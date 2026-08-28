OTT Releases This Weekend: अगस्त का आखिरी हफ्ता होगा धमाकेदार, दर्शकों को एंटरटेन करने आ रही ये दमदार फिल्में-सीरीज
आप इस वीकेंड पर देखने के लिए कुछ नया ढूंढ रहे हैं? यहां ओटीटी रिलीज की लिस्ट दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 28, 2026 at 6:06 PM IST
हैदराबाद: अगस्त के आखिरी हफ्ते में ओटीटी पर कई तरह की फिल्में और शो आ रहे हैं, जिनमें बायोग्राफिकल ड्रामा, क्राइम थ्रिलर, फ़ैमिली एंटरटेनर और डॉक्यूमेंट्री शामिल हैं. नीचे नेटफ्लिक्स, अमेजन और दूसरे प्लेटफॉर्म पर इस वीकेंड देखी जा सकने वाली नई फिल्मों और शो की लिस्ट दी गई है, जिसे आप इस वीकेंड पर घर बैठे आनंद ले सकते हैं.
'बंदर'
स्ट्रीमिंग डेट: 28 अगस्त
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: जी5
अनुराग कश्यप की फिल्म 'बंदर' में बॉबी देओल और सान्या मल्होत्रा मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह एक डार्क ड्रामा है जो किसी आरोप के नतीजों और लोगों की सोच की ताकत को दिखाता है. कहानी एक टेलीविजन एक्टर के बारे में है, जिसकी जिंदगी एक गंभीर आरोप के बाद उथल-पुथल हो जाती है. फिल्म में मीडिया की छानबीन, समाज की राय और जनता की अदालत में परखे जाने के असर को दिखाया गया है.
'ऐल्फा'
स्ट्रीमिंग डेट: 28 अगस्त
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
यशराज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स की हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फ़िल्म 'ऐल्फा' में आलिया भट्ट और शरवरी मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म दो ऐसी महिलाओं की कहानी है जो बेहतरीन ट्रेनिंग वाली एजेंट हैं और एक ऐसे खतरनाक मिशन पर निकलती हैं, जिसमें उनके हुनर और वफादारी की परीक्षा होती है.
'चुंबक'
स्ट्रीमिंग डेट: 28 अगस्त
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
'चुंबक' एक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जिसमें अलग-अलग तरह के लोग और परिवार के रिश्ते एक साथ देखने को मिलते हैं. सुमीत व्यास, नीना गुप्ता, देवन भोजानी और अमायरा दस्तूर स्टारर यह फिल्म रिश्तों, रोजमर्रा के झगड़ों और उस उथल-पुथल को दिखाती है.
'बबीता सिंह रिपोर्टिंग'
स्ट्रीमिंग डेट: 28 अगस्त
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो
'बबीता सिंह रिपोर्टिंग' एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है जिसमें निमिषा सजयन और बरुन सोबती मुख्य भूमिकाओं में हैं. निमिषा सजयन ने बबीता बेबी सिंह का किरदार निभाया है, जो एक नई और सबकी पसंद बनने की कोशिश करने वाली पुलिस अफसर है. उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन इसी दौरान उसे अपनी भाभी की गोद भराई की रस्म के लिए अपने होमटाउन लौटने का मौका मिल जाता है. हालाँकि, घर वापसी का यह सफर तब एक दुखद मोड़ ले लेता है, जब वापसी की पहली ही रात उसके बचपन के दोस्त बंसी (बरुण सोबती) की हत्या हो जाती है। क्या हुआ था, यह पता लगाने के लिए बबीता अपनी खुद की गुप्त जांच शुरू करती है.
'माइकल'
स्ट्रीमिंग डेट: 29 अगस्त
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: जियो हॉटस्टार
'माइकल' फिल्म पॉप स्टार माइकल जैक्सन की जिंदगी आधारित है. इस फिल्म में जाफर जैक्सन ने मशहूर सिंगर का किरदार निभाया है. यह बायोपिक ड्रामा जैक्सन के ग्लोबल फ़ेम पाने के असाधारण सफर, उनके म्यूजिक और परफॉर्मेंस को दिखाता है, साथ ही उनकी बड़ी पब्लिक इमेज के पीछे छिपे निजी संघर्षों पर भी रोशनी डालता है. 'किंग ऑफ पॉप' के फैंस के लिए, यह फिल्म म्यूजिक की दुनिया की सबसे असरदार हस्तियों में से एक को करीब से जानने का मौका देती है.