LATEST OTT Releases: 'द रेवोल्यूशनरीज' से 'घमासान' तक ऑनलाइन धूम मचाएंगी ये फिल्में-सीरीज, लिस्ट में हॉरर ड्रामा भी शामिल
इस शुक्रवार को कई बेहतरीन फिल्में और सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं. आइए इस कुछ खास फिल्मों-सीरीज पर नजर डालें
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2026 at 4:33 PM IST
हैदराबाद: सितंबर का दूसरा वीकेंड शुरू हो गया है. इस वीकेंड नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आने वाली नई ओटीटी रिलीज के साथ आपके वीकेंड की वॉचलिस्ट और भी बेहतर होने वाली है. प्रतीक गांधी और अरशद वारसी की जबरदस्त क्राइम थ्रिलर 'घमासान' से लेकर 'द रेवोल्यूशनरीज' तक, ये नई रिलीज आपको पूरे वीकेंड एंटरटेन करती रहेंगी. पूरी लिस्ट देखें और उन टाइटल्स को बुकमार्क कर लें जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहते.
'विश्वनाथ एंड सन्स'
स्ट्रीमिंग डेट: 11 सितंबर
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
सुइया और ममिता बैजू स्टारर यह रोमांटिक फैमिली ड्रामा एक अमीर, 40 साल के सफल बिजनेसमैन और ओलंपिक पिस्टल शूटर की कहानी है, जो एक सिंगल आदमी के तौर पर खुशी-खुशी रह रहा है. उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब मैडी नाम की एक बहुत कम उम्र की महिला उनके प्रति अपने प्यार का इजहार करती है. फिल्म में सूर्या, ममिता बैजू, रवीना टंडन अहम भूमिका में है. इस फिल्म वेंकी अटुलुरी ने डायरेक्ट किया है.
'वरवु'
स्ट्रीमिंग डेट: 11 सितंबर
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: जी5
अगर आपको एक्शन और बदले की कहानी वाली फिल्में पसंद हैं, तो 'वरवु' वीकेंड पर देखने के लिए एक दिलचस्प फिल्म हो सकती है. इस मलयालम फिल्म में जोजू जॉर्ज ने पोलाचन का किरदार निभाया है, जो एक अमीर प्लांटर है और जेल में समय बिताने के बाद केरल के पहाड़ी इलाकों में अपने घर लौटता है. उसके घर लौटने से शांति नहीं आती, क्योंकि पुरानी दुश्मनी और अनसुलझे झगड़े जल्द ही फिर से सामने आ जाते हैं. शाजी कैलास के निर्देशन में बनी यह फ़िल्म एक ऐसे धुंध भरे प्लांटेशन टाउन पर आधारित है, जिस पर ज़मीन के मालिक एक ताकतवर परिवार का कब्जा है.
'प्रिंस ऑफ मॉलीवुड'
स्ट्रीमिंग डेट: 11 सितंबर
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: जियो हॉटस्टार
'प्रिंस ऑफ मॉलीवुड' डैन डेविस की एक मलयालम कॉमेडी-ड्रामा है. डेविस ने फिरोज का किरदार निभाया है, जो पिता की मनाही के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाने का सपना देखता है. इस शो में विद्या विजयकुमार, निर्मल पलाझी, हरिशमा, फुक्रू और अश्विन विजयन भी हैं. शानी खादर के निर्देशन में बनी 'प्रिंस ऑफ मॉलीवुड' का प्रीमियर 11 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर होगा.
'द रेवोल्यूशनरीज'
स्ट्रीमिंग डेट: 11 सितंबर
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो
भारत की आजादी की लड़ाई की पृष्ठभूमि पर बनी 'द रेवोल्यूशनरीज़' असल घटनाओं से प्रेरित है. यह चार युवा रास बिहारी बोस (भुवन बाम), प्रतिभा लाहिड़ी (प्रतिभा रांटा), सचिंद्र नाथ सान्याल (रोहित सराफ) और बाघा जतिन (गुरफतेह पीरजादा)की कहानी बताती है. ये युवा आजादी के दीवाने होते हैं. वे विरोध के संवैधानिक तरीकों को ठुकरा देते हैं और बंगाल और पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ हथियारबंद मुहिम छेड़ते हैं.
'घमासान'
स्ट्रीमिंग डेट: 11 सितंबर
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: जी5
आदित्य (प्रतीक गांधी), जो आईपीएस स्पेशल टास्क फोर्स के एक निडर अफसर हैं, उन्हें अपराधियों के एक बड़े नेटवर्क को खत्म करने का काम सौंपा जाता है, जिसे महाराज (अरशद वारसी) नाम का एक नामी शख्स चला रहा हैं. चूहे-बिल्ली का यह खेल तब और भी खतरनाक और नैतिक रूप से उलझा हुआ हो जाता है, जब भ्रष्टाचार और गहरी गंदी राजनीति का जाल सामने आता है.
'स्ट्रेंजर थिंग्स: टेल्स फ्रॉम 85' (सीजन 2)
स्ट्रीमिंग डेट: 17 सितंबर
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
यह सीरीज दर्शकों को हॉकिन्स की दुनिया में वापस ले जाती है. डस्टिन (ब्रैक्सटन क्विनी), इलेवन (ब्रुकलिन डेवी नॉरस्टेड), माइक (लुका डियाज़), विल (बेंजामिन प्लेसाला), लुकास (ईजे विलियम्स), मैक्स (जोली होआंग-रैपापोर्ट) और नई किरदार निक्की (ओडेसा एज़ियन) एक मिशन पर होते हैं. वे छोड़ी हुई खदानों को ढूंढ रहे हैं और एक नए सुपरनैचुरल खतरे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो 'अपसाइड डाउन' का नया दरवाजा खोल सकता है.
'ली क्रोनिन द मम्मी'
स्ट्रीमिंग डेट: 17 सितंबर
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: जियो हॉटस्टार
टीवी न्यूज रिपोर्टर चार्ली कैनन (जैक रेनर) और उनकी पत्नी लारिसा (लाइया कोस्टा) की कहानी है. इन्हें एक अजीब कॉल आता है. वे काहिरा में आए रेतीले तूफान में अपनी बेटी केटी की मौत का गम मना रहे थे. सालों तक एक ताबूत में बंद रहने के बाद जब बेटी घर लौटती है, तो माता-पिता को एक भयानक सच्चाई का पता चलता है. वह अजीब हरकतें करने लगती है क्योंकि उससे एक बुरी ताकत जुड़ी होती है. अगर आप हॉरर ड्रामा देखना पसंद करते हैं तो ये ड्रामा आपके लिए बेस्ट हो सकता है.