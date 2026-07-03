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जुलाई की धमाकेदार शुरुआत, पहले ही हफ्ते OTT पर एंटरटेन करेंगी 'प्रीतम एंड पेड्रो' से 'मॉलीवुड टाइम्स' समेत ये फिल्में-सीरीज

'मॉलीवुड टाइम्स' एक साइकोलॉजिकल डार्क कॉमेडी है, जिसमें नस्लेन, शरफ यू दीन, विनीत श्रीनिवासन और संगीत प्रताप जैसे कलाकार हैं. कहानी विनीत माधवन नाम के एक उभरते हुए फिल्ममेकर के बारे में है, जो मलयालम सिनेमा का सबसे बड़ा हॉरर डायरेक्टर बनने का सपना देखता है. हालांकि, जैसे-जैसे वह पहचान और सफलता पाने की कोशिश करता है, इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स, संघर्ष और उसका अपना बढ़ता जुनून धीरे-धीरे उसे अपनी चपेट में लेने लगते हैं.

फिल्ममेकर-प्रोड्यूसर राजकुमार हिरानी गोवा की रंग-बिरंगी पृष्ठभूमि पर बनी इस कॉमेडी थ्रिलर फिल्म से डिजिटल दुनिया में कदम रख रहे हैं. 'प्रीतम और पेड्रो' एक जीनियस हैकर और टेक्नोलॉजी से डरने वाले पुलिस वाले के बीच बनी अनोखी साझेदारी की कहानी है. प्रीतम सिर्फ 15 मिनट में एक हाई-प्रोफ़ाइल एटीएम चोरी का मामला सुलझा लेता है. वे दोनों मिलकर एक अनोखी टीम बनाते हैं और पूरे गोवा में साइबर अपराधों का सामना करते हैं. इस फिल्म में वीर हिरानी, ​​अरशद वारसी, विक्रांत मैसी अहम भूमिका में हैं.

हैदराबाद: जुलाई का पहला शुक्रवार आ गया है और आपके वीकेंड पर बिंज-वॉचिंग के लिए ओटीटी पर नई फिल्में और सीरीज भी आ गई हैं. चाहे आप कोई जबरदस्त साइंस-फिक्शन सीरीज, जोरदार कॉमेडी-थ्रिलर या इमोशनल फैमिली ड्रामा, इस हफ्ते स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आपके लिए बहुत कुछ है. आइए देखते हैं नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली सबसे बड़ी रिलीज कौन सी हैं.

'मुथासी' एक ऐसी सुपरनैचुरल मिस्ट्री है. यह केरल-कर्नाटक बॉर्डर पर बसे तुलु-भाषी गांव की कहानी लीला के इर्द-गिर्द घूमती है. जब उसका पति अपने पुश्तैनी घर लौटता है, तो लीला को अपने छोटे बेटे में कुछ बदलाव नजर आते हैं. जैसे-जैसे वह परिवार के अतीत की पड़ताल करती है, बरसों से दबे राज धीरे-धीरे सामने आने लगते हैं.

'प्रोजेक्ट हेल मैरी'

स्ट्रीमिंग डेट- 3 जुलाई

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म- अमेजन प्राइम वीडियो

इस साइंस-फिक्शन फिल्म में रयान गोसलिंग ने डॉ. राईलैंड ग्रेस का किरदार निभाया है. वे एक साइंस टीचर हैं जो एक स्पेसशिप में अकेले जागते हैं और उन्हें अपनी पहचान या अपने मिशन के मकसद के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता. जैसे-जैसे उन्हें अपना अतीत याद आने लगता है, उन्हें पता चलता है कि उन्हें इंसानियत के आखिरी मिशन पर भेजा गया है, जिसका मकसद सूरज को बुझने से बचाना है. इस दौरान उनकी दोस्ती रॉकी नाम के एक एलियन से होती है.

'स्पार्क्स ऑफ टुमॉरो'

स्ट्रीमिंग डेट- 5 जुलाई

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स

क्योतो एनिमेशन एक ओरिजिनल एनीमे के साथ वापसी कर रहा है, जिसकी कहानी 20वीं सदी की शुरुआत के क्योतो के एक अलग वर्शन पर आधारित है. कहानी दो ऐसे युवाओं के इर्द-गिर्द घूमती है जिन्हें एक रहस्यमयी आविष्कार ने एक साथ ला खड़ा किया है. इस आविष्कार में उनके भविष्य को बदलने की ताकत है.

'सुपर सुब्बू '

स्ट्रीमिंग डेट- 2 जुलाई

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स

यह तेलुगु कॉमेडी सीरीज सुब्रमण्यम सुब्बू चिल्लुकुरी राव (संदीप किशन) की कहानी है. शहर में पले-बढ़े सुब्बू की जिंदगी में तब एक अचानक मोड़ आता है, जब उसे माकीपुर के रूढ़िवादी गांव में सेक्स एजुकेशन सिखाने का काम सौंपा जाता है. जल्द ही, सुब्बू अजीब हालात, अजीबोगरीब स्थानीय लोगों और बढ़ती निजी परेशानियों के बीच उलझ जाता है.

'एनोला होम्स 3'

स्ट्रीमिंग डेट- 1 जुलाई

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स

एनोला होम्स 3 में मिली बॉबी ब्राउन एक बार फिर तेज-तर्रार डिटेक्टिव एनोला होम्स का किरदार निभा रही हैं. जब एनोला, लॉर्ड ट्यूक्सबरी (लुईस पार्ट्रिज) से अपनी शादी की तैयारी कर रही होती है, तभी शेरलाक होम्स (हेनरी कैविल) के रहस्यमयी ढंग से गायब होने से सबकुछ बदल जाता है. अपने भाई के गायब होने की गुत्थी सुलझाना उसके लिए अब तक की सबसे खतरनाक जांच बन जाती है.