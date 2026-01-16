ETV Bharat / entertainment

OTT Releases This Weekend: एंटरटेनमेंट से भरा होगा जनवरी का तीसरा हफ्ता, ओटीटी पर स्ट्रीम होने वाली ये धांसू फिल्में-सीरीज

'भा भा बा' धनंजय शंकर की निर्देशित एक्शन कॉमेडी फिल्म 'भा भा बा' में दिलीप ने मोहनलाल के साथ राम दामोदर का किरदार निभाया है. कहानी राम के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मुख्यमंत्री (बैजू संतोष) को किडनैप कर लेता है. इससे उसकी जिंदगी में उथल-पुथल मच जाती है. इसमें घिल्ली बाला (मोहनलाल) नाम का एक गैंगस्टर भी शामिल है.

'120 बहादुर' फरहान अख्तर की नई फिल्म '120 बहादुर' 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला की लड़ाई को दिखाता है. यह फिल्म मेजर शैतान सिंह और 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 सैनिकों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्होंने हथियारों में कम होने के बावजूद, शून्य से नीचे के तापमान में 3,000 चीनी सैनिकों की एक बड़ी सेना के खिलाफ रणनीतिक रेजांग ला दर्रे की रक्षा की.

'द रिप' इस क्राइम थ्रिलर में मैट डेमन लेफ्टिनेंट डेन डुमार्स और बेन एफ्लेक डिटेक्टिव सार्जेंट जेडी बायरन के रोल में हैं. अपने रेड मिशन के दौरान, उन्हें कैश का एक बड़ा ढेर मिलता है, जिससे उनकी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है. कानून के मुताबिक उन्हें जब्त किए गए सारे पैसे वहीं गिनने होते हैं, और उन्हें रात भर वहीं रुकना पड़ता है, जिससे उनकी दोस्ती भरोसे की कसौटी पर आ जाती है. कार्नाहन की निर्देशित यह फिल्म क्लासिक क्राइम-थ्रिलर में मॉर्डन टच देती है.

हैदराबाद: जनवरी का तीसरा वीकेंड हैं. इस वीकेंड, अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सभी भाषाओं में सभी जॉनर की फिल्मों और सीरीज का मिक्सचर रिलीज होने वाला है. इस वीकेंड हर दर्शक के कुछ न कुछ होगा. तो, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या देखें, तो चिंता न करें, पूरी लिस्ट देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. अपनी पसंद की फिल्म या सीरीज चुनें और अपने वीकेंड का आनंद लें.

'कलमकावल'

मलयालम दर्शकों के लिए और फिल्म है, जिसका नाम है कलमकावल. इस एक्शन थ्रिलर में ममूटी ने स्टेनली दास का किरदार निभाया है. कहानी सब-इंस्पेक्टर जयकृष्णन (विनायकान) पर आधारित है, जो 2000 के दशक की शुरुआत में केरल में हुई सिलसिलेवार हत्याओं की जांच कर रहा है. जयकृष्णन हत्यारे को ट्रैक करने के लिए तमिलनाडु के ऑफिसर स्टेनली दास से मदद लेता है.

कहां देखें: सोनी लिव

रिलीज डेट: 16 जनवरी, 2026

'मस्ती 4'

'मस्ती 4' में आइकॉनिक तिकड़ी अमर (रितेश देशमुख), मीत (विवेक ओबेरॉय) और प्रेम (आफताब शिवदासानी) ने वापसी की. वे अपनी पत्नियों को 'लव वीजा' देने के लिए मना लेते हैं, जो उन्हें अपनी सबसे अजीब फैंटेसी को पूरा करने के लिए एक हफ्ते का पास देता है. कहानी तीन दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है.

कहां देखें: जी5

रिलीज डेट: 16 जनवरी, 2026

सीरीज

'हाईजैक सीजन 2'

'हाईजैक'​​के दूसरे सीजन में इदरीस एल्बा बेफिक्र सैम नेल्सन के रूप में वापसी की हैं. कहानी बर्लिन में अंडरग्राउंड चली जाती है, जहां 200 से ज्यादा बंधक एक बड़े संकट का सामना कर रहे हैं. यह सीरीज नेल्सन की एक नेगोशिएटर के तौर पर की गई कोशिशों पर फोकस करती है. यह स्थिति उसे बिल्ली-चूहे के एक खतरनाक खेल में फंसा देती है.

कहां देखें: एप्पल टीवी

रिलीज डेट: 16 जनवरी, 2026

'अंडरकवर मिस हांग'

के-ड्रामा की दुनिया से आने वाली नई सीरीज 'अंडरकवर मिस हांग' की कहानी 90 के दशक के आखिर की है और यह फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस की इंस्पेक्टर हांग ग्यूम-बो पर आधारित है. पार्क शिन हाय, गो क्यूंग प्यो, हा यून क्यूंग और चो हान ग्योल के साथ अंडरकवर मिस हांग के साथ के-ड्रामा की दुनिया में वापसी कर रही हैं. साउथ कोरिया के आईएमएप संकट पर आधारित यह कॉमेडी सीरीज एक 35 साल की प्रॉसिक्यूटर की कहानी है, जो अपनी 20 साल की बहन की पहचान अपनाकर हानमिन सिक्योरिटीज में भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए अंडरकवर जाती है.

कहां देखें: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 17 जनवरी, 2026

'तस्करी: द स्मगलर्स वेब'

नीरज पांडे की निर्देशित 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' ओटीटी पर दस्तक दे दी है. इसमें इमरान हाशमी अर्जुन मीणा का रोल निभा रहे हैं. वह मुंबई के बिजी एयरपोर्ट पर ईमानदार कस्टम्स ऑफिसर्स की एक टीम को लीड करते हैं. यह सीरीज आपको बॉर्डर पेट्रोल की छिपी हुई दुनिया में ले जाती है, जिसमें चूहे-बिल्ली का खेल, धोखे और लगातार रेड्स होती हैं.

कहां देखें: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 14 जनवरी, 2026