OTT Releases This Week: 'द ब्लफ' से 'कैनेडी' तक, डिजिटिल प्लेटफॉर्म पर आ रहीं ये एंटरटेनिंग फिल्में और सीरीज

इस हफ्ते ओटीटी पर कई एंटरटेनिंग फिल्म और सीरीज आ रही है. हम आपके लिए लिस्ट तैयार किए है, जिसे आप देख सकते हैं.

The Bluff Kennedy
'द ब्लफ'/'केनेडी' (Etv Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 20, 2026 at 6:21 PM IST

Updated : February 20, 2026 at 7:08 PM IST

हैदराबाद: फरवरी के आखिरी हफ्ते में कई काफी नई फिल्में और सीरीज आ रही है, जिनमें जबरदस्त थ्रिलर से लेकर रोमांटिक ड्रामा और पोस्ट-एपोकैलिप्टिक कहानियां शामिल हैं. हर मूड के लिए कुछ न कुछ है, जो आपकी स्क्रीन पर देखने लायक कई तरह का कंटेंट पेश करता है. चूंकि, अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग तरह की कहानियां हैं, इसलिए हम आपके लिए कुछ चुनिंदा नई फिल्मों और सीरीज की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपने वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

'कैनेडी'
स्ट्रीमिंग डेट: 20 फरवरी, 2026
प्लेटफॉर्म: जी5
अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म 'केनेडी' में राहुल भट एक पुराने पुलिस वाले के रोल में हैं, जिसे ऑफिशियली मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है, लेकिन वह क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में काम करना जारी रखता है. जैसे ही राहुल भट का कैरेक्टर आमिर दलवी के गैंगस्टर सलीम से मिलता है, कहानी में ट्विस्ट आ जाता है. सनी लियोन भी एक अहम रोल में हैं.

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी'

स्ट्रीमिंग डेट: 19 फरवरी, 2026
प्लेटफॉर्म: प्राइम वीडियो

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांटिक फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी सिनेमाघरों में परफॉर्म करने के बाद ओटीटी पर आ गई है. इस रोमांटिक ड्रामा में, लॉस एंजिल्स के वेडिंग प्लानर रेहान 'रे' मेहरा (कार्तिक आर्यन) क्रोएशिया की एक हफ्ते की ट्रिप के दौरान आगरा की रहने वाली राइटर बनने की चाहत रखने वाली रूमी वर्धन (अनन्या पांडे) से मिलते हैं. दोनों के बीच एक खास बॉन्ड बनता है, लेकिन बीच उनके सपने और अपने परिवार आ जाता है.

'पावने'

स्ट्रीमिंग डेट: 19 फरवरी, 2026
प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
यह कोरियन रोमांटिक ड्रामा एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करने वाले तीन इमोशनली गार्डेड लोगों की कहानी है. जैसे-जैसे उनकी जिंदगी धीरे-धीरे एक-दूसरे से जुड़ती है, वे पर्सनल स्ट्रगल और सोशल प्रेशर के दौरान एक-दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं. पार्क मिन-ग्यू के नॉवेल से अडैप्टेड यह फिल्म इमोशनल हीलिंग और सेल्फ-डिस्कवरी पर फोकस है.

'द ब्लफ'

स्ट्रीमिंग डेट: 25 फरवरी, 2026
प्लेटफॉर्म: प्राइम वीडियो

प्रियंका चोपड़ा जोनस की हॉलीवुड फिल्म 'द ब्लफ' 25 फरवरी से अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. वह एर्सेल 'ब्लडी मैरी' बोडेन का रोल कर रही हैं, जो एक सुधरी हुई समुद्री डाकू है, जिसका अतीत तब फिर से सामने आता है जब उसका पुराना कैप्टन और पुराना प्रेमी, कॉनर (कार्ल अर्बन), बदला लेने और छिपे हुए खजाने की तलाश में उसकी जिंदगी में वापस आता है. अपने परिवार की रक्षा करने के लिए मजबूर होकर, वह अपने पहले वाले बेरहम रूप को अपना लेती है.

'चथा पचा: द रिंग ऑफ राउडीज'

स्ट्रीमिंग डेट: 19 फरवरी, 2026
प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

अर्जुन अशोकन, रोशन मैथ्यू और विशाक नायर अभिनीत चथा पचा: द रिंग ऑफ राउडीज एक मलयालम एक्शन कॉमेडी फिल्म है. कहानी तीन भाइयों की है जो एक एमेच्योर रेसलिंग रिंग शुरू करके अपने बचपन के सपने को फिर से जिंदा करने का फैसला करते हैं, जो एक मजेदार ट्विस्ट में बदल जाता है.

'द नाइट एजेंट सीजन 3'

स्ट्रीमिंग डेट: 19 फरवरी, 2026
प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

शॉन रायन की बनाई 'द नाइट एजेंट' एक पॉपुलर सीरीज है जो अब अपने तीसरे सीजन के साथ वापस आ गई है. इस सीजन की शुरुआत पीटर सदरलैंड के एक नाइट एजेंट के तौर पर एक सीरियस हाई-स्टेक्स इंटरनेशनल मिशन पर जाने से होती है, जहां उसे एक ट्रेजरी ऑफिसर के बारे में सामने आ रही साजिश को सुलझाने का काम सौंपा गया है.

Last Updated : February 20, 2026 at 7:08 PM IST

