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LATEST OTT Releases: 'द रेवोल्यूशनरीज' से 'घमासान' तक ऑनलाइन धूम मचाएंगी ये फिल्में-सीरीज, लिस्ट में हॉरर ड्रामा भी शामिल

'द रेवोल्यूशनरीज' से 'घमासान' ( Poster )

हैदराबाद: सितंबर का दूसरा वीकेंड शुरू हो गया है. इस वीकेंड नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आने वाली नई ओटीटी रिलीज के साथ आपके वीकेंड की वॉचलिस्ट और भी बेहतर होने वाली है. प्रतीक गांधी और अरशद वारसी की जबरदस्त क्राइम थ्रिलर 'घमासान' से लेकर 'द रेवोल्यूशनरीज' तक, ये नई रिलीज आपको पूरे वीकेंड एंटरटेन करती रहेंगी. पूरी लिस्ट देखें और उन टाइटल्स को बुकमार्क कर लें जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहते. 'विश्वनाथ एंड सन्स' स्ट्रीमिंग डेट: 11 सितंबर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स सुइया और ममिता बैजू स्टारर यह रोमांटिक फैमिली ड्रामा एक अमीर, 40 साल के सफल बिजनेसमैन और ओलंपिक पिस्टल शूटर की कहानी है, जो एक सिंगल आदमी के तौर पर खुशी-खुशी रह रहा है. उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब मैडी नाम की एक बहुत कम उम्र की महिला उनके प्रति अपने प्यार का इजहार करती है. फिल्म में सूर्या, ममिता बैजू, रवीना टंडन अहम भूमिका में है. इस फिल्म वेंकी अटुलुरी ने डायरेक्ट किया है. 'वरवु' स्ट्रीमिंग डेट: 11 सितंबर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: जी5 अगर आपको एक्शन और बदले की कहानी वाली फिल्में पसंद हैं, तो 'वरवु' वीकेंड पर देखने के लिए एक दिलचस्प फिल्म हो सकती है. इस मलयालम फिल्म में जोजू जॉर्ज ने पोलाचन का किरदार निभाया है, जो एक अमीर प्लांटर है और जेल में समय बिताने के बाद केरल के पहाड़ी इलाकों में अपने घर लौटता है. उसके घर लौटने से शांति नहीं आती, क्योंकि पुरानी दुश्मनी और अनसुलझे झगड़े जल्द ही फिर से सामने आ जाते हैं. शाजी कैलास के निर्देशन में बनी यह फ़िल्म एक ऐसे धुंध भरे प्लांटेशन टाउन पर आधारित है, जिस पर ज़मीन के मालिक एक ताकतवर परिवार का कब्जा है. 'प्रिंस ऑफ मॉलीवुड' स्ट्रीमिंग डेट: 11 सितंबर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: जियो हॉटस्टार 'प्रिंस ऑफ मॉलीवुड' डैन डेविस की एक मलयालम कॉमेडी-ड्रामा है. डेविस ने फिरोज का किरदार निभाया है, जो पिता की मनाही के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाने का सपना देखता है. इस शो में विद्या विजयकुमार, निर्मल पलाझी, हरिशमा, फुक्रू और अश्विन विजयन भी हैं. शानी खादर के निर्देशन में बनी 'प्रिंस ऑफ मॉलीवुड' का प्रीमियर 11 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर होगा.