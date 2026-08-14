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OTT Releases This Weekend: धमाकेदार होगा इंडिपेंडेंस डे वीकेंड, ओटीटी पर आ रहीं ये धांसू फिल्में-सीरीज

'कॉकटेल 2'/'द ट्रेटर्स सीजन 2' ( Poster )

हैदराबाद: बॉलीवुड ड्रामा से लेकर रियलिटी शो और इंटरनेशनल सीरीज तक, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 14 अगस्त से 16 अगस्त के बीच कई नए टाइटल आ रहे हैं. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर और सस्पेंस जैसे अलग-अलग जॉनर के साथ अपने कैटलॉग को बढ़ा रहे हैं. यहां उन बिंज-वर्दी कंटेंट पर एक नजर है जिनका आप इस इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर मजा ले सकते हैं.

'कॉकटेल 2'

स्ट्रीमिंग डेट - 14 अगस्त

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म - नेटफ्लिक्स

होमी अदजानिया की 2012 की हिट फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है. इसमें लंबे समय से साथ रह रहे कपल कुणाल (शाहिद कपूर) और दीया (रश्मिका मंदाना) को दिखाया गया है, जो शादी के बढ़ते प्रेशर से बचने के लिए सिसिली जाते हैं. चीजें अचानक बदल जाती हैं जब उनकी मुलाकात दीया की बेफिक्र दोस्त एली (कृति सनोन) से होती है. कुणाल की लॉयल्टी को टेस्ट करने के लिए, दीया चुपके से एली को उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए मना लेती है, लेकिन जब एली का दिखावा वाला फ्लर्ट असली फीलिंग्स में बदल जाता है.

'भारत भाग्य विधाता'

स्ट्रीमिंग डेट - 14 अगस्त

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म - जी5

मनोज तपाड़िया के डायरेक्शन में बनी यह मेडिकल ड्रामा 26/11 के मुंबई टेरर अटैक के समय की है और इसमें कामा एंड एल्ब्लेस हॉस्पिटल के डॉक्टरों, नर्सों और स्टाफ पर फोकस किया गया है, जिन्होंने एंट्रेंस पर बैरिकेड लगा दिए, मरीजो को छिपा दिया, और जब उनके आस-पास अफरा-तफरी मची हुई थी, तब सभी को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत काम किया. इस फिल्म में कंगना रनौत, गिरिजा ओक और स्मिता तांबे जैसे कलाकार हैं.

'आखिरी सवाल'

स्ट्रीमिंग डेट - 14 अगस्त