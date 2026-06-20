ETV Bharat / entertainment

OTT Releases This Weekend: 'धुरंधर-2' से 'दृश्यम-3' तक, इस हफ्ते धमाका मचा रही ये फिल्में-सीरीज

कलाकार: टोविनो थॉमस, बेसिल जोसेफ, रिया शिबू, विनीत श्रीनिवासन

अब होगा हिसाब पंजाब में घटी घटनाओं पर आधारित एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें बॉबी और बंटी नाम के दो भाइयों की अवैध अप्रवासन से जुड़ी खतरनाक कहानी दिखाई गई है. बॉबी, जो खुद एक निर्वासित प्रवासी है, अपने छोटे भाई को कनाडा भेजने के लिए दृढ़ संकल्पित है. हालांकि, बंटी एक भ्रष्ट राजनेता गोल्डी सेखों द्वारा चलाए जा रहे एक खतरनाक मानव तस्करी और अंग-व्यापार गिरोह के चंगुल में फंस जाता है. बंटी के लापता हो जाने पर, बॉबी अनिच्छा से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है और उसे ढूंढने और गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए एक हिंसक अभियान शुरू करता है.

कलाकार: संजय कपूर, शाहीर शेख, मौनी रॉय, अविनाश मिश्रा

जीतू जोसेफ द्वारा निर्देशित और एंटनी पेरुम्बावूर द्वारा निर्मित, क्राइम एक्शन थ्रिलर दृश्यम 2 (2021) की अगली कड़ी और दृश्यम फिल्म श्रृंखला की तीसरी किस्त है.

दृश्यम 3 में, मृतक वरुण के माता-पिता जॉर्जकुट्टी की बेटी को फंसाने के लिए एक प्रतिशोध की साजिश रचने के लिए एक बर्खास्त पुलिस अधिकारी को काम पर रखते हैं. जॉर्जकुट्टी इस साजिश का पर्दाफाश करता है, अपनी ही बेटी को घायल कर देता है ताकि उसे पीड़ित के रूप में पेश किया जा सके, और अंततः इस शर्त पर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है कि उसके परिवार को फिर कभी परेशान नहीं किया जाएगा.

कलाकार: मोहनलाल, मीना, अंसिबा हसन, एस्तेर अनिल, कलाभवन शाजोन, सिद्दीकी, मुरली गोपी, आशा सरथ

हैदराबाद: इस वीकेंड ओटीटी दर्शकों के लिए मनोरंजन का एक नया संगम लेकर आया है, क्योंकि कई नई फिल्में और वेब सीरीज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं. इस हफ्ते से रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर : दे रिवेंज अनकट वर्जन के साथ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो गई है. साथ ही मोहनलाल की बहुप्रतीक्षित फिल्म दृश्यम 3 और क्राइम थ्रिलर अब होगा हिसाब से लेकर कॉमेडी-ड्रामा अथिराडी, सेव द टाइगर्स का लेटेस्ट सीजन और अंतरराष्ट्रीय रहस्य ड्रामा तक, दर्शकों के पास चुनने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं. आइए देखते हैं इस वीकेंड ओटीटी पर रिलीज होने वाली टॉप फिल्में और वेब सीरीज.

अथिराडी फिल्म सैमकुट्टी (बेसिल जोसेफ द्वारा अभिनीत) नामक एक उत्साही कॉलेज छात्र की कहानी है, जो अपने भाई को अतीत के आघात से उबरने में मदद करने के लिए प्रतिबंधित कैंपस उत्सव को फिर से शुरू करने के लिए दृढ़ संकल्पित है. उसका यह मिशन उसे श्रीकुट्टन (टोविनो थॉमस) के साथ एक हास्यास्पद और अराजक टकराव की ओर ले जाता है, जो एक सुधरा हुआ स्थानीय गुंडा है और संगीत में अपना सपना पूरा करने की कोशिश कर रहा है.

सेव द टाइगर्स सीजन 3

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: जियो हॉटस्टार

रिलीज की तारीख: 19 जून

कलाकार: प्रियदर्शी पुलिकोंडा, अभिनव गोमतम, चैतन्य कृष्णा

सेव द टाइगर्स सीजन 3 में, तीन निराश पति (गांटा रवि, राहुल और विक्रम) अपनी पत्नियों को अपने दुखी जीवन के लिए दोषी ठहराते हैं. ऊपर से यह सब देखते हुए, भगवान इंद्र उन्हें एक ब्रह्मांडीय प्रयोग के माध्यम से सबक सिखाने का फैसला करते हैं. वे उन्हें समानांतर लोकों में ले जाते हैं, जहां वे बेहद सफल, धनी और प्रसिद्ध हो जाते हैं. हालांकि, यह नई सफलता उनकी सभी समस्याओं का समाधान नहीं करती, और अंततः वे अपने विवाह के वास्तविक मूल्य को समझने लगते हैं.

'ओएसिस'

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

रिलीज की तारीख: 19 जून

कलाकार: एना गार्स, टॉमी एगुइलेरा, विक्टोरिया कैंच

स्पेन के एक बेहद खास और आलीशान रिसॉर्ट में बसी कहानी 'ओएसिस' में बेहद अमीर मेहमानों और मेहनती कर्मचारियों की कहानी दिखाई गई है. एक युवती के रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने से उनकी शानदार गर्मियों की छुट्टियां अचानक तहस-नहस हो जाती हैं. पुलिस रिसॉर्ट को घेर लेती है और सभी को अंदर फंसा लेती है, तभी गहरे राजों और खतरनाक झूठों का जाल खुलता है.

ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: जियो हॉटस्टार

रिलीज की तारीख: स्ट्रीमिंग हो रही है

कलाकार: संचिता बसु, धवल ठाकुर

ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2 कुलदीप (एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति) और शानविका (एक धनी परिवार से) की रोमांचक कहानी को आगे बढ़ाता है, जिनका दुखद अतीत अब काली राजनीति, सत्ता और बदले की भावना से प्रेरित है. एक दर्दनाक झगड़े के बाद, दोनों शुरुआत में एक बड़े दांव वाले खेल में एक-दूसरे के विपरीत खड़े होते हैं, लेकिन सीतापुर की खतरनाक दुनिया में वे गहरे भावनात्मक संघर्ष, विश्वासघात और बदलती सत्ता की स्थितियों से गुजरते हैं.

धुरंधर : द रिवेंज

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

रिलीज की तारीख- स्ट्रीमिंग जारी है.

कलाकार- रणवीर सिहं, सारा अर्जुन, संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी

इंडियन सिनेमा की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म धुरंधर द रिवेंज अब नेटफ्लिक्स पर हिंदी में उपलब्ध है. पहले यह फिल्म 5 जून को जियोस्टार पर स्ट्रीम हुई थी और कल 19 जून से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रही है.