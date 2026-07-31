OTT Releases: सावन के पहले हफ्ते में लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का, रोमांस से एक्शन तक, आ रहीं ये फिल्में-सीरीज
जुलाई के आखिरी दिन और अगस्त के पहले वीकेंड पर ओटीटी पर कई फिल्में-सीरीज आ रही हैं. आइए इस हफ्ते के ओटीटी पर नजर डालें
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 31, 2026 at 4:27 PM IST
हैदराबाद: क्या आप वीकेंड पर लगातार फिल्में या शो देखने का प्लान बना रहे हैं? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने इस वीक के लिए कई नई और रोमांचक फिल्में और शो रिलीज करने की तैयारी की है. दमदार फिल्मों से लेकर एनिमेटेड एडवेंचर और रियलिटी शो तक, यहां उन सभी प्रमुख फिल्मों और सीरीज की जानकारी दी गई है जो इस वीकेंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं.
'है जवानी तो इश्क होना है'
स्ट्रीमिंग डेट: 31 जुलाई
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: जी5
वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े और मनीष पॉल की अभिनीत फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है. इस फिल्म में लड़के की टूट जाती है, जिसके बाद वह विदेश में रहने लगता है. वहां, उसे एक नया प्यार मिलता है. लेकिन, कुछ समय बाद लड़के के पहले प्यार की एंट्री होती है, जिसके बाद सबकुछ बदल जाता है.
'राव बहादुर'
स्ट्रीमिंग डेट: 31 जुलाई
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
वेंकटेश महा के निर्देशन में बनी 'राव बहादुर' एक साइकोलॉजिकल डार्क कॉमेडी फिल्म है, जिसमें सत्यदेव मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे टॉलीवुड सुपरस्टार महेश बाबू और उनकी पत्नी-एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर ने प्रेजेंट किया था. नेटफ़्लिक्स ने पुष्टि की है कि यह फिल्म 31 जुलाई से तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में उपलब्ध होगी.
'गट्टा कुश्ती 2'
स्ट्रीमिंग डेट: 31 जुलाई
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
हिट तमिल स्पोर्ट्स कॉमेडी-ड्रामा की इस अगली कड़ी में वीरा और कीर्ति रोमांस, पारिवारिक झगड़ों और कुश्ती के एक्शन से भरपूर एक और मजेदार कहानी के साथ लौट रहे हैं. जब यह जोड़ा अपनी शादीशुदा जिंदगी में नई चैलेंजेस का सामना करता है, तो 'गट्टा कुश्ती 2' में ह्यूमर, इमोशन और जबरदस्त स्पोर्ट्स सीक्वेंस का मेल देखने को मिलता है.
'द लीजेंड ऑफ कर्ण'
स्ट्रीमिंग डेट: 31 जुलाई
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: सोनी लिव
'द लीजेंड ऑफ कर्ण' एक शानदार पौराणिक एनिमेटेड ड्रामा है जो महाभारत के सबसे प्रभावशाली योद्धाओं में से एक, कर्ण के जीवन को नए नजरिए से पेश करता है. यह सीरीज कर्ण के जन्म और समाज में अपनी जगह बनाने के संघर्ष से लेकर उनकी अटूट वफादारी, युद्ध के मैदान में असाधारण कौशल तक के सफर को दिखाती. शानदार विजुअल्स और जबरदस्त कहानी कहने के अंदाज वाली यह सीरीज़ पौराणिक कथाओं के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन पेशकश होगी.
'बैटमैन: केप्ड क्रूसेडर' सीजन 2
स्ट्रीमिंग डेट: 31 जुलाई
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: प्राइम वीडियो
नॉयर-स्टाइल वाली यह एनिमेटेड सीरीज अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी कर रही है. इसमें और भी खतरनाक विलेन, गहरे रहस्य और मुश्किल जांच-पड़ताल देखने को मिलेगी, क्योंकि बैटमैन न्याय के लिए अपनी अटूट कोशिशों को जारी रखते हुए नए खतरों का सामना करता है.