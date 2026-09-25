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OTT Release This Weekend: ऑनलाइन पर नई फिल्मों-सीरीज का आया तूफान, ये वीकेंड होगा धमाकेदार, देखें लिस्ट

इस वीकेंड ओटीटी पर नई फिल्में, रियलिटी शो और लोगों की पसंदीदा पुरानी सीरीज के नए सीजन रिलीज हो रहे हैं. देखें लिस्ट...

Hunkkaar Agadha
'हुंकार: द रोर'/अगाधा (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2026 at 5:58 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: हफ्ते का वो समय फिर आ गया है जब हम आपके लिए ओटीटी एंटरटेनमेंट की दुनिया से फ्रेश फिल्में और सीरीज लेकर आए हैं. इस हफ्ते के लिए फिल्मों और शो का शानदार कलेक्शन है, जो आपकी लगातार शो देखने की इच्छा यानी बिंज-वॉचिंग क्रेविंग को पूरा करेगा. तो, अपना पॉपकॉर्न तैयार रखें , क्योंकि हम लेकर आए हैं, कुछ चुनिंदा फिल्में और सीरीज, जिसे आप इस हफ्ते अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. आइए, इस रोमांचक लाइनअप पर नजर डालते हैं.

'हुंकार: द रोर'

स्ट्रीमिंग डेट: 25 सितंबर

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: जियो हॉटस्टार

'हुंकार: द रोर' कहानी है 17 साल की मीनू रावत (अनीत पड्डा) की, जो एक ताकतवर नेता (रघुबीर यादव) पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है. उसकी शिकायत जल्द ही लोगों का ध्यान खींचती है और यह मामला ताकत, सच और लोगों की सोच से जुड़ी एक बड़ी बहस का केंद्र बन जाता है. जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ता है, एसीपी जसलीन सिंह सोनी (फातिमा सना शेख) जांच की जिम्मेदारी संभालती हैं. यह क्राइम ड्रामा मीनू के संघर्ष को दिखाता है और साथ ही जांच और मामले से जुड़े अलग-अलग दबावों को भी सामने लाता है.

'बकैती' सीजन 2

स्ट्रीमिंग डेट: 25 सितंबर

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: जी5

कटारिया परिवार की वापसी हो रही है और इस बार उनका पुश्तैनी घर, 'कटारिया कुटीर', रीडेवलपमेंट (पुनर्विकास) से जुड़े विवाद के केंद्र में है. अजय, अलका और अमन के घर लौटने पर दोनों परिवारों को साथ रहना पड़ रहा है, जिससे पुरानी अनबन और नए झगड़े सामने आ रहे हैं. संजय (राजेश तैलंग) शांति बनाए रखने की कोशिश में लगे हैं, जबकि पैसों की चिंता, परिवार के लोगों का अहंकार और रोजमर्रा की नोक-झोंक बढ़ती जा रही है.

'अगाधा'

स्ट्रीमिंग डेट: 25 सितंबर

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: जी5

एम.एस. राजू की डायरेक्ट की गई यह तेलुगु सुपरनैचुरल थ्रिलर माइथोलॉजी, मिस्ट्री और फैंटेसी का मिश्रण है. इस कहानी में कामाक्षी भास्करला, उल्का गुप्ता, रोशन बशीर और श्रवण रेड्डी मुख्य भूमिकाओं में हैं. कहानी एक रहस्यमयी गुफा, अजीब घटनाओं और सुपरनैचुरल ताकतों के इर्द-गिर्द घूमती है.

'राइज एंड फॉल: सीजन 2'

स्ट्रीमिंग डेट: 26 सितंबर

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: प्राइम वीडियो

पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग द्वारा होस्ट किए जा रहे इस दूसरे सीज़न में 15 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट शामिल हैं, जो 42 दिनों तक चलने वाले चैलेंज, गठबंधन और बदलते पावर डायनामिक्स का हिस्सा बनते हैं. कंटेस्टेंट को दो वर्गों में बांटा गया है: खास सुविधाओं वाले 'रूलर्स' (शासक), जो एक शानदार पेंटहाउस में रहते हैं, और 'वर्कर्स' (कामगार), जिन्हें बेसमेंट में रखा जाता है. जैसे-जैसे वे पदानुक्रम में ऊपर उठने के लिए मुकाबला करते हैं, आखिर में सिर्फ एक 'रूलर' ही ग्रैंड प्राइज जीत पाता है.

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 5

स्ट्रीमिंग डेट: 26 सितंबर

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

कपिल शर्मा अपने कॉमेडी टॉक शो के 5वें सीजन के साथ वापसी कर रहे हैं. उनके साथ सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू भी होंगे. नया सीजन त्योहारों के माहौल पर आधारित होगा और इसमें सेलिब्रिटी मेहमान, कॉमेडी स्केच, खुलकर बातचीत, मस्ती और मजाक देखने को मिलेंगे. पहले एपिसोड में अजय देवगन, श्रिया सरन, जयदीप अहलावत और इशिता दत्ता नजर आएंगे. 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 5' का प्रीमियर 26 सितंबर को रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर होगा और इसके नए एपिसोड हर शनिवार को आएंगे.

'शक: ट्रस्ट नो वन'

स्ट्रीमिंग डेट: 24 सितंबर

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

परिणीति चोपड़ा, जेनिफर विंगेट और ताहिर राज भसीन स्टारर यह मिस्ट्री थ्रिलर एक ऐसी मां की कहानी है जो नौ साल तक अपने उस बच्चे को ढूंढती रहती है, जो नवजात शिशु के तौर पर अस्पताल से गायब हो गया था. उसकी छानबीन धीरे-धीरे उसके सबसे करीबी लोगों से जुड़े राज खोलती है.

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