साथ रहना पड़ रहा है, जिससे पुरानी अनबन और नए झगड़े सामने आ रहे हैं. संजय (राजेश तैलंग) शांति बनाए रखने की कोशिश में लगे हैं, जबकि पैसों की चिंता, परिवार के लोगों का अहंकार और रोजमर्रा की नोक-झोंक बढ़ती जा रही है. 'अगाधा' स्ट्रीमिंग डेट: 25 सितंबर