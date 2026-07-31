ETV Bharat / entertainment

OTT Releases: सावन के पहले हफ्ते में लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का, रोमांस से एक्शन तक, आ रहीं ये फिल्में-सीरीज

'है जवानी तो इश्क होना है'/'बैटमैन: केप्ड क्रूसेडर' सीजन 2 ( Poster )

हैदराबाद: क्या आप वीकेंड पर लगातार फिल्में या शो देखने का प्लान बना रहे हैं? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने इस वीक के लिए कई नई और रोमांचक फिल्में और शो रिलीज करने की तैयारी की है. दमदार फिल्मों से लेकर एनिमेटेड एडवेंचर और रियलिटी शो तक, यहां उन सभी प्रमुख फिल्मों और सीरीज की जानकारी दी गई है जो इस वीकेंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं. 'है जवानी तो इश्क होना है'

स्ट्रीमिंग डेट: 31 जुलाई

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: जी5 वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े और मनीष पॉल की अभिनीत फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है. इस फिल्म में लड़के की टूट जाती है, जिसके बाद वह विदेश में रहने लगता है. वहां, उसे एक नया प्यार मिलता है. लेकिन, कुछ समय बाद लड़के के पहले प्यार की एंट्री होती है, जिसके बाद सबकुछ बदल जाता है. 'राव बहादुर'

स्ट्रीमिंग डेट: 31 जुलाई

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स वेंकटेश महा के निर्देशन में बनी 'राव बहादुर' एक साइकोलॉजिकल डार्क कॉमेडी फिल्म है, जिसमें सत्यदेव मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे टॉलीवुड सुपरस्टार महेश बाबू और उनकी पत्नी-एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर ने प्रेजेंट किया था. नेटफ़्लिक्स ने पुष्टि की है कि यह फिल्म 31 जुलाई से तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में उपलब्ध होगी.